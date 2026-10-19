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19. októbra 2026
Sociálna poisťovňa plánuje zriadiť pobočku v bratislavskom nákupnom centre, jej služby tak budú dostupné aj cez víkend
Nové klientske centrum Sociálnej poisťovne má nadviazať na pilotný projekt kiosku, ktorý už v nákupnom centre funguje od vlaňajšieho marca. Sociálna ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Nové klientske centrum Sociálnej poisťovne má nadviazať na pilotný projekt kiosku, ktorý už v nákupnom centre funguje od vlaňajšieho marca.
Sociálna poisťovňa pripravuje v Bratislave klientske centrum, ktoré by malo byť dostupné sedem dní v týždni. Otvárať ho plánujú budúci rok v lete v nákupnom centre na nábreží Dunaja. Informovala o tom Sociálna poisťovňa, ktorá chce takto ľuďom z celého Slovenska umožniť vybaviť si svoje záležitosti na jednom mieste, v dostupnom prostredí a rozšírených úradných hodinách.
Nové klientske centrum Sociálnej poisťovne má nadviazať na pilotný projekt kiosku, ktorý už v nákupnom centre funguje od vlaňajšieho marca. Prevádzka tohto stánku podľa poisťovne potvrdila medziročne rastúci dopyt po jej službách o viac než 120 %. Najčastejšie sa pritom klienti prišli poradiť o elektronických službách poisťovne a tiež o výbere poistného či o dôchodkoch.
„Našou ambíciou je, aby sa Sociálna poisťovňa etablovala ako moderná, dostupná a spoľahlivá inštitúcia. Otvorením nového klientskeho centra v NC Eurovea reagujeme na potreby klientov, ktorí od nás očakávajú kvalitné služby v čase a na mieste, ktoré im vyhovujú. Chceme, aby si svoje záležitosti mohli vybaviť jednoduchšie, bez zbytočných časových a pri dôchodkoch aj bez geografických obmedzení,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.
Nové klientske centrum Sociálna poisťovňa plánuje otvoriť v lete 2027. Pribudnúť má na prvom poschodí nákupného centra na Pribinovej ulici v Bratislave. Klienti si v ňom budú môcť svoje záležitosti vybaviť v rozšírených úradných hodinách, teda od pondelka až do nedele, okrem sviatkov.
Sociálna poisťovňa bude v novej pobočke ponúkať svoje služby vo všetkých agendách, okrem špecifickej oblasti lekárskej posudkovej činnosti. Klienti sa tu budú môcť poradiť aj podať žiadosť o dôchodok, rovnako požiadať aj o dávky nemocenského, úrazového či garančného poistenia. Aktivovať si tu tiež budú môcť Elektronický účet poistenca či poradiť sa ako využívať digitálne služby Sociálnej poisťovne, vrátane jej mobilnej aplikácie.
Zdroj: SITA.sk - Sociálna poisťovňa plánuje zriadiť pobočku v bratislavskom nákupnom centre, jej služby tak budú dostupné aj cez víkend © SITA Všetky práva vyhradené.
Sociálna poisťovňa pripravuje v Bratislave klientske centrum, ktoré by malo byť dostupné sedem dní v týždni. Otvárať ho plánujú budúci rok v lete v nákupnom centre na nábreží Dunaja. Informovala o tom Sociálna poisťovňa, ktorá chce takto ľuďom z celého Slovenska umožniť vybaviť si svoje záležitosti na jednom mieste, v dostupnom prostredí a rozšírených úradných hodinách.
Dopyt po službách vzrástol o viac než 120 %
Nové klientske centrum Sociálnej poisťovne má nadviazať na pilotný projekt kiosku, ktorý už v nákupnom centre funguje od vlaňajšieho marca. Prevádzka tohto stánku podľa poisťovne potvrdila medziročne rastúci dopyt po jej službách o viac než 120 %. Najčastejšie sa pritom klienti prišli poradiť o elektronických službách poisťovne a tiež o výbere poistného či o dôchodkoch.
„Našou ambíciou je, aby sa Sociálna poisťovňa etablovala ako moderná, dostupná a spoľahlivá inštitúcia. Otvorením nového klientskeho centra v NC Eurovea reagujeme na potreby klientov, ktorí od nás očakávajú kvalitné služby v čase a na mieste, ktoré im vyhovujú. Chceme, aby si svoje záležitosti mohli vybaviť jednoduchšie, bez zbytočných časových a pri dôchodkoch aj bez geografických obmedzení,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.
Aké služby budú klientom k dispozícii?
Nové klientske centrum Sociálna poisťovňa plánuje otvoriť v lete 2027. Pribudnúť má na prvom poschodí nákupného centra na Pribinovej ulici v Bratislave. Klienti si v ňom budú môcť svoje záležitosti vybaviť v rozšírených úradných hodinách, teda od pondelka až do nedele, okrem sviatkov.
Sociálna poisťovňa bude v novej pobočke ponúkať svoje služby vo všetkých agendách, okrem špecifickej oblasti lekárskej posudkovej činnosti. Klienti sa tu budú môcť poradiť aj podať žiadosť o dôchodok, rovnako požiadať aj o dávky nemocenského, úrazového či garančného poistenia. Aktivovať si tu tiež budú môcť Elektronický účet poistenca či poradiť sa ako využívať digitálne služby Sociálnej poisťovne, vrátane jej mobilnej aplikácie.
Zdroj: SITA.sk - Sociálna poisťovňa plánuje zriadiť pobočku v bratislavskom nákupnom centre, jej služby tak budú dostupné aj cez víkend © SITA Všetky práva vyhradené.
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