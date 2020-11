Po útokoch v centre Viedne sú potvrdené tri obete, útočník bol stúpencom Islamského štátu

AKTUALIZÁCIA: Pri útoku zahynuli podľa Der Standard štyria civilisti, 17 ľudí bolo zranených, z ktorých sú šiesti vo vážnom stave. Jedného z teroristov polícia počas večerného zásahu zabila.

Zabitý útočník bol stúpencom teroristickej organizácie Islamský štát. Oznámil to v utorok ráno rakúsky minister vnútra Karl Nehammer. „Nemôžeme nateraz vylúčiť, že existujú aj ďalší páchatelia,“ dodal.

Streľba vyžiadala ďalších zranených na celkovo šiestich miestach v meste.

Hospitalizovaných bolo doteraz 15 ľudí, uviedla agentúra APA s odvolaním sa na zdravotníkov.

Útočník, ktorého polícia zneškodnila, pravdepodobne nemal na sebe pás s výbušninami, ale skôr napodobeninu takéhoto pásu. Starosta Viedne Ludwig dodal, že sa to ešte prešetruje.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz označil večerné udalosti vo Viedni za „ohavný teroristický útok“, ktorý bol pripravený „veľmi profesionálne“ a útočníci boli veľmi dobre vyzbrojení. „Nikdy sa terorizmom nenecháme zastrašiť.“ dodal s tým, že Rakúsko momentálne zažíva „ťažké okamihy“.

Kancelár tiež uviedol, že dôležité miesta v metropole by mala chrániť armáda, aby sa polícia mohla sústrediť na protiteroristické operácie.

Hovorili o útoku na synagógu

Rakúske médiá informovali o útoku na synagógu, pri ktorom zomrel policajt a jeden z útočníkov. Polícia ani ministerstvo vnútra však doteraz nepotvrdili, že terčom útoku bol skutočne židovský svätostánok.

Podľa bulvárneho denníka Kronen Zeitung, ktorý o incidente informoval ako prvý, jeden z atentátnikov na sebe odpálil pás s výbušninami.

Niektoré rakúske médiá hovorili o troch až ôsmich obetiach, ale tieto správy neboli potvrdené.

Informácie o jednej obeti a 15 zranených potvrdila agentúre APA aj viedenská záchranná služba, podľa ktorej je však príliš skoro na to oznamovať konkrétne počty.

Streľba z automatickej zbrane

Synagóga, ktorá bola podľa Kronen Zeitung cieľom útoku, sa nachádza v ulici Seitenstettengasse, v blízkosti stanice metra Schwedenplatz v centre rakúskej metropoly. APA uviedla, že podľa židovskej obce v Rakúsku v čase útoku v synagóge ani v priľahlých priestoroch patriacich židovskej obci nikto nebol.

Bezpečnostné zložky pokračujú vo veľkom zásahu. Oblasť okolo námestia Schwedenplatz je uzavretá, hromadná doprava prestala v reakcii na streľbu v centre mesta zastavovať v 1. obvode.

„Znelo to ako petardy,“ uviedol pre ORF očitý svedok, ktorý si neželal byť menovaný. „Potom som si všimol, že sú to výstrely. Videl som človeka, ktorý bežal po (ulici) Seitenstettengasse a strieľal z automatickej zbrane. Potom zabočil (…) smerom na (námestie) Schwedenplatz. Aj tam strieľal. Potom prišla polícia a strieľala.“

Podľa svedkov oslovených serverom oe24.at padlo „minimálne 50 výstrelov“.

Po teroristickom útoku sú dnes školy vo Viedni zavreté. Polícia stále hľadá komplicov zabitého útočníka.

Obyvatelia Viedne si užívali príjemne teplý novembrový večer. Bary a reštaurácie boli ešte pred plánovaným lockdownom otvorené, keď v centre Viedne začali v pondelok večer útočiť teroristi a strieľať do náhodných chodcov. Strieľalo sa na viacerých miestach vedľa synagógy v rušnej časti mesta. Podľa rakúskych médií išlo o sympatizantov Islamského štátu. Ich útok stále vyvoláva veľa otázok – kľúčovou z nich je aj to, o koľko páchateľov vôbec išlo. Aj preto majú obyvatelia Viedne dnes zostať doma, ak môžu. Za útokom boli islamisti, oznámil minister vnútra

„Takúto situáciu sme v Rakúsku ešte nikdy nemali. Išlo o úplne neprijateľný pokus o oslabenie našej demokratickej spoločnosti. Nenecháme to robiť nikoho.“

Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer s týmito slovami predstúpil v utorok ráno pred novinárov po šokujúcom teroristickom útoku, ktorý sa odohral v pondelok večer v centre Viedne. Išlo podľa neho o najťažší deň pre Rakúsko za posledné roky.

