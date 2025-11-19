Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 19.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alžbeta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. novembra 2025

Politico: Biely dom by mohol do záveru novembra dokončiť rámcovú dohodu o mieri na Ukrajine


Tagy: Biely dom Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Biely dom vyjadril nádej na dohodu o rámci na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. Dohoda by podľa webu Politico mala byť hotová do konca tohto mesiaca. Zdroje webu uviedli, že potenciálny ...



Zdieľať
america_business_forum_83661 676x451 19.11.2025 (SITA.sk) - Biely dom vyjadril nádej na dohodu o rámci na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. Dohoda by podľa webu Politico mala byť hotová do konca tohto mesiaca. Zdroje webu uviedli, že potenciálny plán pravdepodobne Ukrajine predložia ako hotovú vec, všíma si portál Ukrajinská pravda.


Podľa webu Axios mal osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff koncom minulého mesiaca trojdňové rokovania s ruským vyjednávačom Kirillom Dmitrievom v Miami a teraz je na stole 28-bodový mierový plán.

K tomuto novému mierovému plánu zrejme priamo neprispela ani Ukrajina, ani európski spojenci Ameriky. A zatiaľ nemáme ani poňatia o detailoch v tom, čo sa dohodlo v najchúlostivejších otázkach týkajúcich sa ruského obsadenia rozsiahlych častí ukrajinského územia, únosov desiatok tisíc ukrajinských detí alebo bezpečnostných záruk pre Ukrajinu," píše Politico.


Zdroj: SITA.sk - Politico: Biely dom by mohol do záveru novembra dokončiť rámcovú dohodu o mieri na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Biely dom Mierové rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V košickom Dóme svätej Alžbety požehnali nový oltárny celok, Oltár Poslednej večere – FOTO
<< predchádzajúci článok
Počet prípadov žltačky v Česku sa oproti vlaňajšiu štvornásobne zvýšil

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 