Po vyhrážkach Talibanu uzavrel Pakistan hranice s Afganistanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 27. septembra (TASR) - Pakistan uzavrel v piatok všetky hraničné priechody s Afganistanom. Ide o snahu zlepšiť bezpečnosť pred afganskými prezidentskými voľbami po tom, ako extrémistické hnutie Taliban pohrozilo narušením hlasovania. Informovala o tom agentúra DPA.Hraničné priechody zostanú v piatok uzatvorené pre cezhraničný pohyb ľudí a nákladných vozidiel, rovnako to bude aj počas sobotňajšieho odovzdávania hlasov v Afganistane, uviedlo vo vyhlásení pakistanské ministerstvo zahraničných vecí.Niekoľkokrát odložené prezidentské voľby v Afganistane budú sprevádzať obavy z násilností, keďže vodcovia Talibanu nariadili svojim bojovníkom, aby narušovali volebný proces.Ako píše agentúra DPA, objavili sa obvinenia, že Taliban na svoje útoky v Afganistane využíva skrýše na hraniciach s Pakistanom, a to s tichým súhlasom pakistanských špionážnych agentúr. Islamabad tieto tvrdenia odmieta.Okrem úplného uzatvorenia hraníc počas dvoch dní Pakistan nasadil na hraničných priechodoch mimoriadne bezpečnostné sily. Ide o opatrenie, ktoré má zabrániť tomu, aby sa militanti dostali do Afganistanu.Afganské voľby sa konajú niekoľko týždňov po tom, ako sa bez úspechu skončili mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Talibanom, čo vyvolalo obavy z ďalších násilností v krajine, ktorá s zmieta v nepokojoch od roku 2001.