Štvrtok 29.1.2026
Denník - Správy
28. januára 2026
Prezident Pellegrini začal disciplinárne konanie voči šéfovi SIS za autonehodu
Tagy: Autonehoda Disciplinárne konanie Prezident Slovenskej republiky Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
Prezident Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi vo veci ...
28.1.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini začal disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi vo veci podozrenia zo spáchania priestupkov proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Ako informovala kancelária hlavy štátu, v konaní sa skúmajú možné disciplinárne previnenia šéfa tajnej služby.
Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara zavinil dopravnú nehodu, ktorej bol účastníkom, druhý vodič. Uviedol to dnes pre médiá po rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS. O prípadnom treste za prekročenie rýchlosti rozhodne prezident Peter Pellegrini.
Gašpar povedal, že to nebude rozporovať, keďže chce prispieť k politickej kultúre na Slovensku. Zdôraznil, že príjazdovú rýchlosť na miesto nehody mal 54 kilometrov za hodinu namiesto povolenej päťdesiatky, a teda rýchlosť prekročil o štyri kilometre za hodinu. „Bloková pokuta by bola v tomto prípade 50 eur," poznamenal a zdôraznil, že je pripravený zniesť za toto prekročenie rýchlosti príslušný trest.
„Zo znaleckého posudku, zo záverov objasňovania je zrejmé, že technickou príčinou dopravnej nehody bolo zavinenie účastníka nehody, ktorý šoféroval Volkwagen Passat," priblížil šéf SIS, ktorý v čase nehody šoféroval automobil Dodge Challenger SRT Hellcat. „Keďže viete, na akom aute som nebol, viete si určiť, kto bol vinníkom, a kto nie," dodal. Gašpar tiež uviedol, že tam nie je ani spoluvina.
Pred niekoľkými dňami denník Sme informoval, že objasňovanie dopravnej nehody šéfa SIS Pavla Gašpara polícia uzavrela, správu o výsledku objasňovania priestupku predložila príslušnému správnemu orgánu.
Objasňovanie bolo ukončené 31. decembra 2025 a spis policajti posunuli okresnému úradu, ktorý rieši priestupky. Vtedy ale nebolo známe, kto je podľa polície vinníkom nehody. Podľa denníka až správny orgán môže v rámci konania rozhodnúť o vine či nevine podozrivého zo spáchania priestupku. V prípade potreby mu tento správny orgán môže v rámci konania uložiť sankciu.
Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou. Ďalšie okolnosti nehody sú momentálne predmetom objasňovania,“ uviedol po nehode Gašpar.
Podľa informácií, ktoré priniesol spomínaný denník, polícia čakala na odborné vyjadrenie znalca z odboru psychiatrie, podľa informácií média mal znalec posudzovať stav štrnásťročného dievčaťa, ktoré bolo pri nehode v druhom aute a po nej ho ošetrili v nemocnici.
