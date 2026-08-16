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 24hod.sk    Zo zahraničia

16. augusta 2026

Poľský minister navrhuje vytvorenie „Európskej légie“, slúžiť by v nej mohli aj ukrajinskí veteráni


Tagy: európska bezpečnosť

Európska únia podľa poľského ministra zahraničných vecí Radosława Sikorského potrebuje výrazne hlbšiu vojenskú integráciu. Navrhuje preto vznik stálych špecializovaných ozbrojených síl, do ktorých by po ...



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rubio_lech_walesa_solidarity_prize_71839 scaled 1 676x451 16.8.2026 (SITA.sk) - Európska únia podľa poľského ministra zahraničných vecí Radosława Sikorského potrebuje výrazne hlbšiu vojenskú integráciu. Navrhuje preto vznik stálych špecializovaných ozbrojených síl, do ktorých by po skončení vojny mohli vstúpiť aj bojmi zocelení ukrajinskí veteráni.


Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski navrhuje vytvorenie „Európskej légie“, ktorá by mohla združovať skúsených profesionálnych vojakov z európskych krajín vrátane ukrajinských veteránov. Šéf poľskej diplomacie to uviedol v rozhovore pre grécky denník Kathimerini.

Sikorski reagoval na otázku, či by mala Európa prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), alebo vytvoriť paralelný európsky obranný systém či spoločnú armádu. Podľa ministra potrebuje Európska únia „oveľa hlbšiu“ vojenskú integráciu.

„Práve preto rozhodne podporujem vytvorenie ‚Európskej légie‘ – špecializovaných stálych ozbrojených síl, do ktorých by bolo možné získavať skúsených profesionálov z celej európskej rodiny vrátane bojmi zocelených ukrajinských veteránov po skončení vojny,“ povedal Sikorski.

Ukrajinská armáda podľa materiálu disponuje po štyroch a pol rokoch plnohodnotnej vojny rozsiahlymi reálnymi bojovými skúsenosťami a v budúcnosti by mohla predstavovať významnú súčasť európskej bezpečnosti.

Sikorski zároveň zdôraznil, že jeho návrh nepočíta s vytvorením štruktúry, ktorá by bola paralelná k NATO alebo by alianciu kopírovala. Prípadná Európska légia a NATO by sa podľa neho mali navzájom dopĺňať, nie si konkurovať.

„Spojené štáty zostávajú nenahraditeľným pilierom našej kolektívnej obrany, ale ich úloha sa vyvíja. Amerika bude naďalej poskytovať bezkonkurenčné technologické a spravodajské kapacity, ale Európa musí vykonávať hlavnú prácu priamo na mieste,“ dodal poľský minister.


Zdroj: SITA.sk - Poľský minister navrhuje vytvorenie „Európskej légie“, slúžiť by v nej mohli aj ukrajinskí veteráni © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť
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