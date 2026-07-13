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13. júla 2026
Po Wimbledone zostali na čele tenisových rebríčkov Sinner a Sobolenková, poradie v Top 10 sa však výrazne premiešalo
Tagy: Rebríček ATP Rebríček WTA
Slovenskými singlovými jednotkami sú stále Alex Molčan a Rebecca Šramková. Tenisové rebríčky WTA a ATP po treťom grandslamovom turnaji sezóny priniesli viaceré zmeny v Top 10, no nie na postoch ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskými singlovými jednotkami sú stále Alex Molčan a Rebecca Šramková.
Tenisové rebríčky WTA a ATP po treťom grandslamovom turnaji sezóny priniesli viaceré zmeny v Top 10, no nie na postoch lídrov oboch hodnotení. Na čele zostali víťaz dvojhry Talian Jannik Sinner a Bieloruska Arina Sobolenková, ktorá sa z londýnskeho Wimbledonu porúčala už v osemfinálovom 4. kole.
Sinner je na prvej pozícii o priepastných 4970 bodov pred súperom v nedeľňajšom finále Nemcom Alexandrom Zverevom, ktorému pred prestížnym trávnatým turnajom patrila 3. pozícia. Na ňu klesol Španiel Carlos Alcaraz, ktorý má problémy so zápästím a nútene vynechal už druhé grandslamové podujatie bez prerušenia. Štvrtý zostal Kanaďan Felix Auger-Aliassime, piaty je Austrálčan Alex de Minaur, šiesty Američan Ben Shelton, na siedmu pozíciu sa posunul Srb Novak Djokovič, ôsmy je Rus Daniil Medvedev, deviaty Talian Flavio Cobolli a prvú desiatku uzatvára Američan Taylor Fritz.
Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 101. poste. Nasledujú Lukáš Klein na 185. pozícii a Norbert Gombos na 370. priečke.
Sobolenková je pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou už len o 407 bodov, na tretiu pozíciu sa posunula Američanka Jessica Pegulová. Štvrtá je jej krajanka Cori Gauffová, piata zostala Ruska Mirra Andrejevová, na šiestu pozíciu sa z deviatej posunula neúspešná finalista dvojhry žien Češka Karolína Muchová a na siedmu sa z dvanástej dostala jej krajanka Linda Nosková, singlová šampiónka z Wimbledonu. Z tretej na ôsmu priečku klesla Poľka Iga Swiateková, deviata je Američanka Amanda Anisimovová a na konci Top 10 Ukrajinka Jelina Svitolinová.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 131. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 226. post a Mii Pohánkovej 244. stupienok.
Lídrami hodnotení štvorhry sú bez zmeny. Medzi ženami vedie Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 27. priečke, Viktória Hrunčáková je na 112., Rebecca Šramková na 126. a Katarína Kužmová na 167. stupienku. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 119. poste, nasleduje Lukáš Pokorný na 236. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Po Wimbledone zostali na čele tenisových rebríčkov Sinner a Sobolenková, poradie v Top 10 sa však výrazne premiešalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tenisové rebríčky WTA a ATP po treťom grandslamovom turnaji sezóny priniesli viaceré zmeny v Top 10, no nie na postoch lídrov oboch hodnotení. Na čele zostali víťaz dvojhry Talian Jannik Sinner a Bieloruska Arina Sobolenková, ktorá sa z londýnskeho Wimbledonu porúčala už v osemfinálovom 4. kole.
Sinner je na prvej pozícii o priepastných 4970 bodov pred súperom v nedeľňajšom finále Nemcom Alexandrom Zverevom, ktorému pred prestížnym trávnatým turnajom patrila 3. pozícia. Na ňu klesol Španiel Carlos Alcaraz, ktorý má problémy so zápästím a nútene vynechal už druhé grandslamové podujatie bez prerušenia. Štvrtý zostal Kanaďan Felix Auger-Aliassime, piaty je Austrálčan Alex de Minaur, šiesty Američan Ben Shelton, na siedmu pozíciu sa posunul Srb Novak Djokovič, ôsmy je Rus Daniil Medvedev, deviaty Talian Flavio Cobolli a prvú desiatku uzatvára Američan Taylor Fritz.
Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 101. poste. Nasledujú Lukáš Klein na 185. pozícii a Norbert Gombos na 370. priečke.
Sobolenková je pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou už len o 407 bodov, na tretiu pozíciu sa posunula Američanka Jessica Pegulová. Štvrtá je jej krajanka Cori Gauffová, piata zostala Ruska Mirra Andrejevová, na šiestu pozíciu sa z deviatej posunula neúspešná finalista dvojhry žien Češka Karolína Muchová a na siedmu sa z dvanástej dostala jej krajanka Linda Nosková, singlová šampiónka z Wimbledonu. Z tretej na ôsmu priečku klesla Poľka Iga Swiateková, deviata je Američanka Amanda Anisimovová a na konci Top 10 Ukrajinka Jelina Svitolinová.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 131. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 226. post a Mii Pohánkovej 244. stupienok.
Lídrami hodnotení štvorhry sú bez zmeny. Medzi ženami vedie Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 27. priečke, Viktória Hrunčáková je na 112., Rebecca Šramková na 126. a Katarína Kužmová na 167. stupienku. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 119. poste, nasleduje Lukáš Pokorný na 236. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Po Wimbledone zostali na čele tenisových rebríčkov Sinner a Sobolenková, poradie v Top 10 sa však výrazne premiešalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rebríček ATP Rebríček WTA
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