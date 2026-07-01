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01. júla 2026
Slováci píšu Bruselu: Chráňte deti, ale nerozhodujte za dospelých
Tagy: Cigarety e-cigarety Elektronické cigarety Fajčenie Nikotín nikotínové výrobky Tabak Zahrievaný tabak
Slovenskí občania v pripomienkach Európskej komisii opisujú vlastné skúsenosti s odvykaním od fajčenia a odmietajú plošné zákazy bezdymových alternatív. Chrániť deti áno, nerozhodovať však za ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Slovenskí občania v pripomienkach Európskej komisii opisujú vlastné skúsenosti s odvykaním od fajčenia a odmietajú plošné zákazy bezdymových alternatív.
Chrániť deti áno, nerozhodovať však za dospelých. Práve tento odkaz najčastejšie zaznieva v príspevkoch slovenských občanov, ktorí vyjadrili svoj názor počas pripomienkovania novej európskej tabakovej legislatívy.
Európska komisia zvažuje sprísnenie pravidiel pre nové nikotínové výrobky. V hre sú ďalšie obmedzenia, zákaz príchutí, ale aj úplný zákaz niektorých výrobkov. Komisia to úvahy odôvodňuje najmä snahou o posilnenie ochrany mladistvých. Stovky Slovákov, ktorí sa zapojili do konzultácie novej legislatívy však pripomínajú, že ide o výrobky určené pre dospelých používateľov.
Na rozdiel od podnikateľských zväzov či odborných organizácií nepíšu o ekonomických dopadoch ani legislatívnych detailoch návrhu. Píšu o vlastných skúsenostiach, ako sa po rokoch zbavili klasických cigariet a prečo sa obávajú pripravovaných zmien.
Roman fajčil viac ako dvadsať rokov. Zbaviť sa cigariet sa mu podarilo až po prechode na bezdymovú alternatívu, v jeho prípade išlo o zahrievaný tabak. "Dnes sa úprimne cítim lepšie a zároveň ohľaduplnejšie voči ostatným, najmä deťom. Reakcia rodiny je, že toto moje "nové fajčenie" je znesiteľnejšie, ako keď som ich otravoval cigaretovým dymom," opisuje Roman.
Ochranu detí podľa vlastných slov plne podporuje. Nesúhlasí však s tým, aby sa obmedzovali možnosti dospelých. "Rozumiem, že deti treba chrániť. S tým plne súhlasím. Nevidím však dôvod sťažovať dospelým fajčiarom prístup k možnostiam, ktoré im pomáhajú," dodáva.
Podobnú skúsenosť opisujú aj ďalší Slováci. Regulácia by mala podľa nich rozlišovať medzi ochranou mladistvých a právom dospelých slobodne sa rozhodovať o výrobkoch, ktoré sú dnes legálne na trhu.
"Reguláciu podporujem, ale musí rešpektovať, že mnohí dospelí používajú nikotín denne a čím viac ľudí opustí klasické cigarety a prejde na alternatívy, tým lepšie pre našu spoločnosť," píše Jozef.
Na právo dospelých slobodne sa rozhodovať upozorňuje aj Iveta. "Podporujem ochranu mladistvých a dodržiavanie vekových limitov pri predaji tabakových a nikotínových výrobkov. Nesúhlasím však s plošným zákazom pre dospelých spotrebiteľov, ktorí sa sami rozhodujú o svojom životnom štýle," uviedla.
V pripomienkach od občanov sa opakuje aj obava, že príliš prísna regulácia môže priniesť opačný výsledok, než Európska komisia zamýšľa. Viacerí upozorňujú na možné návraty ku klasickým cigaretám aj rast nelegálneho trhu.
"Nadmerná regulácia, zákazy príchutí alebo výrazné zvyšovanie daní môžu niektorých spotrebiteľov vrátiť ku klasickým cigaretám alebo ich vytlačiť na čierny trh, kde nikto nekontroluje zloženie výrobkov ani vek kupujúcich," upozorňuje ďalší slovenský respondent.
Pripravované zmeny vnímajú fajčiari aj ako zásah do osobnej slobody. "Keď sme vstupovali do Európskej únie, dúfal som, že budeme žiť slobodnejšie. Dnes mám pocit, že EÚ chce čoraz viac riadiť naše životy. Stále však verím, že zvíťazí zdravý rozum," napísal Ján.
