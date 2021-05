Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v apríli stúpol oproti marcu o vyše tridsaťtisíc ľudí

nezamestnanosti

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Počet poberateľov dávky vna Slovensku v apríli stúpol na 76,2 tisíca. Oproti marcu išlo o nárast o 31,1 tisíca poberateľov dávky. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa . Dôvodom výrazného nárastu počtu poberateľov dávky je predĺženie obdobia poberania dávky o dva mesiace.Vláda v polovici marca schválila nariadenie, podľa ktorého môžu nezamestnaní dostávať dávku vo dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája tohto roka.Ak boli poistenci naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, začalo im podporné obdobie opätovne plynúť od 19. marca tohto roka. Dávku vmôžu poistenci poberať ďalšie dva mesiace, od 19. marca do 18. mája tohto roka, ak sú nepretržite evidovaní na úrade práce.Ak poistenci nie sú vedení v uvedenej evidencii, podporné obdobie im začne opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie na úrade práce. Nárok na predĺženie podporného obdobia vnevznikne, ak podporné obdobie vuplynie po 31. máji tohto roka.