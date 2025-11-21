|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elvíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. novembra 2025
Počasie narobilo problémy v Košickom kraji, hasiči odstraňovali popadané stromy a vyťahovali autá
Hasiči v Košickom kraji absolvovali v piatok v súvislosti s poveternostnou situáciou desiatky výjazdov. Zahŕňali odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest, ako aj vyťahovanie zapadnutých vozidiel. ...
Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) - Hasiči v Košickom kraji absolvovali v piatok v súvislosti s poveternostnou situáciou desiatky výjazdov. Zahŕňali odstraňovanie popadaných stromov a konárov z ciest, ako aj vyťahovanie zapadnutých vozidiel. Informovali o tom na sociálnej sieti. Najviac výjazdov mali v okrese Spišská Nová Ves.
V čase od 6:00 do 18:00 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest v Košickom kraji celkovo 32 výjazdov v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
Pomáhali aj v okrese Rožňava, Trebišov, Michalovce, Košice-okolie i Košice. Do terénu vyrazili tiež dobrovoľní hasiči z Mníška nad Hnilcom a Košickej Belej, ale aj z Trebišova a obcí Veľký Folkmar, Markušovce, Nálepkovo, Štós a Rudňany.
Spolu pri zásahoch spolupracovalo 59 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 25 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest. Na výjazdy bolo nasadených 28 kusov hasičskej techniky.
Zdroj: SITA.sk - Počasie narobilo problémy v Košickom kraji, hasiči odstraňovali popadané stromy a vyťahovali autá © SITA Všetky práva vyhradené.
V čase od 6:00 do 18:00 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest v Košickom kraji celkovo 32 výjazdov v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
Pomáhali aj v okrese Rožňava, Trebišov, Michalovce, Košice-okolie i Košice. Do terénu vyrazili tiež dobrovoľní hasiči z Mníška nad Hnilcom a Košickej Belej, ale aj z Trebišova a obcí Veľký Folkmar, Markušovce, Nálepkovo, Štós a Rudňany.
Spolu pri zásahoch spolupracovalo 59 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 25 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest. Na výjazdy bolo nasadených 28 kusov hasičskej techniky.
Zdroj: SITA.sk - Počasie narobilo problémy v Košickom kraji, hasiči odstraňovali popadané stromy a vyťahovali autá © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Putin hrozí, že dobyje ďalšie mestá, ak Kyjev odmietne mierový návrh USA
Putin hrozí, že dobyje ďalšie mestá, ak Kyjev odmietne mierový návrh USA
<< predchádzajúci článok
Záležitosti prokuratúry by sa nemali riešiť na pôde parlamentu, konštatujú prokurátorské rady
Záležitosti prokuratúry by sa nemali riešiť na pôde parlamentu, konštatujú prokurátorské rady