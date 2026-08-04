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04. augusta 2026
Pri nočných útokoch v Rusku a na Ukrajine zomrelo deväť civilistov
Medzi obeťami boli aj dve maloleté dievčatá. Pri útoku dronom na priemyselnú zónu pri Moskve zahynulo päť ľudí a desať ďalších utrpelo zranenia, oznámil v utorok gubernátor moskovského regiónu ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Medzi obeťami boli aj dve maloleté dievčatá.
Pri útoku dronom na priemyselnú zónu pri Moskve zahynulo päť ľudí a desať ďalších utrpelo zranenia, oznámil v utorok gubernátor moskovského regiónu Andrej Vorobjov. Podľa jeho vyjadrenia sa v priemyselnej oblasti Novoselki v noci na utorok po zásahu dronom rozhorelo viacero požiarov.
Po ukrajinskom útoku vypukol požiar v logistickom centre spoločnosti Wildberries v pri obci Krasny Bor v Leningradskej oblasti, informoval najväčší ruský internetový maloobchodný predajca. Ďalší sklad Wildberries bol podľa gubernátora Vitalija Koroljova terčom ukrajinského dronu v obci Emmaus, približne 180 kilometrov severozápadne od Moskvy.
Na Ukrajine si ruské útoky vyžiadali životy dvoch detí a staršej ženy v meste Sumy na severovýchode krajiny, oznámil šéf tamojšej vojenskej administratívy Oleg Grygorov. Mesto podľa neho zasiahlo šesť navádzaných leteckých bômb, ktoré poškodili obytné aj neobytné budovy.
„Dve deti a staršia žena zahynuli pri ruských útokoch navádzanými leteckými bombami na Sumy,“ napísal Grygorov na Telegrame. Dievčatá mali päť a desať rokov, ich telá záchranári vytiahli spod trosiek domu.
Pri ďalšom útoku na prístavné mesto Mykolajiv na juhu Ukrajiny zahynula 89-ročná žena, informoval šéf regionálnej vojenskej administratívy.
Zdroj: SITA.sk - Pri nočných útokoch v Rusku a na Ukrajine zomrelo deväť civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri útoku dronom na priemyselnú zónu pri Moskve zahynulo päť ľudí a desať ďalších utrpelo zranenia, oznámil v utorok gubernátor moskovského regiónu Andrej Vorobjov. Podľa jeho vyjadrenia sa v priemyselnej oblasti Novoselki v noci na utorok po zásahu dronom rozhorelo viacero požiarov.
Po ukrajinskom útoku vypukol požiar v logistickom centre spoločnosti Wildberries v pri obci Krasny Bor v Leningradskej oblasti, informoval najväčší ruský internetový maloobchodný predajca. Ďalší sklad Wildberries bol podľa gubernátora Vitalija Koroljova terčom ukrajinského dronu v obci Emmaus, približne 180 kilometrov severozápadne od Moskvy.
Na Ukrajine si ruské útoky vyžiadali životy dvoch detí a staršej ženy v meste Sumy na severovýchode krajiny, oznámil šéf tamojšej vojenskej administratívy Oleg Grygorov. Mesto podľa neho zasiahlo šesť navádzaných leteckých bômb, ktoré poškodili obytné aj neobytné budovy.
„Dve deti a staršia žena zahynuli pri ruských útokoch navádzanými leteckými bombami na Sumy,“ napísal Grygorov na Telegrame. Dievčatá mali päť a desať rokov, ich telá záchranári vytiahli spod trosiek domu.
Pri ďalšom útoku na prístavné mesto Mykolajiv na juhu Ukrajiny zahynula 89-ročná žena, informoval šéf regionálnej vojenskej administratívy.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Pri nočných útokoch v Rusku a na Ukrajine zomrelo deväť civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.
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