Vznik komisie na kontrolu odpočúvania sa odkladá, koalícia stále rokuje o zmenách

Výhrady v minulom volebnom období

Osem členov komisie

Musia mať roky praxe a diplom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vznik parlamentnej komisie na kontrolu pred odpočúvaním sa odkladá. Koalícia plánuje zmeniť zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (ITP), ktorý zastrešuje aj vznik tejto komisie. Pre agentúru SITA to povedal predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO).„Akonáhle sa so SaS dohodneme, pôjde zákon do parlamentu a komisia by sa mala zriadiť,“ uviedol Krúpa. Predloženie novely do parlamentu sa presunulo na októbrovú schôdzu. O zriadení komisie sa malo hlasovať už na septembrovej schôdzi. Krúpa v júni hovoril, že má k dispozícii zoznam členov komisie, ale ich mená odmietol vopred povedať.Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová (SaS) agentúre SITA povedala, že zatiaľ nie je dohoda na formulácii pozmeňovacieho návrhu k zákonu a debatuje sa o tom na úrovni koaličných partnerov. „V koalícii rokujeme o tom, aby komisia mala inú podobu, aby sa inak kreovala,“ poznamenala.Povinný dohľad nad použitím ITP schválil parlament v roku 2015. Dodnes (15. septembra pozn. redakcie) však kontrolná komisia nevznikla pre personálne rozpory medzi politickými stranami.Napríklad v minulom volebnom období vládna zostava mala výhrady, aby členom takejto kontrolnej komisie bol niekdajší minister obrany Ľubomír Galko Vyčítalo sa mu odpočúvanie novinárov, zamestnancov ministerstva obrany a niektorých podnikateľov. Musel preto odísť z postu ministra.Komisiu na kontrolu použitia ITP podľa platného zákona má tvoriť osem členov. Traja poslanci majú byť zástupcovia z radov opozície a traja z koalície.Poslancov do komisie nominujú parlamentné výbory pre obranu a bezpečnosť, na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.Ďalší dvaja členovia komisie majú byť odborníci bez politického krytia. Musia mať vek aspoň 40 rokov, osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň prísne tajné. Vyžaduje sa tiež, aby mali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a desať rokov praxe.Zákon predpokladá, že pôjde o ľudí, ktorí pôsobili ako sudcovia, prokurátori, príslušníci polície a tajnej služby. Prípadne môže ísť o odborníkov z oblasti právnej a bezpečnostnej teórie alebo medzinárodných vzťahov.Šéfom komisie má byť zástupca opozície. Kontrolu odpočúvania má urobiť komisia raz ročne, prípadne z vlastného podnetu alebo podnet môže dať aj občan, ak si myslí, že ho niekto odpočúva.