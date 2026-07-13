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13. júla 2026
Potvrdené! Daliča pri kormidle chorvátskej reprezentácie strieda Bilič
Slaven Bilič sa na lavičku národného tímu Chorvátska vracia po 14 rokoch. Chorvátska futbalová reprezentácia už pozná meno svojho nového trénera. Potvrdili sa dohady po minulotýždňovom odchode ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Slaven Bilič sa na lavičku národného tímu Chorvátska vracia po 14 rokoch.
Chorvátska futbalová reprezentácia už pozná meno svojho nového trénera. Potvrdili sa dohady po minulotýždňovom odchode Zlatka Daliča, že jeho nástupcom sa stane Slaven Bilič.
Päťdesiatsedemročný niekdajší reprezentant Chorvátska sa vracia ku kormidlu národného tímu, ktorý v minulosti viedol v rokoch 2006 až 2012. Jeho predchodca Dalič na tomto poste strávil takmer deväť rokov.
Dalič z pozície po úspešnej ére, ktorá zahŕňala aj druhé miesto na MS 2018. Na tohtoročnom svetovom šampionáte Chorváti postúpili zo skupiny, no v šestnásťfinále prehrali s výberom Portugalska 1:2.
Bilič ako kouč pôsobil aj v anglických kluboch West Ham United, West Bromwich Albion a Watford FC. Počas pôsobenia na reprezentačnej lavičke mal Bilič vyššiu úspešnosť ako Dalič. Jeho zverenci v 65 zápasoch dosiahli 42 víťazstiev, 15 remíz a 8 prehier. Jeho najväčším úspechom bolo štvrťfinále ME 2008.
Bilič ešte ako hráč absolvoval v najcennejšom drese 44 duelov a počas kariéry pôsobil najmä v Hajduku Split, ako aj v anglických kluboch West Ham United a FC Everton. Jeho nateraz poslednou trénerskou zastávkou bol saudskoarabský klub Al-Fateh v sezóne 2023/2024.
Chorvátska reprezentácia pod vedením skúseného Luku Modriča prehrala vo finále MS 2018 s Francúzskom. Dalič tiež doviedol tím do semifinále MS 2022 v Katare a do osemfinále ME v lete 2021.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Daliča pri kormidle chorvátskej reprezentácie strieda Bilič © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátska futbalová reprezentácia už pozná meno svojho nového trénera. Potvrdili sa dohady po minulotýždňovom odchode Zlatka Daliča, že jeho nástupcom sa stane Slaven Bilič.
Päťdesiatsedemročný niekdajší reprezentant Chorvátska sa vracia ku kormidlu národného tímu, ktorý v minulosti viedol v rokoch 2006 až 2012. Jeho predchodca Dalič na tomto poste strávil takmer deväť rokov.
Dalič z pozície po úspešnej ére, ktorá zahŕňala aj druhé miesto na MS 2018. Na tohtoročnom svetovom šampionáte Chorváti postúpili zo skupiny, no v šestnásťfinále prehrali s výberom Portugalska 1:2.
Bilič ako kouč pôsobil aj v anglických kluboch West Ham United, West Bromwich Albion a Watford FC. Počas pôsobenia na reprezentačnej lavičke mal Bilič vyššiu úspešnosť ako Dalič. Jeho zverenci v 65 zápasoch dosiahli 42 víťazstiev, 15 remíz a 8 prehier. Jeho najväčším úspechom bolo štvrťfinále ME 2008.
Bilič ešte ako hráč absolvoval v najcennejšom drese 44 duelov a počas kariéry pôsobil najmä v Hajduku Split, ako aj v anglických kluboch West Ham United a FC Everton. Jeho nateraz poslednou trénerskou zastávkou bol saudskoarabský klub Al-Fateh v sezóne 2023/2024.
Chorvátska reprezentácia pod vedením skúseného Luku Modriča prehrala vo finále MS 2018 s Francúzskom. Dalič tiež doviedol tím do semifinále MS 2022 v Katare a do osemfinále ME v lete 2021.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Daliča pri kormidle chorvátskej reprezentácie strieda Bilič © SITA Všetky práva vyhradené.
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