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05. augusta 2026
Mládežníci Hlasu podali trestné oznámenie na Korčoka, kritizujú financovanie a fungovanie firmy jeho manželky – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Financovanie Mladý Hlas Trestné oznámenie
Podľa mladých „Hlasákov" je čas, aby sa kompetentné úrady začali vážne zaoberať aj ľuďmi, ktorí sa roky stavajú do pozície morálnej elity. Predstavitelia Mladého Hlasu, teda mládežníckej ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Podľa mladých „Hlasákov" je čas, aby sa kompetentné úrady začali vážne zaoberať aj ľuďmi, ktorí sa roky stavajú do pozície morálnej elity.
Predstavitelia Mladého Hlasu, teda mládežníckej organizácie koaličnej strany Hlas-SD v stredu podali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s financovaním opozičného politika Ivana Korčoka a s fungovaním firmy jeho manželky.
Ako ďalej informovali, podnety zároveň smerovali na Inšpektorát práce, Finančnú správu a Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Podľa mladých „Hlasákov" je čas, aby sa kompetentné úrady začali vážne zaoberať aj ľuďmi, ktorí sa roky stavajú do pozície morálnej elity. Mládežníci pripomínajú, že na Slovensku platia pravidlá pre všetkých rovnako, alebo by aspoň platiť mali.
„Zamestnanec na Slovensku odovzdá štátu vyše tretinu z každej výplaty. A pán Korčok? Ten si našiel vlastný systém,“ uviedla predsedníčka Mladého Hlasu Monika Ivanusyková. Zdôraznila, že firma Korčokovej manželky má 0 zamestnancov, a aj nulové odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.
Zároveň poukázala na to, že takáto firma dostala až 68-tisíc eur od Progresívneho Slovenska, teda strany financovanej aj zo štátneho príspevku, ktorá všetkým naokolo káže o transparentnosti. Podľa Mladého Hlasu si pozornosť zaslúži aj načasovanie finančných tokov.
„A čírou náhodou práve v roku, keď firme platilo Progresívne Slovensko, odišlo z firmy k jej majiteľom 170-tisíc eur. Zo ziskov, ktorých pôvod Ivan Korčok dodnes dostatočne nevysvetlil,“ dodala Ivanusyková s tým, že mladí sociálni demokrati sa pýtajú, komu firma reálne radila a za aké služby dostávala zaplatené. Podpredseda Mladého Hlasu Peter Sokol upozornil na okolnosti, ktoré podľa neho nemôžu zostať bez odpovede.
„Nie je známe kto sú klienti firmy pána Korčoka. Je však známe, že pán Korčok jazdí na aute firmy svojej manželky. Kto za jeho prenájom platí? Progresívne Slovensko," pýta sa Sokol. Pripomenul aj reakciu Ivana Korčoka po zverejnení týchto informácií.
„Keď to celé vyšlo najavo, povedal: ‚Ospravedlňujem sa.‘ Prepáčte, pán Korčok, ale toto situáciu nevyriešilo. Sestrička, učiteľka ani človek pracujúci vo fabrike si takto nemôžu „optimalizovať“ svoj príjem. Oni každý mesiac riadne platia odvody," vyhlásil Sokol.
Mladý Hlas zároveň zverejnil prehľad zistení, ktoré podľa neho vyplývajú z verejne dostupných účtovných závierok firmy Korčokovej manželky. Firma konkrétne nemá jediného zamestnanca a podľa účtovných závierok za celé tri roky existencie neodviedla za zamestnancov do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne ani cent. Tržby firmy za rok 2025 dosiahli 98 600 eur, teda presne 1 400 eur pod hranicou 100-tisíc eur, pri ktorej sa uplatňuje nižšia sadzba dane.
„Nevypláca sa žiadna mzda, ale zisky môžu byť majiteľom vyplatené cez dividendy, ktoré sú daňovo výrazne výhodnejšie než bežná mzda. Zamestnanec pritom odovzdá štátu vyše tretinu z každej výplaty," zdôraznili mládežníci Hlasu.
