22. augusta 2025
Počet zranených v Mukačeve po ruskom útoku stúpol na 23
Počet zranených pri ruskom raketovom útoku na závod americkej spoločnosti Flex v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti stúpol na 23. Uviedol to šéf vojenskej administratívy oblasti Myroslav Bileckyj, informuje web ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Počet zranených pri ruskom raketovom útoku na závod americkej spoločnosti Flex v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti stúpol na 23. Uviedol to šéf vojenskej administratívy oblasti Myroslav Bileckyj, informuje web Ukrajinská pravda. Šesť pacientov podľa jeho slov zostáva v nemocnici so zraneniami končatín, brucha a hlavy, všetci sú v stabilizovanom stave a jeden pacient podstúpil operáciu.
Bileckyj uviedol, že hovoril s investorom a riaditeľom závodu. Diskutovali o možnosti presunu výroby a prioritne o zabezpečení pracovných miest pre tých, ktorí zostali bez práce, čo sa týka približne 2 500 zamestnancov. „Toto je pre Zakarpatskú oblasť strategická spoločnosť. Len od začiatku roka zaplatila na daniach viac ako 285 miliónov hrivien, ktoré išli na rozvoj oblasti," vyjadril sa.
Mukačevo má približne 80-tisíc obyvateľov. Zhruba 8,5 percenta populácie mesta tvorí maďarská menšina.
