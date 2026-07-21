Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Daniel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. júla 2026

Remišová: Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí


Tagy: Kybernetické útoky Predsedníčka strany Za ľudí Ruská tajná služba ruskí hackeri Turla

Remišová vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Predsedníčka



Zdieľať
21.7.2026 (SITA.sk) - Remišová vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky.


Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová kritizuje vládu za mlčanie o mimoriadne vážnych kybernetických útokoch proti Slovensku, ktoré sú spájané s elitnou hackerskou skupinou Turla napojenou na ruskú tajnú službu FSB.

Podľa medializovaných informácií sa ruskí hackeri zamerali na slovenské vládne inštitúcie, kritickú infraštruktúru, energetiku a zbrojársky priemysel, pričom sa im malo podariť preniknúť do viacerých systémov vládnych inštitúcií na Slovensku.

„Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí. Namiesto toho hľadá nepriateľov v novinároch, fiktívnych gruzínskych revolucionároch, mimovládnych organizáciách či nezávislých inštitúciách, ktoré si ešte dovoľujú pozerať mu na prsty. Verejnosť musí dostať odpovede, aký je rozsah škôd a či sa vôbec touto hrozbou zaoberá. Takéto mlčanie je pri mimoriadne vážnom bezpečnostnom incidente absolútne neprijateľné,“ vyhlásila Remišová.

Predvolanie ruského veľvyslanca


Remišová preto vyzvala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Rovnako postupovali viaceré európske štáty vrátane Nemecka, Francúzska, Holandska a Rakúska.

„Keď si ruských veľvyslancov predvolávajú aj krajiny, ktoré neboli priamo napadnuté v takom rozsahu ako Slovensko, mlčanie ministra Blanára je ďalším prejavom poníženosti tejto vlády voči Moskve. Minister zahraničných vecí má zastupovať záujmy Slovenskej republiky, nie chrániť Rusko,“ uviedla Remišová.

Zároveň vyzvala predsedu vlády Roberta Fica, aby bezodkladne zvolal Bezpečnostnú radu SR. Tá by mala vyhodnotiť rozsah útokov, možné úniky informácií, ohrozenie kritickej infraštruktúry a pripravenosť štátnych inštitúcií čeliť ďalším operáciám ruských spravodajských služieb.

„V krajine, ktorej nevládnu ruskí agenti, by premiér okamžite zvolal bezpečnostnú radu štátu a informoval verejnosť o záveroch, ktoré nie sú predmetom utajenia. Ak boli napadnuté vládne siete, energetika, zbrojársky priemysel alebo dopravná infraštruktúra, ide o otázku bezpečnosti celej krajiny. Mlčanie pri útoku na vlastný štát už nie je iba politická zbabelosť. Je to zlyhanie základnej povinnosti vlády chrániť bezpečnosť Slovenskej republiky,“ uzavrela Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Remišová: Slovensko sa stalo terčom sofistikovanej špionážnej operácie ruskej tajnej služby a Fico mlčí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kybernetické útoky Predsedníčka strany Za ľudí Ruská tajná služba ruskí hackeri Turla
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Winkler by ako primátor Bratislavy ušetril na predražených zákazkách. Kde by znížili výdavky Vallo, Ráž a ďalší kandidáti?
<< predchádzajúci článok
Po tragických nehodách v Bratislavskom kraji polícia vyzýva motorkárov na opatrnosť – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 