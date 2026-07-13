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13. júla 2026
Racing Štrasburg mení trénera, Portugalčan Oliveira strieda Angličana O’Neila
Tagy: Ligue 1
Hugo Oliveira sa stal novým trénerom účastníka Ligue 1 po nečakanom odchode Garyho O'Neila. Francúzsky futbalový klub Racing Štrasburg vymenoval za nového hlavného trénera A-tímu portugalského ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Hugo Oliveira sa stal novým trénerom účastníka Ligue 1 po nečakanom odchode Garyho O'Neila.
Francúzsky futbalový klub Racing Štrasburg vymenoval za nového hlavného trénera A-tímu portugalského odborníka Huga Oliveiru, ktorý strieda Angličana Garyho O'Neila po náhlom júnovom odchode. Štyridsaťtriročný Angličan strávil na lavičke francúzskeho tímu druhú polovicu sezóny 2025/2026, no svoj post náhle opustil 26. júna a prijal ponuku anglického Ipswichu.
Klub neuviedol, na ako dlho podpísal Oliveira zmluvu. Štyridsaťsedemročný Portugalčan prichádza z portugalského tímu Famalicao, v ktorom to bola jeho premiéra na poste hlavného trénera.
"Je pre mňa cťou byť tu v Štrasburgu a súčasťou takéhoto veľkého projektu," vyhlásil sa Oliveira prostredníctvom oficiálneho stanoviska klubu. Dodal tiež, že chce priniesť emócie, vytvárať spomienky a ukázať to najlepšie zo seba, aby pomohol klubu v rozvoji.
Oliveira väčšinu trénerskej kariéry pôsobil ako špecialista na brankárov, spolupracoval s Evertonom aj Fulhamom a tiež s Portugalskou futbalovou federáciou. V decembri 2024 prevzal Famalicao a počas ostatnej sezóny Primeira Ligy ho priviedol k 5. priečke, čo je najlepší výsledok klubu od návratu do najvyššej súťaže pred šiestimi rokmi.
Gary O'Neil doviedol Štrasburg do semifinále Európskej konferenčnej ligy a k 8. priečke v tabuľke Ligue 1.
Racing Štrasburg začne nový súťažný ročník na ihrisku tím Olympique Marseille v druhej polovici augusta.
Zdroj: SITA.sk - Racing Štrasburg mení trénera, Portugalčan Oliveira strieda Angličana O’Neila © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový klub Racing Štrasburg vymenoval za nového hlavného trénera A-tímu portugalského odborníka Huga Oliveiru, ktorý strieda Angličana Garyho O'Neila po náhlom júnovom odchode. Štyridsaťtriročný Angličan strávil na lavičke francúzskeho tímu druhú polovicu sezóny 2025/2026, no svoj post náhle opustil 26. júna a prijal ponuku anglického Ipswichu.
Klub neuviedol, na ako dlho podpísal Oliveira zmluvu. Štyridsaťsedemročný Portugalčan prichádza z portugalského tímu Famalicao, v ktorom to bola jeho premiéra na poste hlavného trénera.
"Je pre mňa cťou byť tu v Štrasburgu a súčasťou takéhoto veľkého projektu," vyhlásil sa Oliveira prostredníctvom oficiálneho stanoviska klubu. Dodal tiež, že chce priniesť emócie, vytvárať spomienky a ukázať to najlepšie zo seba, aby pomohol klubu v rozvoji.
Oliveira väčšinu trénerskej kariéry pôsobil ako špecialista na brankárov, spolupracoval s Evertonom aj Fulhamom a tiež s Portugalskou futbalovou federáciou. V decembri 2024 prevzal Famalicao a počas ostatnej sezóny Primeira Ligy ho priviedol k 5. priečke, čo je najlepší výsledok klubu od návratu do najvyššej súťaže pred šiestimi rokmi.
Gary O'Neil doviedol Štrasburg do semifinále Európskej konferenčnej ligy a k 8. priečke v tabuľke Ligue 1.
Racing Štrasburg začne nový súťažný ročník na ihrisku tím Olympique Marseille v druhej polovici augusta.
Zdroj: SITA.sk - Racing Štrasburg mení trénera, Portugalčan Oliveira strieda Angličana O’Neila © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ligue 1
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