|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. augusta 2026
Po zemetrasení v Indonézii zostávajú tisíce ľudí bez domova, pomoc stále viazne
Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 si na ostrove Flores vyžiadalo 54 obetí a viac ako 100 zranených. Mimo domova zostáva takmer 13-tisíc ľudí. Tisíce ľudí vysídlených po ...
Zdieľať
Tisíce ľudí vysídlených po silnom zemetrasení na východe Indonézie čakali v pondelok na pomoc, pričom nocovali v školách, na policajných staniciach či v provizórnych táboroch.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 zasiahlo ostrov Flores v sobotu a vyžiadalo si najmenej 54 obetí a viac ako 100 zranených.
Provizórne stany
Počet ľudí, ktorí sa pre poškodené alebo zničené domy nemôžu vrátiť domov, stúpol na 12 800.
Obyvatelia zároveň čelili následným otrasom – seizmologická agentúra ich zaznamenala viac ako 1 600.
V meste Mbay, ktoré leží najbližšie k epicentru, si obyvatelia postavili provizórne stany z plachiet a tyčí. „Naše domy už nie sú obývateľné, pretože mnohé sa zrútili a sú plné trhlín,“ povedal 32-ročný obyvateľ Junaidin.
Indonézske letectvo vyslalo dve lietadlá Hercules a Boeing s 13 tonami humanitárnej pomoci.
Od vlády neprišlo nič
Priviezli potraviny, oblečenie, pitnú vodu a zdravotnícky materiál, pričom armáda nasadila aj vrtuľníky na zásobovanie odľahlých oblastí.
Podľa miestnych obyvateľov však pomoc prichádza pomaly. „Od vlády zatiaľ neprišlo nič – žiadne stany, lieky, jedlo ani pitná voda,“ povedal Junaidin.
Zemetrasenie vážne poškodilo najmenej 914 domov a desiatky verejných budov vrátane škôl a zdravotníckych zariadení.
Zdroj: SITA.sk - Po zemetrasení v Indonézii zostávajú tisíce ľudí bez domova, pomoc stále viazne © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
V centrálnej časti Veľkej Fatry horí, zasahujú hasiči aj strážcovia prírody – FOTO
Školské potreby aj na poslednú chvíľu: Tesco pomáha rodinám zákazníkov i zamestnancov zvládnuť návrat do školy