Zomreli pri ňom najmenej traja ľudia a 15 boli zranení, z nich viacerí ťažko, píše rakúska televízia ORF.

Podľa ministra Nehammer bolo za útokom viac islamistov – ťažko ozbrojených sympatizantov Islamského štátu. Ten, ktorý zaútočil blízko synagógy pri stanici metra Schwedenplatz, mal okolo seba atrapu výbušného pásu a útočnú pušku. Uňho doma našla polícia viacero videozáznamov.

Polícia ho „neutralizovala“ o 20:09. „Ktokoľvek, kto napadne jedného z nás, zaútočí na nás všetkých,“ povedal Nehammer.

Viac podrobností minister vnútra vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie povedať nechcel. Polícia stále analyzuje 20-tisíc záberov z bezpečnostných kamier. Zatiaľ mala zanalyzovaných len 20 percent záznamov.

„Nebudeme sa klaňať tejto hrôze,“ komentoval „nechutný teroristický“ útok rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

Ocenil, že sa rakúskym policajtom, ktorí boli tiež medzi zranenými, podarilo páchateľa zlikvidovať. „Nikdy sa nenecháme zastrašiť terorizmom a proti týmto útokom budeme bojovať všetkými prostriedkami,” citovala kancelára ORF.

Útok odsúdili viacerí svetoví lídri. „Sme šokovaní potom, čo sme videli obrázky z teroristického útoku vo Viedni. V týchto ťažkých chvíľach sú naše mysle a srdcia s občanmi Rakúska,“ napísal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok na Twitteri.

„V súčasnosti prežívame v našej republike ťažké obdobia. Chcel by som poďakovať všetkým pohotovostným službám, ktoré riskujú svoje životy za našu bezpečnosť, najmä dnes. Celá krajina je v myšlienkach s obeťami, zranenými a ich rodinami, ktorým vyjadrujem najhlbšie sympatie,“ povedal Kurz. Poďakoval sa tiež vedúcim predstaviteľom Európskej únie a medzinárodným partnerom za ich spoluúčasť a prejav solidarity.

Zostaňte doma

Stále nie je jasné, koľko mal útočník komplicov – pátranie po nich pokračuje. Polícia aj minister vnútra preto vyzvali obyvateľov Viedne, aby radšej zostali doma, ak nemusia z pracovných dôvodov odísť z domu. Zrušila sa na dnes aj povinná dochádzka do školy.

V Rakúsku od polnoci začali platiť prísnejšie pravidlá pre pandémiu koronavírusu. Vychádzať von sa má iba v najnutnejších prípadoch, reštaurácie môžu vydávať jedlo iba so sebou. Do kritickej časti mesta v blízkosti Stephansdomu sa nedá dostať verejnou dopravou.

V čase útoku, ako píše ORF, bolo v meste pomerne veľa ľudí. Mnohí podľa rakúskej televízie využili teplé počasie, aby sa prevetrali. Viacerí sa skrývali v blízkych baroch okolo ulice Seitenstettengasse. Jednou z obetí bola čašníčka.

Strieľalo sa na viacerých miestach. „Svedkovia videli niekoľko mužov s dlhými zbraňami a pištoľami, ako strieľali do náhodných okoloidúcich a miestnych návštevníkov v centre mesta,“ napísal Kronen Zeitung.

„Minimálne sto rán pred našou budovou,“ citoval Guardian rabína Šloma Hofmeistera, ktorý sledoval útok z okna svojho bytu nad hlavnou synagógou vo Viedni. Na ulici mali ešte všetky bary stoly vonku. Išlo o posledný večer pred novým lockdownom, ktorý má trvať najmenej mesiac.

Mnohí okoloidúci či bežci si mysleli, že ide o petardy.

Do oblasti boli okamžite nasadené stovky špeciálnych síl. „Rozsiahla operácia výkonnej moci prebiehala cez noc. V službe bolo 150 dôstojníkov Cobry a 100 WEGA plus a sto hliadok,“ píše Kronen Zeitung. Polícia sprísnila kontroly na hraniciach a do operácie sa zapojila aj rakúska armáda.

„Vojaci prevzali kontrolu nad ochranou majetku vo federálnom hlavnom meste, aby odbremenili políciu,“ dodáva rakúsky denník.