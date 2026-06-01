Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Počet detí na Slovensku za 20 rokov klesol o desatinu. Ktoré okresy zaznamenali najväčší úbytok a kde sa tešili dynamickému nárastu?
Tagy: Deti Medzinárodný deň detí
Dlhodobý vývoj poukazuje na výrazné demografické zmeny.
1.6.2026 (SITA.sk) - Dlhodobý vývoj poukazuje na výrazné demografické zmeny.
Pondelkový Medzinárodný deň detí si na Slovensku tento rok pripomína približne 1,69 milióna detí a mládeže do 18 rokov. Deti dnes tvoria približne pätinu populácie Slovenska. Ich počet sa za posledných 20 rokov znížil o viac ako 118-tisíc, čo predstavuje pokles o 10 percent. Informoval o tom Štatistický úrad SR.
Najpočetnejšou vekovou skupinou boli vlani deti vo veku 7, 8 a 9 rokov. V každom z týchto ročníkov žilo na Slovensku viac ako 60-tisíc detí. Najmenej zastúpenou skupinou boli deti do jedného roka, ktorých počet neprekročil hranicu 43-tisíc.
Výrazné regionálne rozdiely
Regionálne rozdiely sú výrazné. Najviac detí žilo v okrese Prešov, kde ich počet presiahol 40-tisíc. Nasledovali okresy Košice-okolie, Žilina a Nitra s viac ako 30-tisíc deťmi. Prvú päťku doplnil okres Senec s takmer 28-tisíc obyvateľmi do 18 rokov. Na opačnom konci rebríčka sa nachádzali okresy Medzilaborce, Turčianske Teplice, Banská Štiavnica, Poltár, Stropkov a Myjava, kde počet detí a mládeže nedosiahol 4-tisíc.
Najvyšší podiel detí na celkovom počte obyvateľov zaznamenali v roku 2025 okresy Kežmarok, Sabinov a Gelnica. V týchto regiónoch tvorili deti takmer 30 percent populácie. Najnižšie zastúpenie detskej populácie mali okresy Myjava, Prievidza a Nové Zámky, kde podiel detí predstavoval približne 16 percent.
Demografické zmeny
Dlhodobý vývoj poukazuje na výrazné demografické zmeny. Najväčší pokles počtu detí za posledných 20 rokov zaznamenal okres Snina, kde sa ich počet znížil o približne 40 percent na 5,6 tisíca. Úbytky presahujúce 30 percent evidovali aj okresy Humenné, Medzilaborce, Košice I, Veľký Krtíš a Čadca.
Naopak, najdynamickejší rast detskej populácie vykázal okres Senec. Počet detí a mládeže tam od roku 2006 vzrástol o takmer 16-tisíc osôb, čo predstavuje nárast o 131 percent. Výrazný rast zaznamenali aj mestské okresy Bratislava III a Bratislava I, kde sa počet detí zvýšil približne o polovicu.
Medzinárodný deň detí vznikol s cieľom upozorniť na práva detí vrátane práva na život, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, bezpečie, oddych a hru. Na Slovensku sa každoročne oslavuje 1. júna prostredníctvom kultúrnych, športových a spoločenských podujatí určených deťom a ich rodinám.
Zdroj: SITA.sk - Počet detí na Slovensku za 20 rokov klesol o desatinu. Ktoré okresy zaznamenali najväčší úbytok a kde sa tešili dynamickému nárastu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko zakázalo vývoz leteckého paliva po ukrajinských útokoch na rafinérie
Zadržanie ruského tankera hraničí s medzinárodným pirátstvom, reagoval Kremeľ na najnovšiu operáciu francúzskeho námorníctva
