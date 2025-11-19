|
Streda 19.11.2025
Úvodná strana
19. novembra 2025
Počet prípadov žltačky v Česku sa oproti vlaňajšiu štvornásobne zvýšil
V Českej republike od začiatku tohto roku zaznamenali už 2 597 prípadov žltačky typu A. V porovnaní s vlaňajškom, keď bolo zaznamenaných 636 prípadov, je to štyrikrát ...
19.11.2025 (SITA.sk) - V Českej republike od začiatku tohto roku zaznamenali už 2 597 prípadov žltačky typu A. V porovnaní s vlaňajškom, keď bolo zaznamenaných 636 prípadov, je to štyrikrát viac. V súvislosti s hepatitídou A zaznamenal český Štátny zdravotný ústav už 29 úmrtí. Informuje o tom web Novinky.cz.
Jednoznačne najviac prípadov bolo zatiaľ zaznamenaných v Prahe (1 108) a v stredných Čechách (418). Problémom je to, že v českej metropole sa žltačka rozšírila aj mimo komunitu rizikových osôb, do ktorej patria napríklad ľudia s nízkymi hygienickými návykmi.
Medzi tými, ktorí žltačke typu A v Česku podľahli, dominujú muži. Všetci mali ďalšie zdravotné komplikácia, napríklad alkoholizmus či drogovú závislosť. Proti hepatitíde A je možné sa očkovať a tento rok sa v ČR zatiaľ zaočkovalo vyše 200-tisíc ľudí, dodáva portál.
Zdroj: SITA.sk - Počet prípadov žltačky v Česku sa oproti vlaňajšiu štvornásobne zvýšil © SITA Všetky práva vyhradené.
