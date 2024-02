Sto dní hanby a devastácie právneho štátu, takto hodnotí Ficovu vládu hnutie Slovensko (video)

Pellegriniho sľuby o lacnejších potravinách

1.2.2024 (SITA.sk) - Štvrtá vláda Roberta Fica Smer-SD ) za svojich prvých sto dní vládnutia dokázala napáchať viacej zla v porovnaní s jeho druhou, jednofarebnou vládou. Myslí si to líder hnutia Slovensko Zároveň je toho názoru, že je legitímne nazývať vládnu garnitúru aj naďalej „vládou organizovaného zločinu" a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas-SD) ako „sluhu mafie". Vláda robí podľa jeho slov Slovensku len hanbu, devastujú právny štát a spravodlivosť, hazardujú s bezpečnosťou Slovenska navonok, ale aj dovnútra.Podľa Matoviča dával najdôležitejšie sľuby pred septembrovými parlamentnými voľbami Pellegrini. Jedným z nich bolo zabezpečenie lacnejších potravín, ak ľudia budú voliť jeho stranu Hlas-SD.„Prezentoval to, ako základný a prvý prísľub, ktorý bude plniť. V skutočnosti za sto dní neurobili v prípade lacnejších potravín ani jedno opatrenie," dodal Matovič na tlačovej besede.Ďalším zo sľubov boli výrazne lacnejšie ceny za energie. Tieto ceny sú však podľa lídra hnutia Slovensko stále na tej istej úrovni. Hlas-SD taktiež sľubovala, že ak ich ľudia budú voliť, dôchodcom ešte pred Vianocami vyplatia mimoriadny 13. dôchodok. Podľa Matoviča však vyplatil len „almužnu", pretože dôchodcovia dostali o 200 miliónov eur menej, ako strana sľubovala.„Krvopotne sa však snažia naplniť iný sľub, o ktorom sme my ani ich voliči nevedeli. Je to sľub oligarchom, mafiánom, zlodejom, ktorí vo veľkom rozkrádali spolu s nimi republiku," povedal.Pellegrini po zvolení do funkcie predsedu Národnej rady SR sľúbil, že „bude robiť pre všetkých a zabezpečí, aby sa nepracovalo len pre tzv. našich ľudí". Matovič tvrdí, že predseda parlamentu opäť klamal, pretože návrhy, ktoré sa týkajú „ich ľudí“ majú prednosť pred všetkými ostatnými.Ďalším klamstvom podľa poslanca bolo, keď Pellegrini tvrdil, že chce každému zákonodarcovi zabezpečiť rovnaké právo a dať totožné možnosti. „V skutočnosti opozičným poslancom odoberá právo hovoriť a robí ich menejcennými," uviedol.Exminister vnútra Roman Mikulec kritizoval kroky súčasného šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý niekoľko dní po nástupe do funkcie vyhodil vtedajšieho policajného prezidenta Štefana Hamrana tri dni pred jeho odchodom do civilu, a preradil ho na Okresné riaditeľstvo do Popradu. Okrem toho zrušil miesta viceprezidentov Policajného zboru „Súd musel neodkladným opatrením rozhodnúť, že v prípade minimálne jedného viceprezidenta Branka Kišša , ktorý sa mal vrátiť naspäť do zamestnania, minister Šutaj Eštok porušil zákon," uviedol Mikulec.Pripomína, že zákon zo strany aktuálneho ministra vnútra bol porušený aj pri postavení vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu mimo služby. Mikulec nazval prvých 100 dní úradovania Šutaja Eštoka „sto dňami hanby, pomsty a diletantstva".Poslanec Ľubomír Galko na tlačovej besede uviedol, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) ťahá Slovensko zo skupiny demokratických a vyspelých západných krajín smerom k autoritárskemu a nedemokratickému režimu agresora.Galkovi sa taktiež nepáčilo, keď premiér Robert Fico povedal, že v ukrajinskom Kyjeve nie je vojna. Zároveň to uviedol v deň, keď bolo mesto opäť bombardované zo strany Ruska. Galko ďalej skritizoval konanie predsedu parlamentu Pellegriniho.Ten sa v deň výročia smrti Jána Palacha, ktorý sa upálil na protest voči invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968, stretol s ruským veľvyslancom na Slovensku Igorom Bratčikovom