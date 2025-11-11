Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 11. novembra 2025
11. novembra 2025

Silná imunita začína doma: tieto superpotraviny máte v kuchyni


Základom správne fungujúcej imunity je to, čo sebe a svojim najmilším naložíte na tanier či zbalíte na desiatu. V lete sa nám všeličo prepečie. Čo nedodáme telu stravou, doplní ...



vitar sila imunity titulna 676x451 11.11.2025 (SITA.sk) - Základom správne fungujúcej imunity je to, čo sebe a svojim najmilším naložíte na tanier či zbalíte na desiatu.


V lete sa nám všeličo prepečie. Čo nedodáme telu stravou, doplní prirodzene slniečko, vitamín "sea", pohyb na čerstvom vzduchu, hrsť malín zo záhrady a endorfíny z dní voľna a plánovania dovoleniek.

Z toho sa chvíľu čerpať dá – napríklad zásoby D-čka podľa meraní vydržia v tele zhruba 4 mesiace po lete – no neplatí to pre všetky vitamíny a posilňovače imunity. Mnohé z nich je nutné pravidelne dopĺňať. Najprirodzenejším spôsobom, ako to urobiť, je strava – keďže črevá sa považujú za epicentrum imunity tela. Nepredstavujte si pod tým, že sa musíte zákonite začať pásť či prejsť výlučne na surovú potravu – asi by ste v našich podmienkach nepochodili, alebo by ste sa nachodili. Proti vám hrá aj fakt, že množstvo ovocia a zeleniny sa u nás v jesenných mesiacoch jednoducho neurodí, preto sme odkázaní na dovezené potraviny. Zvesti o tom, že ich dozrievanie cestou z Brazílie či iných krajín je všelijaké, len nie prirodzené a na slniečku, asi nemusíme nijako špeciálne deklarovať – všetci dobre vieme, ako to je. Z toho vyplýva aj skutočnosť, že hodnoty živín v takomto ovocí a zelenine zďaleka nemusia zodpovedať tým referenčným.

Živiny, kde ste!?


Ako sa potom vieme dostať k potrebnému množstvu živín, ktoré sa postarajú o správne fungovanie imunity?

Aj v našich zemepisných šírkach je množstvo kvalitných potravín, ktoré k nám necestujú cez pol sveta a fungujú ako "fitko" pre imunitný systém. Za nekorunovanú kráľovnú jesene v tomto kontexte vyhlasujeme slovenskú stálicu – zložením aj výživovými hodnotami absolútnu krásavicu - kyslú kapustu. Tá bola IN ešte skôr, ako všetci začali skloňovať slovo fermentácia v súvislosti s ázijskou fermentovanou zeleninovou zmesou kimchi.

Kyslá kapusta je taktiež pripravená fermentáciou – jedným z najdlhšie využívaných, overených spôsobov konzervovania a súbežného menenia chemického zloženia potravín. Históriu tejto gastronomickej starenky možno vystopovať až do 4. storočia a jej zloženie urobí vašej imunite fantastickú službu aj dnes. Probiotické baktérie v masívnych kolóniách ostávajú v črevách ešte dlho po jej konzumácii. Opakovaným chrumkaním čerstvej kyslej kapusty, jedením strapačiek s kyslou kapustou či sviatočnými hodmi v podobe slávnostnej kapustnice si "nepomastíte" len brušká, ale zahráte na tú správnu strunu aj svojej imunite. To, že kyslá kapusta je výdatným zdrojom vitamínu C, vitamínu E, vitamínu K a tiež celej skupiny vitamínov B je už len sympatický bonus.

Okrem kyslej kapusty siahnite aj po pohánke. Ďalšia gastronomická babička, ktorá vymizla z našich stolov, by sa na ne mala práve v zimnom období vrátiť. Táto pseudoobylnina, medzi ktoré sa radí aj amarant alebo obľúbená quinoa, obsahuje rutín, ktorý je cenným bioflavonoidom a antioxidantom. Je naložená vitamínmi skupiny B, mangánom, horčíkom a zinkom. Prirodzene tiež obsahuje vitamíny skupiny E, C a omega-3 mastné kyseliny. Pohánka samotná však nepatrí medzi booster imunity v pravom slova zmysle. Vďaka vysokému obsahu vlákniny pôsobí stabilizačne a priaznivo pre črevá – ktoré sú už spomínanou centrálou starajúcou sa o imunitu.

