Streda 19.11.2025
|Denník - Správy
19. novembra 2025
Politico: Biely dom by mohol do záveru novembra dokončiť rámcovú dohodu o mieri na Ukrajine
Politico: Biely dom by mohol do záveru novembra dokončiť rámcovú dohodu o mieri na Ukrajine
19.11.2025 (SITA.sk) - Biely dom vyjadril nádej na dohodu o rámci na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. Dohoda by podľa webu Politico mala byť hotová do konca tohto mesiaca. Zdroje webu uviedli, že potenciálny plán pravdepodobne Ukrajine predložia ako hotovú vec, všíma si portál Ukrajinská pravda.
Podľa webu Axios mal osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff koncom minulého mesiaca trojdňové rokovania s ruským vyjednávačom Kirillom Dmitrievom v Miami a teraz je na stole 28-bodový mierový plán.
„K tomuto novému mierovému plánu zrejme priamo neprispela ani Ukrajina, ani európski spojenci Ameriky. A zatiaľ nemáme ani poňatia o detailoch v tom, čo sa dohodlo v najchúlostivejších otázkach týkajúcich sa ruského obsadenia rozsiahlych častí ukrajinského územia, únosov desiatok tisíc ukrajinských detí alebo bezpečnostných záruk pre Ukrajinu," píše Politico.
Zdroj: SITA.sk - Politico: Biely dom by mohol do záveru novembra dokončiť rámcovú dohodu o mieri na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa webu Axios mal osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff koncom minulého mesiaca trojdňové rokovania s ruským vyjednávačom Kirillom Dmitrievom v Miami a teraz je na stole 28-bodový mierový plán.
„K tomuto novému mierovému plánu zrejme priamo neprispela ani Ukrajina, ani európski spojenci Ameriky. A zatiaľ nemáme ani poňatia o detailoch v tom, čo sa dohodlo v najchúlostivejších otázkach týkajúcich sa ruského obsadenia rozsiahlych častí ukrajinského územia, únosov desiatok tisíc ukrajinských detí alebo bezpečnostných záruk pre Ukrajinu," píše Politico.
Zdroj: SITA.sk - Politico: Biely dom by mohol do záveru novembra dokončiť rámcovú dohodu o mieri na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
