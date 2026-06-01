Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Zadržanie ruského tankera hraničí s medzinárodným pirátstvom, reagoval Kremeľ na najnovšiu operáciu francúzskeho námorníctva
Tagy: ruská tieňová flotila Rusko-ukrajinský konflikt ruský tanker tieňová flotila Vojna na Ukrajine zadržanie tankera
1.6.2026 (SITA.sk) - Francúzsko a jeho spojenci počas víkendu zadržali v medzinárodných vodách tanker Tagor, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie a ktorý je údajne súčasťou ruskej tieňovej flotily.
Kremeľ v pondelok ostro odsúdil zadržanie ruského ropného tankera francúzskym námorníctvom a ďalšími spojeneckými silami v Atlantickom oceáne ako „nezákonné“ a prirovnal ho k „pirátstvu“.
„Považujeme tieto kroky za nezákonné, hraničia s medzinárodným pirátstvom,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že „Rusko prijíma opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojho nákladu“.
Francúzsko a jeho spojenci počas víkendu zadržali v medzinárodných vodách tanker Tagor, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie. Prezident Emmanuel Macron po jeho zadržaní uviedol, že ide o súčasť boja proti takzvanej ruskej „tieňovej flotile“.
„Je neprijateľné, aby lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už viac než štyri roky,“ napísal na sociálnej sieti.
Podľa francúzskej prokuratúry ruský kapitán zadržanej lode odmietol uposlúchnuť pokyny francúzskeho námorníctva. „Prevzatie kontroly nad plavidlom sa ukázalo ako nevyhnutné,“ uviedla v pondelok prokuratúra v meste Brest. Dodala, že začala trestné stíhanie pre nepreukázanie štátnej príslušnosti plavidla, absenciu vlajky a neuposlúchnutie výziev.
Zdroj: SITA.sk - Zadržanie ruského tankera hraničí s medzinárodným pirátstvom, reagoval Kremeľ na najnovšiu operáciu francúzskeho námorníctva © SITA Všetky práva vyhradené.
