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 24hod.sk    Šport

13. júla 2026

Racing Štrasburg mení trénera, Portugalčan Oliveira strieda Angličana O’Neila


Tagy: Ligue 1

Hugo Oliveira sa stal novým trénerom účastníka Ligue 1 po nečakanom odchode Garyho O'Neila. Francúzsky futbalový klub Racing Štrasburg vymenoval za nového hlavného trénera A-tímu portugalského ...



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742154232_775749962263088_3444804500899432766_n e1783947894425 676x463 13.7.2026 (SITA.sk) - Hugo Oliveira sa stal novým trénerom účastníka Ligue 1 po nečakanom odchode Garyho O'Neila.


Francúzsky futbalový klub Racing Štrasburg vymenoval za nového hlavného trénera A-tímu portugalského odborníka Huga Oliveiru, ktorý strieda Angličana Garyho O'Neila po náhlom júnovom odchode. Štyridsaťtriročný Angličan strávil na lavičke francúzskeho tímu druhú polovicu sezóny 2025/2026, no svoj post náhle opustil 26. júna a prijal ponuku anglického Ipswichu.

Klub neuviedol, na ako dlho podpísal Oliveira zmluvu. Štyridsaťsedemročný Portugalčan prichádza z portugalského tímu Famalicao, v ktorom to bola jeho premiéra na poste hlavného trénera.

"Je pre mňa cťou byť tu v Štrasburgu a súčasťou takéhoto veľkého projektu," vyhlásil sa Oliveira prostredníctvom oficiálneho stanoviska klubu. Dodal tiež, že chce priniesť emócie, vytvárať spomienky a ukázať to najlepšie zo seba, aby pomohol klubu v rozvoji.

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Oliveira väčšinu trénerskej kariéry pôsobil ako špecialista na brankárov, spolupracoval s Evertonom aj Fulhamom a tiež s Portugalskou futbalovou federáciou. V decembri 2024 prevzal Famalicao a počas ostatnej sezóny Primeira Ligy ho priviedol k 5. priečke, čo je najlepší výsledok klubu od návratu do najvyššej súťaže pred šiestimi rokmi.

Gary O'Neil doviedol Štrasburg do semifinále Európskej konferenčnej ligy a k 8. priečke v tabuľke Ligue 1.

Racing Štrasburg začne nový súťažný ročník na ihrisku tím Olympique Marseille v druhej polovici augusta.


Zdroj: SITA.sk - Racing Štrasburg mení trénera, Portugalčan Oliveira strieda Angličana O’Neila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1
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