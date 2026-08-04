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04. augusta 2026

Po tropickej noci naberajú horúčavy na sile, pre veľkú časť Slovenska platia výstrahy tretieho stupňa


Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie Horúčavy Meteorologické výstrahy Meteorológovia Počasie Počasie na Slovensku Predpoveď počasia Teplotný rekord Výstraha pred vysokými teplotami

Meteorológovia upozorňujú, že v utorok opäť bude mimoriadne teplo a predpovedajú, že nasledujúce dni budú ešte horúcejšie. Teploty by v utorok mali prekročiť 40 °C a horúčavy ...



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extremne horucavy sme mali aj na slovensku 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Meteorológovia upozorňujú, že v utorok opäť bude mimoriadne teplo a predpovedajú, že nasledujúce dni budú ešte horúcejšie.


Teploty by v utorok mali prekročiť 40 °C a horúčavy potrvajú až do štvrtka. Upozornil na to portál iMeteo.sk. Teploty sa už v pondelok 3. augusta šplhali k 40 °C, no napokon túto hranicu neprekročili. Pravdepodobnosť, že v utorok sa tak stane, je však veľmi vysoká.

Tropická noc


Uplynulá noc sa súčasne zapísala do histórie meteorologických meraní. Na dvoch staniciach totiž teplota neklesla pod 27 °C. Najvyššie nočné minimum namerali v obci Plavecký Peter na Záhorí, kde teplota klesla len na 27,5 °C. Svoj teplotný rekord v pondelok zaznamenala Bratislava. Popoludní teplota v hlavnom meste dosiahla až 39,9 °C.

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Meteorológovia upozorňujú, že v utorok opäť bude mimoriadne teplo a predpovedajú, že nasledujúce dni budú ešte horúcejšie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na utorok výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami, ktorá bude platná od 13:00 do 20:00 v celom Bratislavskom, Trnavskom aj Nitrianskom kraji. Tretí stupeň platí aj pre celý Banskobystrický kraj, s výnimkou okresov Banská Bystrica a Detva, kde bude platiť druhý stupeň výstrahy.

Teploty nad 40 stupňov


Najvyšší stupeň výstrahy platí aj pre okresy Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov. Pre takmer celý Prešovský a Žilinský kraj bude v platnosti výstraha druhého stupňa. Výnimkou sú iba okresy Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín, pre ktoré meteorológovia nevydali žiadne výstrahy.

Najteplejšie by v utorok malo byť na západnom Slovensku, kde maximálne teploty môžu prekročiť hranicu 40 °C. Podľa portálu iMeteo.sk aktuálne predpovede naznačujú, že v najteplejších regiónoch sa v týchto dňoch môžu teploty dostať k 41 až 42 °C. Horúčavy budú siahať k slovenskému národnému teplotnému rekordu. Doterajší rekord padol koncom júna v Kamenici nad Hronom, kde namerali 41,3 °C. Pravdepodobnosť na prekonanie rekordu je podľa meteorológov v tieto dni vysoká, rozhodovať však bude vietor či oblačnosť.


Zdroj: SITA.sk - Po tropickej noci naberajú horúčavy na sile, pre veľkú časť Slovenska platia výstrahy tretieho stupňa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie Horúčavy Meteorologické výstrahy Meteorológovia Počasie Počasie na Slovensku Predpoveď počasia Teplotný rekord Výstraha pred vysokými teplotami
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