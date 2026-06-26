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26. júna 2026

Veronika Remišová kritizuje vládu za drahé cyrilometodské oslavy v čase konsolidácie


Tagy: cyrilo-metodské slávnosti Hrad Devín Konsolidácia Minister obrany SR predsedníčka Za Ľudí Vláda Roberta Fica

Zabezpečenie cyrilometodských osláv vyjde štát na státisíce eur, pričom opozícia v čase vládnej konsolidácie hovorí o megalomanskej šou a papalášizme. Úrad vlády si objednal technické, ...



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26.6.2026 (SITA.sk) - Zabezpečenie cyrilometodských osláv vyjde štát na státisíce eur, pričom opozícia v čase vládnej konsolidácie hovorí o megalomanskej šou a papalášizme.

Veronika Remišová kritizuje vládu za drahé cyrilometodské oslavy v čase konsolidácie


Úrad vlády si objednal technické, materiálne, personálne a produkčné zabezpečenie Cyrilometodských osláv na hrade Devín za takmer 241-tisíc eur s DPH. Poukázala na to poslankyňa Národnej rady a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s tým, že v čase konsolidácie ide podľa nej o ďalší príklad papalášskeho správania sa vlády Roberta Fica.

„Asi len túto vládu, ktorá je schopná na úkor ľudí sama sebe nadeliť kráľovské platy a doživotné renty, môže napadnúť organizovať megalomanskú papalášsku show na Devíne za takmer štvrť milióna eur. V čase, keď hlúpou konsolidáciou zdiera ľudí z kože, si objednáva červené koberce, VIP sedenie, LED obrazovky, projekciu na skalu Devína a ďalšiu šou za takmer štvrť milióna,“ vymenovala Remišová.

Dodala, že konečný účet a všetky súvisiace výdavky na túto „Ficovu propagandistickú show“ zatiaľ nepoznáme. „Takto zohaviť odkaz Cyrila a Metoda dokáže iba táto vláda,“ uzavrela poslankyňa.

Cyrilometodské oslavy na Devíne vlani organizovalo ministerstvo obrany pod vedením ministra Roberta Kaliňáka (Smer) za 750-tisíc eur. Na podujatí rozdávali napríklad 4 000 bateriek, slamených klobúkov, pohľadníc a záložiek do knihy, za čo zaplatilo ministerstvo súkromnej firme takmer 42-tisíc eur. Ďalších takmer osemtisíc išlo na stánok, v ktorom piekli býka. Pečené mäso bolo tiež zadarmo. Večerný slávnostný program bol len pre VIP hostí, pre verejnosť bola vyčlenená spodná časť areálu hradu.


Zdroj: SITA.sk - Veronika Remišová kritizuje vládu za drahé cyrilometodské oslavy v čase konsolidácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: cyrilo-metodské slávnosti Hrad Devín Konsolidácia Minister obrany SR predsedníčka Za Ľudí Vláda Roberta Fica
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