Len v roku 2025, keď firme platilo Progresívne Slovensko, odišlo podľa Mladého Hlasu z firmy k majiteľom 170-tisíc eur. Ďalších približne 64-tisíc eur zostalo pripravených na ďalšie rozdelenie.
„Auto, benzín, odpisy aj odpočty DPH – všetko cez firmu. Z „poradenskej firmy“ je dnes podľa vlastnej účtovnej závierky aj požičovňa áut. Jediné verejne známe auto používa Ivan Korčok. Jediným verejne známym platiteľom prenájmu je Progresívne Slovensko," zdôraznil Mladý Hlas.
Doplnil, že najviac firma zarobila v roku 2023. Tržby približne 194-tisíc eur a čistý zisk približne 135-tisíc eur. V tom istom roku Ivan Korčok oznámil kandidatúru na prezidenta. Kto boli klienti firmy a za aké služby platili, dodnes jasne nevysvetlil. Mladý Hlas zároveň formuloval tri otázky, na ktoré Ivan Korčok podľa jeho predstaviteľov stále neodpovedal.
„Komu firma v roku 2024 predala približne ročné auto presne za nákupnú cenu 47 833 eur? Aké podiely kúpila za 68-tisíc eur a prečo o rok neskôr zmizli z účtovníctva bez zjavnej stopy vo výsledovke? A kto boli klienti, ktorí firme v roku Korčokovej prezidentskej kandidatúry zaplatili približne 194-tisíc eur?," pýta sa Mladý Hlas.
Doplnil, že očakáva, že sa podanými oznámeniami a podnetmi budú príslušné orgány zaoberať bez ohľadu na to, o koho ide. Hnutie Progresívne Slovensko (PS) za uplynulý rok zaplatilo takmer 70-tisíc eur firme, ktorej majiteľkou a konateľkou je manželka podpredsedu hnutia Ivana Korčoka.
S informáciami ako prvý prišiel portál Aktuality.sk. Spoločnosť Eustra, z ktorej Korčok oficiálne odišiel vo februári 2025, dosiahla v minulom roku tržby takmer 99-tisíc eur. Peniaze od hnutia teda tvorili veľkú časť tržieb.
Zdroj: SITA.sk - Mládežníci Hlasu podali trestné oznámenie na Korčoka, kritizujú financovanie a fungovanie firmy jeho manželky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavitelia Mladého Hlasu, teda mládežníckej organizácie koaličnej strany Hlas-SD v stredu podali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s financovaním opozičného politika Ivana Korčoka a s fungovaním firmy jeho manželky.
Ako ďalej informovali, podnety zároveň smerovali na Inšpektorát práce, Finančnú správu a Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Podľa mladých „Hlasákov" je čas, aby sa kompetentné úrady začali vážne zaoberať aj ľuďmi, ktorí sa roky stavajú do pozície morálnej elity. Mládežníci pripomínajú, že na Slovensku platia pravidlá pre všetkých rovnako, alebo by aspoň platiť mali.
Nulové odvody do zdravotnej poisťovne
„Zamestnanec na Slovensku odovzdá štátu vyše tretinu z každej výplaty. A pán Korčok? Ten si našiel vlastný systém,“ uviedla predsedníčka Mladého Hlasu Monika Ivanusyková. Zdôraznila, že firma Korčokovej manželky má 0 zamestnancov, a aj nulové odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.
Zároveň poukázala na to, že takáto firma dostala až 68-tisíc eur od Progresívneho Slovenska, teda strany financovanej aj zo štátneho príspevku, ktorá všetkým naokolo káže o transparentnosti. Podľa Mladého Hlasu si pozornosť zaslúži aj načasovanie finančných tokov.
„A čírou náhodou práve v roku, keď firme platilo Progresívne Slovensko, odišlo z firmy k jej majiteľom 170-tisíc eur. Zo ziskov, ktorých pôvod Ivan Korčok dodnes dostatočne nevysvetlil,“ dodala Ivanusyková s tým, že mladí sociálni demokrati sa pýtajú, komu firma reálne radila a za aké služby dostávala zaplatené. Podpredseda Mladého Hlasu Peter Sokol upozornil na okolnosti, ktoré podľa neho nemôžu zostať bez odpovede.