Občianske združenie PRIMA, ktoré sa dlhodobo venuje práci s ľuďmi so závislosťami upozorňuje, že pripravovaná revízia by mala vychádzať z aktuálnych vedeckých poznatkov a reálnych skúseností dospelých užívateľov. Podľa združenia je dôležité hľadať rovnováhu medzi prevenciou a znižovaním zdravotných škôd z fajčenia.
"Osobitnú pozornosť odporúčame venovať navrhovaným obmedzeniam aróm a ďalším opatreniam týkajúcim sa elektronických cigariet a nových nikotínových výrobkov. Pri ich posudzovaní je potrebné zohľadniť nielen potenciálnu atraktivitu pre mladých ľudí, ale aj možné dôsledky pre dospelých fajčiarov, ktorí tieto výrobky využívajú ako alternatívu ku klasickým cigaretám alebo ako súčasť procesu odvykania od fajčenia," uvádza OZ PRIMA.
Na potrebu rozlišovať medzi jednotlivými nikotínovými výrobkami upozorňujú aj odborníci na liečbu závislostí z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora. Hoci cieľom liečby zostáva úplná abstinencia od nikotínu, pri časti dospelých fajčiarov, ktorým sa opakovane nedarí prestať, by podľa nich mala regulácia zohľadňovať aj princíp znižovania zdravotných škôd (harm reduction).
"Z adiktologického hľadiska je nikotín látkou s vysokým návykovým potenciálom, avšak podľa medicínskych výskumov nie je priamym karcinogénom. Najvyššie onkologické riziká pre ľudské zdravie predstavujú toxické látky a decht vznikajúce pri horení tabaku. Regulácia by preto mala zohľadňovať prístup znižovania škôd pre skupinu dospelých fajčiarov, u ktorých bežné metódy odvykania opakovane zlyhávajú," uvádzajú odborníci z Prednej Hory.
Do verejnej konzultácie o pripravovanej revízii tabakovej legislatívy sa zapojilo viac ako 80-tisíc subjektov a občanov z celej Európskej únie. Zo Slovenska prišlo 2 727 príspevkov, čo bol deviaty najvyšší počet spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Prevažnú väčšinu pripomienok pritom tvorili príspevky samotných občanov.
Zdroj: SITA.sk - Slováci píšu Bruselu: Chráňte deti, ale nerozhodujte za dospelých © SITA Všetky práva vyhradené.
Chrániť deti áno, nerozhodovať však za dospelých. Práve tento odkaz najčastejšie zaznieva v príspevkoch slovenských občanov, ktorí vyjadrili svoj názor počas pripomienkovania novej európskej tabakovej legislatívy.
Európska komisia zvažuje sprísnenie pravidiel pre nové nikotínové výrobky. V hre sú ďalšie obmedzenia, zákaz príchutí, ale aj úplný zákaz niektorých výrobkov. Komisia to úvahy odôvodňuje najmä snahou o posilnenie ochrany mladistvých. Stovky Slovákov, ktorí sa zapojili do konzultácie novej legislatívy však pripomínajú, že ide o výrobky určené pre dospelých používateľov.
Na rozdiel od podnikateľských zväzov či odborných organizácií nepíšu o ekonomických dopadoch ani legislatívnych detailoch návrhu. Píšu o vlastných skúsenostiach, ako sa po rokoch zbavili klasických cigariet a prečo sa obávajú pripravovaných zmien.
Roman fajčil viac ako dvadsať rokov. Zbaviť sa cigariet sa mu podarilo až po prechode na bezdymovú alternatívu, v jeho prípade išlo o zahrievaný tabak. "Dnes sa úprimne cítim lepšie a zároveň ohľaduplnejšie voči ostatným, najmä deťom. Reakcia rodiny je, že toto moje "nové fajčenie" je znesiteľnejšie, ako keď som ich otravoval cigaretovým dymom," opisuje Roman.
Ochranu detí podľa vlastných slov plne podporuje. Nesúhlasí však s tým, aby sa obmedzovali možnosti dospelých. "Rozumiem, že deti treba chrániť. S tým plne súhlasím. Nevidím však dôvod sťažovať dospelým fajčiarom prístup k možnostiam, ktoré im pomáhajú," dodáva.
