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20. júla 2026
Galko: Na výbore bude husto, pôjdem tam a ukážem koaličným lotrom takú sebareflexiu, akú už dávno nevideli
Tibor Gašpar chce na mimoriadnom parlamentnom výbore konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho za jeho verejné vyjadrenia o „eurofondovej mafii“. Podpredseda parlamentu
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20.7.2026 (SITA.sk) - Tibor Gašpar chce na mimoriadnom parlamentnom výbore konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho za jeho verejné vyjadrenia o „eurofondovej mafii“.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) chce rokovať s koaličnými partnermi o zvolaní mimoriadneho parlamentného výboru, kde chce konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho za jeho verejné vyjadrenia o „eurofondovej mafii“.
Gašpar takéto vyjadrenia predsedu NKÚ odmieta a po zasadnutí výboru očakáva od predsedu v jeho verejnom vyjadrovaní určitú sebareflexiu. Gašpar nepožaduje, aby Andrassy na čele úradu skončil – požaduje len, aby svoje vyjadrenia vysvetlil verejnosti.
Na výbore by sa mal zúčastniť aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), či minister informatizácie a regionálneho rozvoja SR Samuel Migaľ.
Na Gašparove slová a návrh na zvolanie mimoriadneho výboru kvôli výrokom predsedu NKÚ zareagoval na sociálnej sieti opozičný poslanec Ľubomír Galko (Demokrati). Ten koaličným poslancom odkázal, že sa majú pripraviť na to, že na výbore bude husto.
"Tibor Gašpar chce zvolať mimoriadny parlamentný výbor... a chce tam zavolať a grilovať predsedu NKÚ Andrássyho a žiadať od neho sebareflexiu za jeho slová o eurofondovej mafii. No veď dobre. Bude tam husto, pôjdem tam a ja, nenechám si toto ujsť. A ukážem koaličným lotrom takú reflexiu, akú už dávno nevideli," odkázal Galko koaličným poslancom.
Zdroj: SITA.sk - Galko: Na výbore bude husto, pôjdem tam a ukážem koaličným lotrom takú sebareflexiu, akú už dávno nevideli © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) chce rokovať s koaličnými partnermi o zvolaní mimoriadneho parlamentného výboru, kde chce konfrontovať predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho za jeho verejné vyjadrenia o „eurofondovej mafii“.
Gašpar takéto vyjadrenia predsedu NKÚ odmieta a po zasadnutí výboru očakáva od predsedu v jeho verejnom vyjadrovaní určitú sebareflexiu. Gašpar nepožaduje, aby Andrassy na čele úradu skončil – požaduje len, aby svoje vyjadrenia vysvetlil verejnosti.
Na výbore by sa mal zúčastniť aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), či minister informatizácie a regionálneho rozvoja SR Samuel Migaľ.
Galko si výbor nenechá ujsť
Na Gašparove slová a návrh na zvolanie mimoriadneho výboru kvôli výrokom predsedu NKÚ zareagoval na sociálnej sieti opozičný poslanec Ľubomír Galko (Demokrati). Ten koaličným poslancom odkázal, že sa majú pripraviť na to, že na výbore bude husto.
"Tibor Gašpar chce zvolať mimoriadny parlamentný výbor... a chce tam zavolať a grilovať predsedu NKÚ Andrássyho a žiadať od neho sebareflexiu za jeho slová o eurofondovej mafii. No veď dobre. Bude tam husto, pôjdem tam a ja, nenechám si toto ujsť. A ukážem koaličným lotrom takú reflexiu, akú už dávno nevideli," odkázal Galko koaličným poslancom.
Zdroj: SITA.sk - Galko: Na výbore bude husto, pôjdem tam a ukážem koaličným lotrom takú sebareflexiu, akú už dávno nevideli © SITA Všetky práva vyhradené.
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