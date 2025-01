Ústavný súd v minulom roku dostal viac návrhov než v roku 2023, priemerná dĺžka konania sa predĺžila

Počet návrhov stúpol

10.1.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd (ÚS) SR v minulom roku dostal viac podnetov než v roku 2023. Vyplýva to zo štatistického spracovania údajov ústavného súdu za roky 2023 a 2024. Kým v roku 2023 dostal ÚS SR 3 130 podnetov, vlani mu bolo doručených 3 290 návrhov. V roku 2024 bolo rozhodnutých 3 157 vecí a nerozhodnutých 1 031, pričom v roku 2023 ÚS SR eviduje 3 193 rozhodnutých vecí.„V roku 2023 bolo ústavnému súdu doručených 14 návrhov, o ktorých je príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu. Rozhodnutých bolo 21 návrhov (2 návrhy boli spojené na spoločné konanie) a nerozhodnutých zostalo 20 návrhov,“ informuje ústavný súd. V minulom roku obdržal 18 plenárnych návrhov.„Vybavených bolo 14 vecí, v ktorých bolo príslušné rozhodovať plénum ústavného súdu a 2 návrhy boli spojené na spoločné konanie," uvádza ÚS SR. Dopĺňa, že medzi viac než tisíckou nevybavených návrhov k 31. decembru 2024 bolo 21 návrhov, ktoré prináležali plénu ústavného súdu.„Plénum ústavného súdu prijalo aj 3 uznesenia, ktorými zjednotilo právne názory senátov ústavného súdu,“ uviedol súd. Vlani tiež pokračoval trend stúpajúceho počtu návrhov smerujúcich na ústavný súd, dostal ich o 160 viac než rok predtým.„Okrem iných faktorov aj neúplné zloženie pléna ústavného súdu (12 z celkového počtu 13 sudcov) spôsobilo zníženie počtu rozhodnutých vecí o 36, a tiež zvýšenie počtu nerozhodnutých vecí oproti roku 2023,“ uvádza ÚS SR. Priemerná dĺžka konania sa medziročne predĺžila o deväť dní. Napriek tomu ale každý sudca ÚS SR vybavil v roku 2024 v porovnaní s tým predošlým o 17 vecí viac.Pokiaľ ide o rozhodovaciu činnosť pléna ÚS SR, v minulom roku napríklad podal výklad ústavy v súvislosti s činnosťou generálneho prokurátora, a to na návrh vtedajšej prezidentky Zuzany Čaputovej . Verejnosťou najsledovanejšie ale bolo rozhodovanie vo veci novely Trestného zákona.ÚS SR sa tiež v rámci rozhodovacej činnosti venuje sťažnostiam právnických a fyzických osôb, o ktorých rozhodujú jeho senáty.„Ide o veci, v ktorých vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru, a prehľad rozhodnutí, v ktorých vyslovil porušenie základného práva na osobnú slobodu podľa čl. 17 ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 dohovoru,“ približuje ústavný súd.V minulom roku skonštatoval ÚS SR porušenie predmetných práv sťažovateľov celkovo v 649 nálezoch. V 477 z nich bolo sťažovateľom priznané aj finančné zadosťučinenie, a to v celkovej výške bezmála 1,56 milióna eur.V roku 2023 bolo prípadov, v ktorých konštatoval ústavný súd porušenie práv sťažovateľov 618, finančné odškodnenie bolo priznané v 403 nálezoch a suma finančného zadosťučenenia sa vyšplhala na necelých 1,37 milióna eur.„Z uvedeného vyplýva, že ústavný súd v roku 2024 za porušenie sledovaných práv sťažovateľov priznal sťažovateľom o 191 039 eur vyššie finančné zadosťučinenie ako v predchádzajúcom roku,“ dodáva ÚS SR.