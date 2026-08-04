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04. augusta 2026

Po zrážke osobného auta s dopravnou zdravotnou službou skončili všetci účastníci nehody v nemocnici


Tagy: Dopravná nehoda

Dychové skúšky u obidvoch vodičov boli podľa polície negatívne. Na ceste medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom sa v utorok dopoludnia zrazilo osobné auto s vozidlom ...



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765187882_1651581113633579_750284383520142382_n 676x451 4.8.2026 (SITA.sk) - Dychové skúšky u obidvoch vodičov boli podľa polície negatívne.


Na ceste medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom sa v utorok dopoludnia zrazilo osobné auto s vozidlom dopravnej zdravotnej služby. Podľa doposiaľ zistených informácií polície vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doteraz neznámej príčiny do protismeru, kde došlo zrážke.

„V osobnom aute sa v čase nehody okrem vodiča nenachádzali žiadne ďalšie osoby, vo vozidle dopravnej zdravotnej služby boli okrem vodiča prevážané tri osoby. Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice,“ informovala na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.

Dychové skúšky u obidvoch vodičov boli podľa polície negatívne. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.


Zdroj: SITA.sk - Po zrážke osobného auta s dopravnou zdravotnou službou skončili všetci účastníci nehody v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda
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