Streda 19.11.2025
Meniny má Alžbeta
Denník - Správy
19. novembra 2025
Šéf národnej rady Raši navštívil britský parlament, chcel by s ním aj prehĺbiť spoluprácu – FOTO
Predseda NR SR Richard Raši sa v stredu s v rámci návštevy Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Londýne ...
Zdieľať
19.11.2025 (SITA.sk) - Predseda NR SR Richard Raši sa v stredu s v rámci návštevy Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Londýne stretol s predsedom Dolnej snemovne britského parlamentu Sirom Lindsayom Hoyleom a tiež s predsedom Snemovne lordov Lordom McFallom z Alcluith. Ako informoval odbor komunikácie NR SR, súčasťou programu návštevy bola aj účasť Rašiho na parlamentnej Hodine otázok premiéra Spojeného kráľovstva Keira Starmera.
Ústredným bodom rokovaní Rašiho so šéfom dolnej snemovne Hoyleom bola obnova a posilnenie medziparlamentného dialógu. V tejto súvislosti zdôraznil dôležitosť znovuzriadenia platforiem, ktoré umožnia pravidelné stretnutia a výmeny skúseností medzi slovenskými a britskými poslancami.
"Vidím veľký potenciál pre prehĺbenie našich bilaterálnych vzťahov v parlamentnej diplomacii, najmä prostredníctvom opätovného zriadenia skupín priateľstva v oboch parlamentoch," uviedol Raši. Doplnil, že obnovenie Všestrannej parlamentnej skupiny pre Slovensko (APPG for Slovakia) je prioritou.
„Dúfam, že All-Party Parliamentary Group for Slovakia v rámci parlamentu Spojeného kráľovstva bude čoskoro opätovne zriadená, pretože zohrávala dôležitú úlohu pri posilňovaní dialógu, porozumenia a spolupráce medzi našimi dvoma krajinami. Rovnako sa budem snažiť nanovo etablovať Skupinu priateľstva Slovensko – Spojené kráľovstvo aj v našom parlamente," uviedol predseda NR SR.
V rámci stretnutia s predsedom Snemovne lordov, Lordom McFallom z Alcluith sa diskusia týkala posilňovania vzťahov najmä v kontexte post-brexitovej éry. Predseda slovenského parlamentu na tomto stretnutí potvrdil, že udržiavanie dialógu na parlamentnej úrovni je pre neho kľúčové a zdôraznil potrebu aktívneho prístupu.
„Je pre mňa dôležité udržiavať intenzívny dialóg so Spojeným kráľovstvom aj na parlamentnej úrovni. Nechceme ostať len pri slovách, chceme byť aktívni a prijímať praktické kroky k prehlbovaniu medziparlamentnej spolupráce, pretože to je najlepší spôsob, ako budovať dôveru a vzájomné porozumenie,“ skonštatoval Raši.
V britskom parlamente sa predseda NR SR v rámci svojho programu okrem iného stretol a diskutoval aj s niekdajšími poslancami Skupiny priateľstva so SR (APPG). Zároveň zdôraznil pevnosť strategického partnerstva Slovenska a Veľkej Británie, ktoré bolo v roku 2023 potvrdené Spoločnou deklaráciou.
„Naše vzťahy nie sú len o ekonomike a bezpečnosti. Spája nás spoločný zápas za slobodu, o čom svedčí aj hrdinstvo československých letcov a vojakov počas II. svetovej vojny. Tieto trvalé putá slobody, povinnosti a odvahy neustále spájajú naše národy a tvoria pevný základ pre naše strategické partnerstvo dnes," povedal Raši počas pietneho aktu, ktorým si v rámci programu uctil pamiatku československých letcov a vojakov položením venca pri Československom vojenskom pamätníku vo Westminster Abbey.
Zdroj: SITA.sk - Šéf národnej rady Raši navštívil britský parlament, chcel by s ním aj prehĺbiť spoluprácu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