Keď už hovoríme o kapuste a pohánke, nemôžeme zabudnúť na kel. A pod kelom si nepredstavujte len kelový prívarok, ktorý majú mnohí na zozname svojich tráum z detstva. Kel sa dá pripraviť aj veľmi atraktívne – a to nielen vizuálne, ale aj chuťovo. Táto výživná zelenina je v mnohých zdrojoch uvádzaná na zozname superpotravín – okrem vitamínu C, ktorý na imunitu vplýva priamo obsahuje aj sulforafan a glukozinoláty, ktoré fungujú ako protizápalový štít. Tieto detoxikačné enzýmy pomáhajú pečeni zbaviť sa škodlivín – čím menej sa musí imunita zaoberať nimi, tým viac sa môže sústrediť na obranu pred skutočnými infekciami.

Medzi potraviny, ktoré spravia imunite väčšiu službu, ako mango dovezené z niektorej z provincií južnej Ázie, patria aj tie kyslomliečne. História a tradícia spracovávania mlieka má na Slovensku hlboké korene a fermentované mliečne výrobky – smotany, jogurty, kefíry a acidofilné mlieka – búrajú predsudky a kontroverzie, ktoré v diskusiách o mlieku a imunite vznikajú. Obsahujú totiž čerstvé, lokálne živé kultúry, ktoré nás opäť vracajú k imunitnej centrále – k tráviacemu traktu. Ak teda nezápasíte s intoleranciami a alergiami, dajte si kefír a vaša imunita vám bude vďačná.

Máme tendenciu siahnuť po hrsti mandlí ako po ľahkom a zdravom občerstvení? Tak vedzte, že vaše sklony k maškrteniu môžu pomôcť vášmu zdraviu. Mandle obsahujú vitamín E, čo je silný antioxidant pomáhajúci v boji s infekciami. Podobnú službu vám urobia aj u nás rastúce vlašské orechy bohaté na omega-3 mastné kyseliny a keď máte radi orech, ktorý neurazí, dajte si kešu. Majú nízky obsah cukru a sú prírodným zdrojom zinku nevyhnutného pre tvorbu a dozrievanie imunitných buniek. V kontexte všetkých vyššie spomínaných stálic by sa nepatrilo vynechať med. Je jedno, či siahnete po lúčnom alebo lesnom. Je prirodzeným prebiotikom, zdrojom flavonoidov a fenolov a vďaka prítomnosti ďalších zložiek má aj mierne dezinfekčné účinky. Dajte si lyžičku do živého bieleho jogurtu, prisypte hrsť vlašských orechov a s takými raňajkami odštartujete nielen deň, ale aj prevenciu proti sezónnym virózam.

Netrávte zimu pod perinou



K dostupným a výživným pomocníkom imunity pridajte v jeseni aj chutné, v ústach rozpustné tablety s obsahom vitamínu C a zinku - Maxi Vita Vitamín C + Zinok. Spravte si z ich užívania príjemný rituál – cmúľajte ich cestou do práce, ponúknite ich deťom cestou do školy. 30-tabletové balenie s príjemnou príchuťou pomaranča sa vám v týchto chladných dňoch, ktoré kladú zvýšené nároky na imunitu, minie raz-dva. Keď už budete na stránke, vhoďte si do košíka aj Maxi Vita Vitamín C + Acerola + Zinok v šumivej forme s príchuťou citróna a pomaranča a spestrite si svoj čajový pitný režim aj osviežujúcim funkčným nápojom stvoreným pre podporu imunity kedykoľvek počas dňa. Na stránke www.vitar.sk nájdete aj ďalšie produkty, vďaka ktorým prejdete jeseňou a zimou s úsmevom.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Silná imunita začína doma: tieto superpotraviny máte v kuchyni © SITA Všetky práva vyhradené.

