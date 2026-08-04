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04. augusta 2026
Washington dúfa v dohodu o otvorení Hormuzského prielivu už v najbližších hodinách
Tagy: Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
Diplomatické úsilie pokračuje, priame rokovania USA a Iránu však Katar nepotvrdil. V strategickom prielive medzitým zasiahli ďalšiu nákladnú loď.
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4.8.2026 (SITA.sk) - Diplomatické úsilie pokračuje, priame rokovania USA a Iránu však Katar nepotvrdil. V strategickom prielive medzitým zasiahli ďalšiu nákladnú loď.
Spojené štáty dúfajú, že dohodu o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu sa podarí dosiahnuť ešte v utorok alebo v stredu.
Vyhlásil to americký minister financií Scott Bessent niekoľko hodín po ďalšom útoku na nákladnú loď v strategickej vodnej ceste.
„Existuje šanca, že dohodu budeme mať“ v najbližších hodinách, povedal Bessent televízii CNBC. Americký prezident Donald Trump už v pondelok vyhlásil, že prieliv by sa mohol otvoriť v utorok.
Katar, ktorý sprostredkúva diplomatické úsilie, v utorok potvrdil pokračovanie rokovaní, uviedol však, že priame rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom nie sú naplánované.
Irán popiera, že rokuje so Spojenými štátmi, zatiaľ čo Trump tvrdí opak. „Práve teraz rokujeme,“ vyhlásil americký prezident.
Britské centrum pre námorné obchodné operácie (UKMTO) v utorok oznámilo, že nákladnú loď pri pobreží Ománu zasiahol v Hormuzskom prielive „neznámy projektil“. Názov plavidla, rozsah škôd ani informácie o prípadných zraneniach nezverejnilo a incident sa vyšetruje.
Irán naďalej fakticky blokuje prieliv a požaduje, aby lode koordinovali prechod s Teheránom a využívali trasu pozdĺž iránskeho pobrežia.
Mnohé plavidlá preto volia južnú trasu bližšie k Ománu. Teherán zároveň rokuje s Maskatom o vytvorení novej trasy, zdôrazňuje však, že nejde o opätovné otvorenie prielivu.
Hormuzský prieliv je jednou z najdôležitejších svetových trás pre prepravu ropy a zemného plynu a spor o jeho kontrolu opakovane vyvoláva nové boje vo vojne medzi USA a Iránom, ktorá sa začala 28. februára. Washington odmieta požiadavku Teheránu kontrolovať plavbu a vyberať poplatky za prechod.
Zdroj: SITA.sk - Washington dúfa v dohodu o otvorení Hormuzského prielivu už v najbližších hodinách © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty dúfajú, že dohodu o opätovnom otvorení Hormuzského prielivu sa podarí dosiahnuť ešte v utorok alebo v stredu.
Vyhlásil to americký minister financií Scott Bessent niekoľko hodín po ďalšom útoku na nákladnú loď v strategickej vodnej ceste.
„Existuje šanca, že dohodu budeme mať“ v najbližších hodinách, povedal Bessent televízii CNBC. Americký prezident Donald Trump už v pondelok vyhlásil, že prieliv by sa mohol otvoriť v utorok.
Trump rokuje, Irán nie
Katar, ktorý sprostredkúva diplomatické úsilie, v utorok potvrdil pokračovanie rokovaní, uviedol však, že priame rozhovory medzi Washingtonom a Teheránom nie sú naplánované.
Irán popiera, že rokuje so Spojenými štátmi, zatiaľ čo Trump tvrdí opak. „Práve teraz rokujeme,“ vyhlásil americký prezident.
Neznámy projektil
Britské centrum pre námorné obchodné operácie (UKMTO) v utorok oznámilo, že nákladnú loď pri pobreží Ománu zasiahol v Hormuzskom prielive „neznámy projektil“. Názov plavidla, rozsah škôd ani informácie o prípadných zraneniach nezverejnilo a incident sa vyšetruje.
Irán naďalej fakticky blokuje prieliv a požaduje, aby lode koordinovali prechod s Teheránom a využívali trasu pozdĺž iránskeho pobrežia.
Mnohé plavidlá preto volia južnú trasu bližšie k Ománu. Teherán zároveň rokuje s Maskatom o vytvorení novej trasy, zdôrazňuje však, že nejde o opätovné otvorenie prielivu.
Kľúčová trasa
Hormuzský prieliv je jednou z najdôležitejších svetových trás pre prepravu ropy a zemného plynu a spor o jeho kontrolu opakovane vyvoláva nové boje vo vojne medzi USA a Iránom, ktorá sa začala 28. februára. Washington odmieta požiadavku Teheránu kontrolovať plavbu a vyberať poplatky za prechod.
Zdroj: SITA.sk - Washington dúfa v dohodu o otvorení Hormuzského prielivu už v najbližších hodinách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hormuzský prieliv Konflikt USA - Irán Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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