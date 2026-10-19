Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

19. októbra 2026

Sociálna poisťovňa plánuje zriadiť pobočku v bratislavskom nákupnom centre, jej služby tak budú dostupné aj cez víkend


Tagy: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Klientské centrum

Nové klientske centrum Sociálnej poisťovne má nadviazať na pilotný projekt kiosku, ktorý už v nákupnom centre funguje od vlaňajšieho marca. Sociálna ...



Zdieľať
8 scaled 1 676x451 19.10.2026 (SITA.sk) - Nové klientske centrum Sociálnej poisťovne má nadviazať na pilotný projekt kiosku, ktorý už v nákupnom centre funguje od vlaňajšieho marca.




Sociálna poisťovňa pripravuje v Bratislave klientske centrum, ktoré by malo byť dostupné sedem dní v týždni. Otvárať ho plánujú budúci rok v lete v nákupnom centre na nábreží Dunaja. Informovala o tom Sociálna poisťovňa, ktorá chce takto ľuďom z celého Slovenska umožniť vybaviť si svoje záležitosti na jednom mieste, v dostupnom prostredí a rozšírených úradných hodinách.

Dopyt po službách vzrástol o viac než 120 %


Nové klientske centrum Sociálnej poisťovne má nadviazať na pilotný projekt kiosku, ktorý už v nákupnom centre funguje od vlaňajšieho marca. Prevádzka tohto stánku podľa poisťovne potvrdila medziročne rastúci dopyt po jej službách o viac než 120 %. Najčastejšie sa pritom klienti prišli poradiť o elektronických službách poisťovne a tiež o výbere poistného či o dôchodkoch.

„Našou ambíciou je, aby sa Sociálna poisťovňa etablovala ako moderná, dostupná a spoľahlivá inštitúcia. Otvorením nového klientskeho centra v NC Eurovea reagujeme na potreby klientov, ktorí od nás očakávajú kvalitné služby v čase a na mieste, ktoré im vyhovujú. Chceme, aby si svoje záležitosti mohli vybaviť jednoduchšie, bez zbytočných časových a pri dôchodkoch aj bez geografických obmedzení,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.

Aké služby budú klientom k dispozícii?


Nové klientske centrum Sociálna poisťovňa plánuje otvoriť v lete 2027. Pribudnúť má na prvom poschodí nákupného centra na Pribinovej ulici v Bratislave. Klienti si v ňom budú môcť svoje záležitosti vybaviť v rozšírených úradných hodinách, teda od pondelka až do nedele, okrem sviatkov.

Sociálna poisťovňa bude v novej pobočke ponúkať svoje služby vo všetkých agendách, okrem špecifickej oblasti lekárskej posudkovej činnosti. Klienti sa tu budú môcť poradiť aj podať žiadosť o dôchodok, rovnako požiadať aj o dávky nemocenského, úrazového či garančného poistenia. Aktivovať si tu tiež budú môcť Elektronický účet poistenca či poradiť sa ako využívať digitálne služby Sociálnej poisťovne, vrátane jej mobilnej aplikácie.




Zdroj: SITA.sk - Sociálna poisťovňa plánuje zriadiť pobočku v bratislavskom nákupnom centre, jej služby tak budú dostupné aj cez víkend © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Klientské centrum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mladý muž vyliezol na odstavený vagón a dostal zásah elektrickým prúdom, zachrániť sa ho nepodarilo
<< predchádzajúci článok
Stovky škôl v štyroch európskych krajinách dostali bombové hrozby, úrady hovoria o podvode

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 