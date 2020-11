Počas pandémie deväť z desiatich IT manažérov presunulo zamestnancov na prácu z domu, ukázal prieskum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Deväť z desiatich IT manažérov presunulo v čase pandémie svojich zamestnancov na prácu z domu.Ako ďalej vyplýva z prieskumu KPMG a Harvey Nash, na to, aby firmy vo svete umožnili svojim zamestnancom bezpečnú prácu z domu, minuli na informačno-komunikačné technológie približne 12,7 mld. eur týždenne navyše oproti štandardným výdavkom. Je to historicky jeden z najväčších nárastov investícií do oblasti technológií.„Tento nečakaný a neplánovaný nárast investícií do technológií bol sprevádzaný masívnymi zmenami vo fungovaní spoločností. Za posledných šesť mesiacov sme videli viac organizačných zmien, ako za posledných desiatich rokoch,“ skonštatoval generálny riaditeľ Harvey Nash Group Bev White.Takmer dve tretiny respondentov zároveň v prieskume uviedli, že pandémia COVID-19 natrvalo zvýšila vplyv technologických lídrov. Napriek tomu však už dva roky za sebou klesá počet manažérov zodpovedných za IT v predstavenstvách firiem. Aktuálne má svoje miesto v najvyššom orgáne spoločností iba 61 % riaditeľov pre IT.Bez zmeny oproti roku 2019 je aj podiel žien na riadiacich pozíciách v IT. Aktuálne je to len o málo viac ako jedna z desiatich. Dvaja z piatich opýtaných IT lídrov taktiež podľa prieskumu očakávajú, že viac ako polovica ich zamestnancov bude pracovať z domu aj v budúcnosti. Z dôvodu absencie denného kontaktu až 70 % vedúcich pracovníkov v oblasti IT zintenzívnilo spoluprácu medzi obchodnými a technologickými tímami.KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobí v 147 krajinách. KPMG Slovensko v súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 12 partnerov.