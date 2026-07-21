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21. júla 2026
Remišová: Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí
Remišová vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Predsedníčka
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21.7.2026 (SITA.sk) - Remišová vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky.
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová kritizuje vládu za mlčanie o mimoriadne vážnych kybernetických útokoch proti Slovensku, ktoré sú spájané s elitnou hackerskou skupinou Turla napojenou na ruskú tajnú službu FSB.
Podľa medializovaných informácií sa ruskí hackeri zamerali na slovenské vládne inštitúcie, kritickú infraštruktúru, energetiku a zbrojársky priemysel, pričom sa im malo podariť preniknúť do viacerých systémov vládnych inštitúcií na Slovensku.
„Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí. Namiesto toho hľadá nepriateľov v novinároch, fiktívnych gruzínskych revolucionároch, mimovládnych organizáciách či nezávislých inštitúciách, ktoré si ešte dovoľujú pozerať mu na prsty. Verejnosť musí dostať odpovede, aký je rozsah škôd a či sa vôbec touto hrozbou zaoberá. Takéto mlčanie je pri mimoriadne vážnom bezpečnostnom incidente absolútne neprijateľné,“ vyhlásila Remišová.
Remišová preto vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Rovnako postupovali viaceré európske štáty vrátane Nemecka, Francúzska, Holandska a Rakúska.
„Keď si ruských veľvyslancov predvolávajú aj krajiny, ktoré neboli priamo napadnuté v takom rozsahu ako Slovensko, mlčanie ministra Blanára je ďalším prejavom poníženosti tejto vlády voči Moskve. Minister zahraničných vecí má zastupovať záujmy Slovenskej republiky, nie chrániť Rusko,“ uviedla Remišová.
Zároveň vyzvala predsedu vlády Roberta Fica, aby bezodkladne zvolal Bezpečnostnú radu SR. Tá by mala vyhodnotiť rozsah útokov, možné úniky informácií, ohrozenie kritickej infraštruktúry a pripravenosť štátnych inštitúcií čeliť ďalším operáciám ruských spravodajských služieb.
„V krajine, ktorej nevládnu ruskí agenti, by premiér okamžite zvolal bezpečnostnú radu štátu a informoval verejnosť o záveroch, ktoré nie sú predmetom utajenia. Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny. Mlčanie pri útoku na vlastný štát už nie je iba politická zbabelosť. Je to zlyhanie základnej povinnosti vlády chrániť bezpečnosť Slovenskej republiky,“ uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová: Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová kritizuje vládu za mlčanie o mimoriadne vážnych kybernetických útokoch proti Slovensku, ktoré sú spájané s elitnou hackerskou skupinou Turla napojenou na ruskú tajnú službu FSB.
Podľa medializovaných informácií sa ruskí hackeri zamerali na slovenské vládne inštitúcie, kritickú infraštruktúru, energetiku a zbrojársky priemysel, pričom sa im malo podariť preniknúť do viacerých systémov vládnych inštitúcií na Slovensku.
„Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí. Namiesto toho hľadá nepriateľov v novinároch, fiktívnych gruzínskych revolucionároch, mimovládnych organizáciách či nezávislých inštitúciách, ktoré si ešte dovoľujú pozerať mu na prsty. Verejnosť musí dostať odpovede, aký je rozsah škôd a či sa vôbec touto hrozbou zaoberá. Takéto mlčanie je pri mimoriadne vážnom bezpečnostnom incidente absolútne neprijateľné,“ vyhlásila Remišová.
Predvolanie ruského veľvyslanca
Remišová preto vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Rovnako postupovali viaceré európske štáty vrátane Nemecka, Francúzska, Holandska a Rakúska.
„Keď si ruských veľvyslancov predvolávajú aj krajiny, ktoré neboli priamo napadnuté v takom rozsahu ako Slovensko, mlčanie ministra Blanára je ďalším prejavom poníženosti tejto vlády voči Moskve. Minister zahraničných vecí má zastupovať záujmy Slovenskej republiky, nie chrániť Rusko,“ uviedla Remišová.
Zároveň vyzvala predsedu vlády Roberta Fica, aby bezodkladne zvolal Bezpečnostnú radu SR. Tá by mala vyhodnotiť rozsah útokov, možné úniky informácií, ohrozenie kritickej infraštruktúry a pripravenosť štátnych inštitúcií čeliť ďalším operáciám ruských spravodajských služieb.
„V krajine, ktorej nevládnu ruskí agenti, by premiér okamžite zvolal bezpečnostnú radu štátu a informoval verejnosť o záveroch, ktoré nie sú predmetom utajenia. Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny. Mlčanie pri útoku na vlastný štát už nie je iba politická zbabelosť. Je to zlyhanie základnej povinnosti vlády chrániť bezpečnosť Slovenskej republiky,“ uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová: Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí © SITA Všetky práva vyhradené.
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