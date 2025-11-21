|
Piatok 21.11.2025
Meniny má Elvíra
|
21. novembra 2025
Záležitosti prokuratúry by sa nemali riešiť na pôde parlamentu, konštatujú prokurátorské rady
Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR a prokurátorská rada Krajskej prokuratúry v Bratislave sa ohradzujú voči prejednávaniu rozhodovacích procesov vo ...
21.11.2025 (SITA.sk) - Prokurátorská rada Generálnej prokuratúry SR a prokurátorská rada Krajskej prokuratúry v Bratislave sa ohradzujú voči prejednávaniu rozhodovacích procesov vo veciach služobného pomeru prokurátorov, ako aj voči prejednávaniu postupov prokurátorov v trestných veciach, ktoré nie sú právoplatne skončené na pôde Národnej rady SR, pretože tieto otázky nepodliehajú kontrolnej právomoci parlamentu.
Uvádza sa to v spoločnom stanovisku oboch prokurátorských rád s tým, že negatívne vnímajú snahu o prenášanie vecných a profesionálnych otázok zo strany krajského prokurátora v Žiline Tomáša Balogha na politickú pôdu.
Pripomínajú pritom, že ešte neboli vyčerpané možnosti rokovania na úrovni Rady prokurátorov SR vo vzťahu k návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odvolanie Balogha, ktoré bolo na jeho vlastnú žiadosť preložené zo dňa 10. novembra na 27. novembra.
„Prokurátorská rada GP SR a prokurátorská rada KP BA v súlade so svojím konzistentne uplatňovaným prístupom vyzýva na zdržanlivosť a dodržiavanie zákonných postupov," uvádza sa vo vyhlásení.
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balogh spolu s kolegom Martinom Kováčom adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta Fica Svetozára Chabadu.
Žilinka v tom však vidí jeho snahu celú vec spolitizovať. „Do žiadnej trestnej veci sme nikdy neintervenovali s pohľadom na meno, osobný status alebo postavenie osoby či obvineného, či podozrivého, alebo poškodeného,“ vyhlásil Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. Brannobezpečnostný výbor sa má záležitosťou zaoberať v pondelok 24. novembra.
Zdroj: SITA.sk - Záležitosti prokuratúry by sa nemali riešiť na pôde parlamentu, konštatujú prokurátorské rady © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyzývajú na dodržiavanie postupov
Odvolanie pre nadlimitnú zákazku
