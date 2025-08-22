Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tichomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. augusta 2025

Počet zranených v Mukačeve po ruskom útoku stúpol na 23


Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine Zranení

Počet zranených pri ruskom raketovom útoku na závod americkej spoločnosti Flex v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti stúpol na 23. Uviedol to šéf vojenskej administratívy oblasti Myroslav Bileckyj, informuje web ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_93504 1 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Počet zranených pri ruskom raketovom útoku na závod americkej spoločnosti Flex v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti stúpol na 23. Uviedol to šéf vojenskej administratívy oblasti Myroslav Bileckyj, informuje web Ukrajinská pravda. Šesť pacientov podľa jeho slov zostáva v nemocnici so zraneniami končatín, brucha a hlavy, všetci sú v stabilizovanom stave a jeden pacient podstúpil operáciu.


Bileckyj uviedol, že hovoril s investorom a riaditeľom závodu. Diskutovali o možnosti presunu výroby a prioritne o zabezpečení pracovných miest pre tých, ktorí zostali bez práce, čo sa týka približne 2 500 zamestnancov. „Toto je pre Zakarpatskú oblasť strategická spoločnosť. Len od začiatku roka zaplatila na daniach viac ako 285 miliónov hrivien, ktoré išli na rozvoj oblasti," vyjadril sa.

Mukačevo má približne 80-tisíc obyvateľov. Zhruba 8,5 percenta populácie mesta tvorí maďarská menšina.


Zdroj: SITA.sk - Počet zranených v Mukačeve po ruskom útoku stúpol na 23 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine Zranení
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruský útok na Mukačevo maďarský premiér priamo neodsúdil, vyjadril podporu rokovaniam o mieri
<< predchádzajúci článok
Saková: Došlo k útoku na ropovod Družba, prečerpávanie sa zastaví

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 