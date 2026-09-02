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02. septembra 2026

Po zrážke lodí v Marmarskom mori je nezvestná nákladná loď s desiatimi členmi posádky


Tagy: nezvestná loď Zrážka lodí

Do pátrania po plavidle Tugberk Imamoglu nasadili turecké úrady lode aj vrtuľník. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou ...



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gettyimages 475435794 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Do pátrania po plavidle Tugberk Imamoglu nasadili turecké úrady lode aj vrtuľník.


Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugberk Imamoglu a desiatimi členmi jej posádky. Nehoda sa stala približne o 3:00 miestneho času juhozápadne od Istanbulu.

„V súčasnosti nie je možné nadviazať kontakt s nákladnou loďou Tugberk Imamoglu a jej desiatimi členmi posádky,“ uviedol vo vyhlásení úrad istanbulského guvernéra.

Turecké úrady spustili pátraciu operáciu. Do hľadania nezvestného plavidla nasadili lode a vrtuľník.

Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie.

Úrady bezprostredne neposkytli ďalšie informácie o príčine zrážky ani o osude nezvestnej nákladnej lode a jej posádky.


Zdroj: SITA.sk - Po zrážke lodí v Marmarskom mori je nezvestná nákladná loď s desiatimi členmi posádky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nezvestná loď Zrážka lodí
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