Optimalizácia vlastného príjmu
„Nie je známe kto sú klienti firmy pána Korčoka. Je však známe, že pán Korčok jazdí na aute firmy svojej manželky. Kto za jeho prenájom platí? Progresívne Slovensko," pýta sa Sokol. Pripomenul aj reakciu Ivana Korčoka po zverejnení týchto informácií.
„Keď to celé vyšlo najavo, povedal: ‚Ospravedlňujem sa.‘ Prepáčte, pán Korčok, ale toto situáciu nevyriešilo. Sestrička, učiteľka ani človek pracujúci vo fabrike si takto nemôžu „optimalizovať“ svoj príjem. Oni každý mesiac riadne platia odvody," vyhlásil Sokol.
Mladý Hlas zároveň zverejnil prehľad zistení, ktoré podľa neho vyplývajú z verejne dostupných účtovných závierok firmy Korčokovej manželky. Firma konkrétne nemá jediného zamestnanca a podľa účtovných závierok za celé tri roky existencie neodviedla za zamestnancov do zdravotnej ani Sociálnej poisťovne ani cent. Tržby firmy za rok 2025 dosiahli 98 600 eur, teda presne 1 400 eur pod hranicou 100-tisíc eur, pri ktorej sa uplatňuje nižšia sadzba dane.
Požičovňa áut z "poradenskej firmy"
„Nevypláca sa žiadna mzda, ale zisky môžu byť majiteľom vyplatené cez dividendy, ktoré sú daňovo výrazne výhodnejšie než bežná mzda. Zamestnanec pritom odovzdá štátu vyše tretinu z každej výplaty," zdôraznili mládežníci Hlasu.
Len v roku 2025, keď firme platilo Progresívne Slovensko, odišlo podľa Mladého Hlasu z firmy k majiteľom 170-tisíc eur. Ďalších približne 64-tisíc eur zostalo pripravených na ďalšie rozdelenie.
„Auto, benzín, odpisy aj odpočty DPH – všetko cez firmu. Z „poradenskej firmy“ je dnes podľa vlastnej účtovnej závierky aj požičovňa áut. Jediné verejne známe auto používa Ivan Korčok. Jediným verejne známym platiteľom prenájmu je Progresívne Slovensko," zdôraznil Mladý Hlas.
Tri otázky pre Ivana Korčoka
Doplnil, že najviac firma zarobila v roku 2023. Tržby približne 194-tisíc eur a čistý zisk približne 135-tisíc eur. V tom istom roku Ivan Korčok oznámil kandidatúru na prezidenta. Kto boli klienti firmy a za aké služby platili, dodnes jasne nevysvetlil. Mladý Hlas zároveň formuloval tri otázky, na ktoré Ivan Korčok podľa jeho predstaviteľov stále neodpovedal.
„Komu firma v roku 2024 predala približne ročné auto presne za nákupnú cenu 47 833 eur? Aké podiely kúpila za 68-tisíc eur a prečo o rok neskôr zmizli z účtovníctva bez zjavnej stopy vo výsledovke? A kto boli klienti, ktorí firme v roku Korčokovej prezidentskej kandidatúry zaplatili približne 194-tisíc eur?," pýta sa Mladý Hlas.
Doplnil, že očakáva, že sa podanými oznámeniami a podnetmi budú príslušné orgány zaoberať bez ohľadu na to, o koho ide. Hnutie Progresívne Slovensko (PS) za uplynulý rok zaplatilo takmer 70-tisíc eur firme, ktorej majiteľkou a konateľkou je manželka podpredsedu hnutia Ivana Korčoka.
S informáciami ako prvý prišiel portál Aktuality.sk. Spoločnosť Eustra, z ktorej Korčok oficiálne odišiel vo februári 2025, dosiahla v minulom roku tržby takmer 99-tisíc eur. Peniaze od hnutia teda tvorili veľkú časť tržieb.
Zdroj: SITA.sk - Mládežníci Hlasu podali trestné oznámenie na Korčoka, kritizujú financovanie a fungovanie firmy jeho manželky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Financovanie Mladý Hlas Trestné oznámenie
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