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04. augusta 2026
Z týchto piatich znamení zverokruhu vraj pochádza najviac miliardárov. Astrologička vysvetlila prečo
Tagy: Astrológia zverokruh
Ukrajinská astrologička Olena Maksymovová tvrdí, že práve medzi piatimi znameniami sa najčastejšie objavujú ľudia s výrazným podnikateľským talentom, strategickým myslením a schopnosťou zarábať veľké ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Ukrajinská astrologička Olena Maksymovová tvrdí, že práve medzi piatimi znameniami sa najčastejšie objavujú ľudia s výrazným podnikateľským talentom, strategickým myslením a schopnosťou zarábať veľké peniaze.
Niektoré znamenia zverokruhu majú podľa astrológie prirodzene bližšie k budovaniu bohatstva než iné. Ukrajinská astrologička Olena Maksymovová tvrdí, že práve medzi piatimi znameniami sa najčastejšie objavujú ľudia s výrazným podnikateľským talentom, strategickým myslením a schopnosťou zarábať veľké peniaze.
Podľa nej to neznamená, že každý človek narodený v týchto znameniach sa automaticky stane milionárom či miliardárom. Spoločným znakom však bývajú ambície, disciplína, schopnosť rozpoznať príležitosti a ochota dlhodobo pracovať na svojich cieľoch.
Ako uviedla podľa webu gazeta.ua, za znamenie s najväčším finančným potenciálom označuje Kozorožca. Ten podľa nej nevyhľadáva rýchle zisky, ale systematicky buduje základy, ktoré môžu prinášať výnosy celé desaťročia.
Býk má mať výnimočný cit pre hospodárenie s peniazmi. Astrologička tvrdí, že dokáže rozumne narábať so zdrojmi, investovať a vďaka trpezlivosti postupne vytvárať veľký majetok.
Medzi finančne najúspešnejšie znamenia zaraďuje aj Škorpióna, ktorý podľa nej dokáže dobre odhadnúť ľudí aj správny okamih na risk. Výhodou má byť schopnosť konať nenápadne, no rozhodne.
Lev podľa astrologičky nemyslí v malom. Vďaka sebavedomiu, charizme a vodcovským schopnostiam môže uspieť vo veľkom biznise alebo vybudovať silnú osobnú značku.
Päticu uzatvára Vodnár, ktorý vraj často predbehne svoju dobu. Práve predstavitelia tohto znamenia môžu podľa nej zbohatnúť na technológiách, inováciách či netradičných nápadoch, ktoré ostatní spočiatku nedokážu oceniť.
Astrologička zároveň zdôrazňuje, že bohatstvo podľa nej nie je otázkou šťastia, ale kombinácie prístupu k práci, riziku a schopnosti strategicky premýšľať.
Poznámka: Astrológia nie je vedecky overenou metódou a uvedené tvrdenia vychádzajú z názorov astrologičky.
Zdroj: SITA.sk - Z týchto piatich znamení zverokruhu vraj pochádza najviac miliardárov. Astrologička vysvetlila prečo © SITA Všetky práva vyhradené.
Niektoré znamenia zverokruhu majú podľa astrológie prirodzene bližšie k budovaniu bohatstva než iné. Ukrajinská astrologička Olena Maksymovová tvrdí, že práve medzi piatimi znameniami sa najčastejšie objavujú ľudia s výrazným podnikateľským talentom, strategickým myslením a schopnosťou zarábať veľké peniaze.
Podľa nej to neznamená, že každý človek narodený v týchto znameniach sa automaticky stane milionárom či miliardárom. Spoločným znakom však bývajú ambície, disciplína, schopnosť rozpoznať príležitosti a ochota dlhodobo pracovať na svojich cieľoch.
Ako uviedla podľa webu gazeta.ua, za znamenie s najväčším finančným potenciálom označuje Kozorožca. Ten podľa nej nevyhľadáva rýchle zisky, ale systematicky buduje základy, ktoré môžu prinášať výnosy celé desaťročia.
Býk má mať výnimočný cit pre hospodárenie s peniazmi. Astrologička tvrdí, že dokáže rozumne narábať so zdrojmi, investovať a vďaka trpezlivosti postupne vytvárať veľký majetok.
Medzi finančne najúspešnejšie znamenia zaraďuje aj Škorpióna, ktorý podľa nej dokáže dobre odhadnúť ľudí aj správny okamih na risk. Výhodou má byť schopnosť konať nenápadne, no rozhodne.
Lev podľa astrologičky nemyslí v malom. Vďaka sebavedomiu, charizme a vodcovským schopnostiam môže uspieť vo veľkom biznise alebo vybudovať silnú osobnú značku.
Päticu uzatvára Vodnár, ktorý vraj často predbehne svoju dobu. Práve predstavitelia tohto znamenia môžu podľa nej zbohatnúť na technológiách, inováciách či netradičných nápadoch, ktoré ostatní spočiatku nedokážu oceniť.
Astrologička zároveň zdôrazňuje, že bohatstvo podľa nej nie je otázkou šťastia, ale kombinácie prístupu k práci, riziku a schopnosti strategicky premýšľať.
Poznámka: Astrológia nie je vedecky overenou metódou a uvedené tvrdenia vychádzajú z názorov astrologičky.
Zdroj: SITA.sk - Z týchto piatich znamení zverokruhu vraj pochádza najviac miliardárov. Astrologička vysvetlila prečo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Astrológia zverokruh
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