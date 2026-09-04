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04. septembra 2026
V Nitre po 11 rokoch ožívajú spomienky na Skellefteu. Švédsky tréner bol vtedy hotový z atmosféry – VIDEO
Nitra má pred sebou po 11 rokoch zápas Ligy majstrov proti švédskmu tímu Skelleftea AIK. Piatkový úvodný zápas hokejovej Ligy majstrov 2026/2027 HK Nitra - Skelleftea AIK (hrá sa od 18.00 h) bude aj ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Nitra má pred sebou po 11 rokoch zápas Ligy majstrov proti švédskmu tímu Skelleftea AIK.
Piatkový úvodný zápas hokejovej Ligy majstrov 2026/2027 HK Nitra - Skelleftea AIK (hrá sa od 18.00 h) bude aj pripomenutím duelu rovnakých súperov v rovnakej súťaži spred 11 rokov, keď Skelleftea vyhrala v Nitre 4:2.
Klub zo severu krajiny vtedy ťahal šnúru piatich finále po sebe a ako sa ukázalo neskôr, finále hral aj na konci predmetnej sezóny.
Aké to vlastne bolo pred 11 rokmi a ktorí hráči z oboch tímov si zopakujú vzájomný zápas v prestížnej CHL?
"Skelleftea dorazila do Nitry 21. augusta 2015 v čase, keď para nad ľadom nikoho neprekvapila. Už prvý tréning vedený Hansom Wallsonom postavil na nohy celú nitriansku VIP tribúnu. V tom čase začínajúca dvojica funkcionárov Kováčik – Chrenko hltala nekompromisné tréningové tempo prvého súpera Nitry," napísal v spomienke po 11 rokoch web hknitra.sk.
V prvej tretine sa tímy vzájomne oťukali a Nitra mohla vyhrávať, ak by Tibor Kutálek premenil samostatný únik. Švédsky súper zvládol nástup do druhého dejstva.
Dva zlepené góly udali zápasu tón. Nitra však od 30. minúty výborne zareagovala, najprv Kutálek znížil na 1:2 a neskôr Peter König na 2:3. Škoda, že Skelleftea dala zásluhou hviezdneho Janneho Pesonena gól na 4:2 z jej pohľadu, čím otupila očakávaný záverečný nápor.
Samostatnou kapitolou stretnutia bola atmosféra. Tréner hostí Hans Wallson po zápase vyzdvihol nitrianskych fanúšikov: "Narazili sme na náročného súpera a búrlivé hokejové prostredie. Diváci boli fantastickí, príjemne nás prekvapili. Vo Švédsku nie sme zvyknutí na takýto druh podpory,“ povedal vtedajší tréner Skelleftey.
Zápas v Nitre vtedy pod vedením Antonína Stavjaňu zažili na ľade ako hráči Branislav Mezei, Filip Bajtek a Dušan Milo. Prví dvaja budú k dispozícii aj teraz, tretí je asistent trénera.
"Aj Skelleftea má pamätníkov, konkrétne obrancu Arvida Lundberga a útočníka Pära Lindholma. V jej zostave vtedy figuroval aj súčasný Popradčan Andrew Calof," doplnil web HK Nitra.
Odveta pred 11 rokmi vo Švédsku priniesla Nitra prvý bod v CHL po prehre 2:3 po nájazdoch. Nitrianske góly strelili opäť König a Marek Slovák, v nájazdoch uspeli Jozef Stümpel a Petr Stloukal. Ako bude v piatok v Nitre?
Zdroj: SITA.sk - V Nitre po 11 rokoch ožívajú spomienky na Skellefteu. Švédsky tréner bol vtedy hotový z atmosféry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Piatkový úvodný zápas hokejovej Ligy majstrov 2026/2027 HK Nitra - Skelleftea AIK (hrá sa od 18.00 h) bude aj pripomenutím duelu rovnakých súperov v rovnakej súťaži spred 11 rokov, keď Skelleftea vyhrala v Nitre 4:2.
Klub zo severu krajiny vtedy ťahal šnúru piatich finále po sebe a ako sa ukázalo neskôr, finále hral aj na konci predmetnej sezóny.
Aké to vlastne bolo pred 11 rokmi a ktorí hráči z oboch tímov si zopakujú vzájomný zápas v prestížnej CHL?
"Skelleftea dorazila do Nitry 21. augusta 2015 v čase, keď para nad ľadom nikoho neprekvapila. Už prvý tréning vedený Hansom Wallsonom postavil na nohy celú nitriansku VIP tribúnu. V tom čase začínajúca dvojica funkcionárov Kováčik – Chrenko hltala nekompromisné tréningové tempo prvého súpera Nitry," napísal v spomienke po 11 rokoch web hknitra.sk.
V prvej tretine sa tímy vzájomne oťukali a Nitra mohla vyhrávať, ak by Tibor Kutálek premenil samostatný únik. Švédsky súper zvládol nástup do druhého dejstva.
Dva zlepené góly udali zápasu tón. Nitra však od 30. minúty výborne zareagovala, najprv Kutálek znížil na 1:2 a neskôr Peter König na 2:3. Škoda, že Skelleftea dala zásluhou hviezdneho Janneho Pesonena gól na 4:2 z jej pohľadu, čím otupila očakávaný záverečný nápor.
Samostatnou kapitolou stretnutia bola atmosféra. Tréner hostí Hans Wallson po zápase vyzdvihol nitrianskych fanúšikov: "Narazili sme na náročného súpera a búrlivé hokejové prostredie. Diváci boli fantastickí, príjemne nás prekvapili. Vo Švédsku nie sme zvyknutí na takýto druh podpory,“ povedal vtedajší tréner Skelleftey.
Zápas v Nitre vtedy pod vedením Antonína Stavjaňu zažili na ľade ako hráči Branislav Mezei, Filip Bajtek a Dušan Milo. Prví dvaja budú k dispozícii aj teraz, tretí je asistent trénera.
"Aj Skelleftea má pamätníkov, konkrétne obrancu Arvida Lundberga a útočníka Pära Lindholma. V jej zostave vtedy figuroval aj súčasný Popradčan Andrew Calof," doplnil web HK Nitra.
Odveta pred 11 rokmi vo Švédsku priniesla Nitra prvý bod v CHL po prehre 2:3 po nájazdoch. Nitrianske góly strelili opäť König a Marek Slovák, v nájazdoch uspeli Jozef Stümpel a Petr Stloukal. Ako bude v piatok v Nitre?
Zdroj: SITA.sk - V Nitre po 11 rokoch ožívajú spomienky na Skellefteu. Švédsky tréner bol vtedy hotový z atmosféry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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