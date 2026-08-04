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04. augusta 2026
Po zrážke osobného auta s dopravnou zdravotnou službou skončili všetci účastníci nehody v nemocnici
Tagy: Dopravná nehoda
Dychové skúšky u obidvoch vodičov boli podľa polície negatívne. Na ceste medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom sa v utorok dopoludnia zrazilo osobné auto s vozidlom ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Dychové skúšky u obidvoch vodičov boli podľa polície negatívne.
Na ceste medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom sa v utorok dopoludnia zrazilo osobné auto s vozidlom dopravnej zdravotnej služby. Podľa doposiaľ zistených informácií polície vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doteraz neznámej príčiny do protismeru, kde došlo zrážke.
„V osobnom aute sa v čase nehody okrem vodiča nenachádzali žiadne ďalšie osoby, vo vozidle dopravnej zdravotnej služby boli okrem vodiča prevážané tri osoby. Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice,“ informovala na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Dychové skúšky u obidvoch vodičov boli podľa polície negatívne. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Po zrážke osobného auta s dopravnou zdravotnou službou skončili všetci účastníci nehody v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Na ceste medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom sa v utorok dopoludnia zrazilo osobné auto s vozidlom dopravnej zdravotnej služby. Podľa doposiaľ zistených informácií polície vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doteraz neznámej príčiny do protismeru, kde došlo zrážke.
„V osobnom aute sa v čase nehody okrem vodiča nenachádzali žiadne ďalšie osoby, vo vozidle dopravnej zdravotnej služby boli okrem vodiča prevážané tri osoby. Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice,“ informovala na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Dychové skúšky u obidvoch vodičov boli podľa polície negatívne. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Po zrážke osobného auta s dopravnou zdravotnou službou skončili všetci účastníci nehody v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda
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