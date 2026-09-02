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02. septembra 2026

V obci Pača vyhlásili mimoriadnu situáciu, s vodou pomáha armáda


Tagy: hovorca Ozbrojených síl SR Mimoriadna situácia Pitná voda

Ozbrojené sily nasadili dve vozidlá T-815 s obsluhou. Ozbrojené sily (OS) SR pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača (okres Rožňava) pitnou vodou, ...



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ike_8486 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Ozbrojené sily nasadili dve vozidlá T-815 s obsluhou.


Ozbrojené sily (OS) SR pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača (okres Rožňava) pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. Ako informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič, ozbrojené sily nasadili dve vozidlá T-815 s obsluhou.

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„V nasledujúcich dňoch budú príslušníci prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60-tisíc litrov vody, tak, aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode,” doplnil s tým, že OS SR nie sú len garantom obranyschopnosti, ale sú pri živelných pohromách i spoľahlivým partnerom občanov. „Kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády,” uzavrel Zemanovič.


Zdroj: SITA.sk - V obci Pača vyhlásili mimoriadnu situáciu, s vodou pomáha armáda © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Ozbrojených síl SR Mimoriadna situácia Pitná voda
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