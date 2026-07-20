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20. júla 2026

Po útoku začala v Hormuzskom prielive horieť loď, posádka ju bezpečne opustila


Tagy: Hormuzský prieliv iránske útoky Napätie na Blízkom východe Revolučné gardy

Britská agentúra pre námornú bezpečnosť uviedla, že plavidlo po zásahu neznámym projektilom zostalo unášané na mori. Posádka lode, ktorá po útoku začala horieť v



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gettyimages 480374290 1 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Britská agentúra pre námornú bezpečnosť uviedla, že plavidlo po zásahu neznámym projektilom zostalo unášané na mori.


Posádka lode, ktorá po útoku začala horieť v Hormuzskom prielive, bola bezpečne evakuovaná. Britská agentúra UK Maritime Trade Operations (UKMTO) v pondelok oznámila, že plavidlo zasiahol neznámy projektil a následne zostalo bez pohonu unášané na mori.

„Loď zasiahol neznámy projektil. Posádka ju bezpečne opustila a záchranný čln ju vyzdvihol. Požiar sa zatiaľ nepodarilo uhasiť a plavidlo zostáva unášané na mori. Nebol hlásený žiadny vplyv na životné prostredie,“ uviedla agentúra.

Opäť Revolučné gardy


Incident sa odohral približne osem námorných míľ severozápadne od ománskeho mesta Kumzár. Iránske Revolučné gardy zároveň oznámili, že dva ropné tankery pri pokuse preplávať Hormuzským prielivom explodovali a zostali nehybne stáť.

Nebezpečný Hormuz


Hormuzský prieliv je jednou z najdôležitejších svetových námorných trás. Počas vojny Irán zablokoval túto vodnú cestu, ktorou pred konfliktom prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.

V posledných týždňoch Teherán opakovane útočil na tankery využívajúce trasu popri pobreží Ománu, aby ich prinútil plaviť sa cez iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný priechod.


Zdroj: SITA.sk - Po útoku začala v Hormuzskom prielive horieť loď, posádka ju bezpečne opustila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv iránske útoky Napätie na Blízkom východe Revolučné gardy
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