|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 2.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Linda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. septembra 2026
Po zrážke lodí v Marmarskom mori je nezvestná nákladná loď s desiatimi členmi posádky
Tagy: nezvestná loď Zrážka lodí
Do pátrania po plavidle Tugberk Imamoglu nasadili turecké úrady lode aj vrtuľník. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou ...
Zdieľať
2.9.2026 (SITA.sk) - Do pátrania po plavidle Tugberk Imamoglu nasadili turecké úrady lode aj vrtuľník.
Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugberk Imamoglu a desiatimi členmi jej posádky. Nehoda sa stala približne o 3:00 miestneho času juhozápadne od Istanbulu.
„V súčasnosti nie je možné nadviazať kontakt s nákladnou loďou Tugberk Imamoglu a jej desiatimi členmi posádky,“ uviedol vo vyhlásení úrad istanbulského guvernéra.
Turecké úrady spustili pátraciu operáciu. Do hľadania nezvestného plavidla nasadili lode a vrtuľník.
Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie.
Úrady bezprostredne neposkytli ďalšie informácie o príčine zrážky ani o osude nezvestnej nákladnej lode a jej posádky.
Zdroj: SITA.sk - Po zrážke lodí v Marmarskom mori je nezvestná nákladná loď s desiatimi členmi posádky © SITA Všetky práva vyhradené.
Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugberk Imamoglu a desiatimi členmi jej posádky. Nehoda sa stala približne o 3:00 miestneho času juhozápadne od Istanbulu.
„V súčasnosti nie je možné nadviazať kontakt s nákladnou loďou Tugberk Imamoglu a jej desiatimi členmi posádky,“ uviedol vo vyhlásení úrad istanbulského guvernéra.
Turecké úrady spustili pátraciu operáciu. Do hľadania nezvestného plavidla nasadili lode a vrtuľník.
Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie.
Úrady bezprostredne neposkytli ďalšie informácie o príčine zrážky ani o osude nezvestnej nákladnej lode a jej posádky.
Zdroj: SITA.sk - Po zrážke lodí v Marmarskom mori je nezvestná nákladná loď s desiatimi členmi posádky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: nezvestná loď Zrážka lodí
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Počet obetí prírodnej katastrofy v Nepále stúpol na 1 130, ďalších 4 462 ľudí zostáva nezvestných
Počet obetí prírodnej katastrofy v Nepále stúpol na 1 130, ďalších 4 462 ľudí zostáva nezvestných
<< predchádzajúci článok
V obci Pača vyhlásili mimoriadnu situáciu, s vodou pomáha armáda
V obci Pača vyhlásili mimoriadnu situáciu, s vodou pomáha armáda