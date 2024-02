Počet nelegálnych migrantov zadržaných na slovenských hraniach sa výrazne znížil, prešlo sa do režimu náhodných kontrol

Výrazný pokles zachytených osôb

Môže nastať aj zmena situácie

Výrazný pokles aj na iných hraniciach

1.2.2024 (SITA.sk) - Počet nelegálnych migrantov na sekundárnej tranzitnej trase, ktorí boli zadržaní na slovenských hraniciach sa výrazne znížil. V súvislosti s tým sa zrušili kontroly hraníc a rezort vnútra prešiel do režimu náhodných kontrol, ktoré budú fungovať ako prevencia. Ministerstvo vnútra ďalej informovalo, že k rovnakému kroku pristúpilo aj Česko, ktoré hraničné kontroly s našou krajinou zruší 2. februára. Podobne reaguje aj Rakúsko, ktoré plánuje kontrolovať hranice s Českom do 16. februára. Rezort vnútra za mesiac január eviduje 66 osôb nachádzajúcich sa na Slovensku s neoprávneným pobytom.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) informoval, že oproti 43. týždňu v uplynulom roku, keď osôb s neoprávneným pobytom bolo viac ako 1 100, ide o rapídny pokles zachytených osôb.„Chcem zdôrazniť, že ani v jednom z týchto 66 prípadov nešlo o sekundárnu tranzitnú migráciu po tzv. západobalkánskej trase, ktorá dovtedy prekvitala," dodal Šutaj Eštok.Osoby, ktoré spadajú do kategórie sekundárnej tranzitnej migrácie, sú po zadržaní presunuté do príslušných útvarov policajného zaistenia za účelom preverenia ich totožnosti.„Vzhľadom k tomu, že nasadenie príslušníkov polície na kontrolu hraníc si vyžaduje nemalé finančné náklady, postupujeme efektívne a s verejnými financiami narábame zodpovedne. Preto je situácia denne vyhodnocovaná a v prípade narušenia hraníc zvýšeným počtom nelegálnych migrantov na sekundárnej tranzitnej trase bude ministerstvo vnútra promptne reagovať nasadením zvýšených kontrol a zvýšením počtu hraničnej polície," ubezpečil rezort.Reporty Európskej komisie ukazujú, že migračná trasa sa presunula na hranicu Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Evidujú však pokles o 14 percent. Až 99-percentný pokles sekundárnej tranzitnej migrácie zaznamenali na maďarsko-srbskej hranici.„Akákoľvek zmena stavu počtu zachytených migrantov bude urýchlene vyhodnotená a budú prijaté náležité opatrenia, aby bolo Slovensko naďalej bezpečnou krajinou a prevádzači sa nám vyhýbali oblúkom," uzavrel minister vnútra.