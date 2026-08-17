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17. augusta 2026

Po zemetrasení v Indonézii zostávajú tisíce ľudí bez domova, pomoc stále viazne


Tagy: Civilné obete vysídlení ľudia Zemetrasenie v Indonézii Zranení

Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 si na ostrove Flores vyžiadalo 54 obetí a viac ako 100 zranených. Mimo domova zostáva takmer 13-tisíc ľudí. Tisíce ľudí vysídlených po ...



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indonesia_earthquake__88_4 676x450 17.8.2026 (SITA.sk) - Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 si na ostrove Flores vyžiadalo 54 obetí a viac ako 100 zranených. Mimo domova zostáva takmer 13-tisíc ľudí.

Tisíce ľudí vysídlených po silnom zemetrasení na východe Indonézie čakali v pondelok na pomoc, pričom nocovali v školách, na policajných staniciach či v provizórnych táboroch.


Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 zasiahlo ostrov Flores v sobotu a vyžiadalo si najmenej 54 obetí a viac ako 100 zranených.



Provizórne stany


Počet ľudí, ktorí sa pre poškodené alebo zničené domy nemôžu vrátiť domov, stúpol na 12 800.


Obyvatelia zároveň čelili následným otrasom – seizmologická agentúra ich zaznamenala viac ako 1 600.


V meste Mbay, ktoré leží najbližšie k epicentru, si obyvatelia postavili provizórne stany z plachiet a tyčí. „Naše domy už nie sú obývateľné, pretože mnohé sa zrútili a sú plné trhlín,“ povedal 32-ročný obyvateľ Junaidin.


Indonézske letectvo vyslalo dve lietadlá Hercules a Boeing s 13 tonami humanitárnej pomoci.



Od vlády neprišlo nič


Priviezli potraviny, oblečenie, pitnú vodu a zdravotnícky materiál, pričom armáda nasadila aj vrtuľníky na zásobovanie odľahlých oblastí.


Podľa miestnych obyvateľov však pomoc prichádza pomaly. „Od vlády zatiaľ neprišlo nič – žiadne stany, lieky, jedlo ani pitná voda,“ povedal Junaidin.


Zemetrasenie vážne poškodilo najmenej 914 domov a desiatky verejných budov vrátane škôl a zdravotníckych zariadení.




Zdroj: SITA.sk - Po zemetrasení v Indonézii zostávajú tisíce ľudí bez domova, pomoc stále viazne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete vysídlení ľudia Zemetrasenie v Indonézii Zranení
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