|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Magdaléna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. júla 2026
Počas voľného dňa na Tour de France podstúpili všetci jazdci testy na doping
Tagy: antidopingové kontroly
Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA) informovala o komplexnom testovaní jazdcov na Tour de France. Všetci jazdci, ktorí sú stále súčasťou prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, ...
Zdieľať
22.7.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA) informovala o komplexnom testovaní jazdcov na Tour de France.
Všetci jazdci, ktorí sú stále súčasťou prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, podstúpili počas pondelkového voľného dňa testy na doping. Prostredníctvom stanoviska o tom informovala Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA).
Viacero tímov vrátane zoskupenia Red Bull-Bora Hansgrohe, za ktoré jazdí úradujúci olympijský šampión Remco Evenepoel, v utorok potvrdilo, že ich jazdci boli testovaní počas predchádzajúceho dňa.
Testovanie nasledovalo po kontroverzných kontrolách v noci zo soboty na nedeľu zameraných na lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho hlavného rivala Jonasa Vingegaarda. Vingegaard o niekoľko hodín neskôr spadol, dopingoví kontrolóri ho v noci zobudili o 2.00 h.
WADA potvrdila, že súčasťou testov bola rozsiahla analýza biologických parametrov krvi v rámci programu biologických pasov športovcov, ktorý monitoruje vybrané biologické ukazovatele jazdcov, aby identifikoval možné dopady dopingu. Výsledky testov zatiaľ nie sú známe a ich spracovanie potrvá niekoľko týždňov.
Podľa WADA spomenutý program nesleduje priamo zakázané látky alebo metódy, ale zmeny v biologických parametroch, ktoré môžu indikovať doping.
Niektorí jazdci vrátane Pogačara a Evenepoela kritizovali nočné testovanie ako neľudské a nerešpektujúce odpočinok. Odborová organizácia jazdcov tiež vyjadrila znepokojenie nad negatívnym vplyvom takýchto kontrol na regeneráciu pretekárov medzi náročnými etapami Tour de France.
Zdroj: SITA.sk - Počas voľného dňa na Tour de France podstúpili všetci jazdci testy na doping © SITA Všetky práva vyhradené.
Všetci jazdci, ktorí sú stále súčasťou prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, podstúpili počas pondelkového voľného dňa testy na doping. Prostredníctvom stanoviska o tom informovala Medzinárodná antidopingová agentúra (WADA).
Viacero tímov vrátane zoskupenia Red Bull-Bora Hansgrohe, za ktoré jazdí úradujúci olympijský šampión Remco Evenepoel, v utorok potvrdilo, že ich jazdci boli testovaní počas predchádzajúceho dňa.
Testovanie nasledovalo po kontroverzných kontrolách v noci zo soboty na nedeľu zameraných na lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho hlavného rivala Jonasa Vingegaarda. Vingegaard o niekoľko hodín neskôr spadol, dopingoví kontrolóri ho v noci zobudili o 2.00 h.
WADA potvrdila, že súčasťou testov bola rozsiahla analýza biologických parametrov krvi v rámci programu biologických pasov športovcov, ktorý monitoruje vybrané biologické ukazovatele jazdcov, aby identifikoval možné dopady dopingu. Výsledky testov zatiaľ nie sú známe a ich spracovanie potrvá niekoľko týždňov.
Podľa WADA spomenutý program nesleduje priamo zakázané látky alebo metódy, ale zmeny v biologických parametroch, ktoré môžu indikovať doping.
Niektorí jazdci vrátane Pogačara a Evenepoela kritizovali nočné testovanie ako neľudské a nerešpektujúce odpočinok. Odborová organizácia jazdcov tiež vyjadrila znepokojenie nad negatívnym vplyvom takýchto kontrol na regeneráciu pretekárov medzi náročnými etapami Tour de France.
Zdroj: SITA.sk - Počas voľného dňa na Tour de France podstúpili všetci jazdci testy na doping © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: antidopingové kontroly
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Taliani rokujú s Guardiolom, Španiel možno preberie štvornásobných majstrov sveta
Taliani rokujú s Guardiolom, Španiel možno preberie štvornásobných majstrov sveta
<< predchádzajúci článok
Spor Ružičku proti Spartaku Moskva sa skončil. KHL rozhodla o ohromnej pokute pre slovenského útočníka
Spor Ružičku proti Spartaku Moskva sa skončil. KHL rozhodla o ohromnej pokute pre slovenského útočníka