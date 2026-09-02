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02. septembra 2026

Počet obetí prírodnej katastrofy v Nepále stúpol na 1 130, ďalších 4 462 ľudí zostáva nezvestných


Tagy: Klimatická zmena kolaps ľadovca Nezvestní Obete prívalové povodne

Rodiny po týždni strácajú nádej a nezvestných príbuzných symbolicky pochovávajú, aby podľa hinduistických zvykov oslobodili ich duše. Počet obetí ničivých prívalových záplav na hranici



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nepal_flash_floods__926 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Rodiny po týždni strácajú nádej a nezvestných príbuzných symbolicky pochovávajú, aby podľa hinduistických zvykov oslobodili ich duše.


Počet obetí ničivých prívalových záplav na hranici Nepálu a Číny stúpol na 1 130 a ďalších 4 462 ľudí zostáva nezvestných. Týždeň po katastrofe začali niektoré nepálske rodiny, ktoré stratili nádej na nájdenie svojich príbuzných, vykonávať symbolické pohrebné obrady.

Kolaps ľadovca


Katastrofu 26. augusta vyvolal kolaps vysokohorského ľadovca, po ktorom sa horskými údoliami prehnala mohutná vlna ľadovej vody, skál a trosiek. V Nepále doteraz našli 1 114 tiel a 3 916 ľudí zostáva nezvestných. Čínske úrady hlásia 16 mŕtvych a 546 nezvestných.

Symbolické pohreby


Príbuzní po dňoch pátrania v útulkoch a márniciach začali vykonávať posledné obrady vrátane spaľovania slamených figurín.

„Museli sme to urobiť, aby sme oslobodili jeho dušu, aby bol v pokoji a šťastný, nech je kdekoľvek,“ povedala Dolma Névar Tamangová pri symbolickom pohrebe svojho manžela, ktorý v čase katastrofy cestoval do Číny.

Stále hľadajú preživších


Záchranári naďalej hľadajú preživších a prekopávajú sa vrstvami stvrdnutého bahna, ktoré zaplavilo aj viacero tunelov vodných elektrární.

Doteraz z nich vytiahli iba telá, tímy však pokračujú vo vŕtaní a odstreľovaní nánosov. Minister zahraničných vecí Šišir Khanal odmietol úplne stratiť nádej. „Zázraky sa dejú,“ povedal.

Nezvestní cudzinci a preplnené márnice


Medzi nezvestnými je viac ako 800 cudzincov z vyše 30 krajín, vrátane turistov a hinduistických pútnikov smerujúcich k posvätnej hore Kailás v Tibete. Najmenej 17 tiel našli aj v riekach po prúde v Indii.

Nepálske márnice sú preplnené a úrady už po odobratí vzoriek DNA pochovali stovky neidentifikovaných obetí.

Premiér Balendra Šáh označil katastrofu za vážne varovanie pred dôsledkami otepľovania Himalájí a upozornil, že obnova môže stáť miliardy dolárov.


Zdroj: SITA.sk - Počet obetí prírodnej katastrofy v Nepále stúpol na 1 130, ďalších 4 462 ľudí zostáva nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Klimatická zmena kolaps ľadovca Nezvestní Obete prívalové povodne
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