 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Počasie narobilo problémy v Košickom kraji, hasiči odstraňovali popadané stromy a vyťahovali autá


Hasiči v Košickom kraji absolvovali v piatok v súvislosti s poveternostnou situáciou desiatky výjazdov. Zahŕňali odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest, ako aj vyťahovanie zapadnutých vozidiel. ...



Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) - Hasiči v Košickom kraji absolvovali v piatok v súvislosti s poveternostnou situáciou desiatky výjazdov. Zahŕňali odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest, ako aj vyťahovanie zapadnutých vozidiel. Informovali o tom na sociálnej sieti. Najviac výjazdov mali v okrese Spišská Nová Ves.


V čase od 6:00 do 18:00 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest v Košickom kraji celkovo 32 výjazdov v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Pomáhali aj v okrese Rožňava, Trebišov, Michalovce, Košice-okolie i Košice. Do terénu vyrazili tiež dobrovoľní hasiči z Mníška nad Hnilcom a Košickej Belej, ale aj z Trebišova a obcí Veľký Folkmar, Markušovce, Nálepkovo, Štós a Rudňany.

Spolu pri zásahoch spolupracovalo 59 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 25 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest. Na výjazdy bolo nasadených 28 kusov hasičskej techniky.


Zdroj: SITA.sk - Počasie narobilo problémy v Košickom kraji, hasiči odstraňovali popadané stromy a vyťahovali autá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Počasie Sneženie na Slovensku
