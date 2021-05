Dohoda o európskych COVID certifikátoch je na svete, účinné majú byť až od júla

Dobrý výsledok tvrdých rokovaní

Kľúč k obnoveniu cestovania

20.5.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia Európska komisia vo štvrtok dosiahli predbežnú dohodu o zavedení digitálnych certifikátov umožňujúcich cestovanie v rámci únie pod názvom „EU Digital COVID Certificate“.O odsúhlasenom znení sa ešte 26. mája bude hlasovať vo Výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody. Ak ho tento výbor schváli, predložia ho na schválenie v pléne počas prvého júnového plenárneho zasadnutia (7. - 10. júna).Španielsky europoslanec a šéf Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody Juan Fernando López Aguilar na štvrtkovej večernej tlačovej konferencii zdôraznil, že doklad bude podľa dohody účinný až od 1. júla.„Aj keď dnes dosiahnutá dohoda úplne nespĺňa požiadavky EP, určite znamená výrazné zlepšenie súčasného stavu pre milióny občanov EÚ. EÚ Digital COVID Certificate obnoví voľný pohyb v rámci EÚ, pretože členské štáty začnú rušiť obmedzenia voľného pohybu po Európe. Táto dohoda je prvým krokom k uvedeniu schengenského priestoru do správnych koľají,“ povedal López Aguilar.„Biely dym pre EU Digital COVID Certificate. Tvrdé rokovania, ale dobrý výsledok. Vďaka tomu bude cezhraničné cestovanie v Európe oveľa jednoduchšie a priamočiarejšie,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter holandský europoslanec Jeroen Lenaers.Samotný certifikát bude k dispozícii v digitálnom alebo papierovom formáte. Bude predstavovať potvrdenie o tom, že jeho držiteľ bol očkovaný proti koronavírusu alebo má nedávny negatívny výsledok testu alebo sa zotavil z infekcie.Ako uviedla oficiálna stránka Európskeho parlamentu, v praxi to budú tri odlišné certifikáty. Nariadenie EÚ o uvedených digitálnych certifikátoch by malo platiť 12 mesiacov.Z dosiahnutia dohody mala radosť i predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová , podľa ktorej certifikát „kľúčovým stavebným kameňom na ceste k obnoveniu bezpečného a ľahkého cestovania po celej Európskej únii“.Komisia sa zaviazala zmobilizovať najmenej 100 miliónov eur na zakúpenie testov na zistenie prítomnosti koronavírusu za účelom vydávania spomenutých digitálnych certifikátov. V prípade potreby by mohli uvoľniť aj vyššiu sumu ako uvedených 100 miliónov eur.