Reguláciu podporujú, plošné zákazy odmietajú
Podobnú skúsenosť opisujú aj ďalší Slováci. Regulácia by mala podľa nich rozlišovať medzi ochranou mladistvých a právom dospelých slobodne sa rozhodovať o výrobkoch, ktoré sú dnes legálne na trhu.
"Reguláciu podporujem, ale musí rešpektovať, že mnohí dospelí používajú nikotín denne a čím viac ľudí opustí klasické cigarety a prejde na alternatívy, tým lepšie pre našu spoločnosť," píše Jozef.
Na právo dospelých slobodne sa rozhodovať upozorňuje aj Iveta. "Podporujem ochranu mladistvých a dodržiavanie vekových limitov pri predaji tabakových a nikotínových výrobkov. Nesúhlasím však s plošným zákazom pre dospelých spotrebiteľov, ktorí sa sami rozhodujú o svojom životnom štýle," uviedla.
Obávajú sa opačného efektu
V pripomienkach od občanov sa opakuje aj obava, že príliš prísna regulácia môže priniesť opačný výsledok, než Európska komisia zamýšľa. Viacerí upozorňujú na možné návraty ku klasickým cigaretám aj rast nelegálneho trhu.
"Nadmerná regulácia, zákazy príchutí alebo výrazné zvyšovanie daní môžu niektorých spotrebiteľov vrátiť ku klasickým cigaretám alebo ich vytlačiť na čierny trh, kde nikto nekontroluje zloženie výrobkov ani vek kupujúcich," upozorňuje ďalší slovenský respondent.
Pripravované zmeny vnímajú fajčiari aj ako zásah do osobnej slobody. "Keď sme vstupovali do Európskej únie, dúfal som, že budeme žiť slobodnejšie. Dnes mám pocit, že EÚ chce čoraz viac riadiť naše životy. Stále však verím, že zvíťazí zdravý rozum," napísal Ján.
Podobné argumenty zaznievajú aj od odborníkov
Občianske združenie PRIMA, ktoré sa dlhodobo venuje práci s ľuďmi so závislosťami upozorňuje, že pripravovaná revízia by mala vychádzať z aktuálnych vedeckých poznatkov a reálnych skúseností dospelých užívateľov. Podľa združenia je dôležité hľadať rovnováhu medzi prevenciou a znižovaním zdravotných škôd z fajčenia.
"Osobitnú pozornosť odporúčame venovať navrhovaným obmedzeniam aróm a ďalším opatreniam týkajúcim sa elektronických cigariet a nových nikotínových výrobkov. Pri ich posudzovaní je potrebné zohľadniť nielen potenciálnu atraktivitu pre mladých ľudí, ale aj možné dôsledky pre dospelých fajčiarov, ktorí tieto výrobky využívajú ako alternatívu ku klasickým cigaretám alebo ako súčasť procesu odvykania od fajčenia," uvádza OZ PRIMA.
Na potrebu rozlišovať medzi jednotlivými nikotínovými výrobkami upozorňujú aj odborníci na liečbu závislostí z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora. Hoci cieľom liečby zostáva úplná abstinencia od nikotínu, pri časti dospelých fajčiarov, ktorým sa opakovane nedarí prestať, by podľa nich mala regulácia zohľadňovať aj princíp znižovania zdravotných škôd (harm reduction).
"Z adiktologického hľadiska je nikotín látkou s vysokým návykovým potenciálom, avšak podľa medicínskych výskumov nie je priamym karcinogénom. Najvyššie onkologické riziká pre ľudské zdravie predstavujú toxické látky a decht vznikajúce pri horení tabaku. Regulácia by preto mala zohľadňovať prístup znižovania škôd pre skupinu dospelých fajčiarov, u ktorých bežné metódy odvykania opakovane zlyhávajú," uvádzajú odborníci z Prednej Hory.
Do verejnej konzultácie o pripravovanej revízii tabakovej legislatívy sa zapojilo viac ako 80-tisíc subjektov a občanov z celej Európskej únie. Zo Slovenska prišlo 2 727 príspevkov, čo bol deviaty najvyšší počet spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Prevažnú väčšinu pripomienok pritom tvorili príspevky samotných občanov.
Zdroj: SITA.sk - Slováci píšu Bruselu: Chráňte deti, ale nerozhodujte za dospelých © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cigarety e-cigarety Elektronické cigarety Fajčenie Nikotín nikotínové výrobky Tabak Zahrievaný tabak
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