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 24hod.sk    Šport

22. júla 2026

Počas voľného dňa na Tour de France podstúpili všetci jazdci testy na doping


Tagy: antidopingové kontroly

Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA) informovala o komplexnom testovaní jazdcov na Tour de France. Všetci jazdci, ktorí sú stále súčasťou prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, ...



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thinkstockphotos 122578332 676x449 22.7.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA) informovala o komplexnom testovaní jazdcov na Tour de France.


Všetci jazdci, ktorí sú stále súčasťou prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, podstúpili počas pondelkového voľného dňa testy na doping. Prostredníctvom stanoviska o tom informovala Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA).

Viacero tímov vrátane zoskupenia Red Bull-Bora Hansgrohe, za ktoré jazdí úradujúci olympijský šampión Remco Evenepoel, v utorok potvrdilo, že ich jazdci boli testovaní počas predchádzajúceho dňa.

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Testovanie nasledovalo po kontroverzných kontrolách v noci zo soboty na nedeľu zameraných na lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho hlavného rivala Jonasa Vingegaarda. Vingegaard o niekoľko hodín neskôr spadol, dopingoví kontrolóri ho v noci zobudili o 2.00 h.

WADA potvrdila, že súčasťou testov bola rozsiahla analýza biologických parametrov krvi v rámci programu biologických pasov športovcov, ktorý monitoruje vybrané biologické ukazovatele jazdcov, aby identifikoval možné dopady dopingu. Výsledky testov zatiaľ nie sú známe a ich spracovanie potrvá niekoľko týždňov.

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Podľa WADA spomenutý program nesleduje priamo zakázané látky alebo metódy, ale zmeny v biologických parametroch, ktoré môžu indikovať doping.

Niektorí jazdci vrátane Pogačara a Evenepoela kritizovali nočné testovanie ako neľudské a nerešpektujúce odpočinok. Odborová organizácia jazdcov tiež vyjadrila znepokojenie nad negatívnym vplyvom takýchto kontrol na regeneráciu pretekárov medzi náročnými etapami Tour de France.


Zdroj: SITA.sk - Počas voľného dňa na Tour de France podstúpili všetci jazdci testy na doping © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: antidopingové kontroly
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