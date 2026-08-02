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 24hod.sk    Ekonomika

02. augusta 2026

Prieskum odhalil veľkú nespokojnosť Slovákov v práci, mnohí pociťujú odcudzenie a rutinu


Tagy: JobsIndex Prieskum Trh práce Zamestnanci

Štyria z desiatich zamestnancov si podľa prieskumu nespokojnosť v zamestnaní kompenzujú v súkromnom živote naplneným voľným časom. Nepríjemné pocity stereotypu či zaťaženia medzi zamestnancami ...



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vyhorenie 2.8.2026 (SITA.sk) - Štyria z desiatich zamestnancov si podľa prieskumu nespokojnosť v zamestnaní kompenzujú v súkromnom živote naplneným voľným časom.


Nepríjemné pocity stereotypu či zaťaženia medzi zamestnancami narastajú. V zvýšenej miere pociťujú pracovné odcudzenie a rutinu, rozšírené je aj nadmerné pracovné zaťaženie, spokojní nie sú ani s finančným ohodnotením. Ukázal to prieskum JobsIndex, ktorý uskutočnila spoločnosť Alma Career Slovakia na vzorke 1001 zamestnancov na Slovensku.

Pracovné odcudzenie a rutinu podľa prieskumu pociťujú dve tretiny respondentov. Majú pocit, že náplň práce im prestáva vyhovovať alebo sa stala stereotypom. Od jesene 2023 tento podiel narástol o vyše 10 percentuálnych bodov (p.b.). Takmer rovnako rozšírené je aj nadmerné pracovné zaťaženie.

Finančné podhodnotenie


Nedostatok uznania pociťuje 60 % opýtaných. Nadpolovičná väčšina zamestnancov (55 %) negatívne vníma svoje finančné ohodnotenie. Je to výrazne viac ako v susednom Česku, kde má negatívne pocity spojené s financiami len 37 % pracovníkov.

Prieskum ukázal, že zamestnanci sa cítia finančne podhodnotení. Nižší plat, než by zodpovedal ich pozícii uviedla vyše polovica opýtaných. Takmer polovica respondentov (48 %) má pocit, že pracujú viac, ale nikto to neocení. Ďalších 45 % vníma situáciu na pracovisku tak, že kým on pracuje veľa, ostatní kolegovia sa dostatočne nesnažia.

Štyria z desiatich zamestnancov si podľa prieskumu nespokojnosť v zamestnaní kompenzujú v súkromnom živote naplneným voľným časom. Približne rovnaký počet respondentov uviedol, že práca sa stala rutinou a stereotypom. Problémom je aj nadmerné zaťaženie, 40 % opýtaných pociťuje väčší objem práce až na hranici zrútenia.

Kompenzácia v súkromnom živote


Zamestnanci čoraz viac hľadajú uspokojenie mimo práce, športom, rodinou či koníčkami si nahrádzajú to, čo im pracovné prostredie nedáva. Od roku 2023 vzrástol podiel tých, ktorí si nespokojnosť kompenzujú v súkromnom živote, a to o 10 p.b.. Tento trend je podľa prieskumu najvýraznejší u vedúcich pracovníkov.

Šikanu zo strany nadriadeného alebo kolegov uviedla v prieskume štvrtina respondentov. Niektorí sa sťažujú aj na nedostatok uznania. Absenciu pochvaly od nadriadeného vidno najmä u zamestnancov s nižším vzdelaním – tvrdí to 44 % ľudí so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity, kým u vysokoškolsky vzdelaných necelá tretina.


Zdroj: SITA.sk - Prieskum odhalil veľkú nespokojnosť Slovákov v práci, mnohí pociťujú odcudzenie a rutinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: JobsIndex Prieskum Trh práce Zamestnanci
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