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30. septembra 2026
Pochodeň s ohňom pre OH 2028 navštívi všetkých 50 štátov USA
Tagy: OH 2028
Olympijský oheň pred hrami v Los Angeles prejdú všetkými štátmi, púť pochodne sa začne v Atlante. Štafeta s olympijským ohňom pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles prejde po prvýkrát v ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Olympijský oheň pred hrami v Los Angeles prejdú všetkými štátmi, púť pochodne sa začne v Atlante.
Štafeta s olympijským ohňom pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles prejde po prvýkrát v histórii všetkými 50 štátmi USA. Trasu, ktorá sa začne v štáte Georgia, oznámili organizátori v úvode aktuálneho týždňa. Štafeta s pochodňou odštartuje v Atlante, ktoré v roku 1996 hostili OH. Skončí svoju púť v Kalifornii, kde sa najbližšie hry uskutočnia.
"Každé olympijské hry sa začínajú jedným plameňom a niesť tento plameň do Los Angeles je česť a privilégium, ktoré budeme zdieľať so všetkými kútmi krajiny, keď Američania v každom štáte odovzdajú oheň na jeho ceste k otváraciemu ceremoniálu,“ vyhlásil sa prezident organizačného výboru Casey Wasserman.
Presné detaily trasy, ktorá sa začne v jari 2028, sú ešte v príprave a zverejnia ich budúci rok. Tradične bude olympijský plameň najprv zapálený v gréckej Olympii, kolíske starovekých olympijských hier. Následne ho prepravia do Atlanty, odkiaľ odštartuje svoju rozsiahlu cestu po Spojených štátoch amerických.
Olympijské hry v Los Angeles sa uskutočnia od 14. do 30. júla 2028. V minulosti pred OH 1996 navštívil oheň 42 amerických štátov a dokonca letel do vesmíru na palube raketoplánu Columbia. Pri OH v Los Angeles v roku 1984 štafeta obišla 33 štátov.
Zdroj: SITA.sk - Pochodeň s ohňom pre OH 2028 navštívi všetkých 50 štátov USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Štafeta s olympijským ohňom pred olympijskými hrami 2028 v Los Angeles prejde po prvýkrát v histórii všetkými 50 štátmi USA. Trasu, ktorá sa začne v štáte Georgia, oznámili organizátori v úvode aktuálneho týždňa. Štafeta s pochodňou odštartuje v Atlante, ktoré v roku 1996 hostili OH. Skončí svoju púť v Kalifornii, kde sa najbližšie hry uskutočnia.
"Každé olympijské hry sa začínajú jedným plameňom a niesť tento plameň do Los Angeles je česť a privilégium, ktoré budeme zdieľať so všetkými kútmi krajiny, keď Američania v každom štáte odovzdajú oheň na jeho ceste k otváraciemu ceremoniálu,“ vyhlásil sa prezident organizačného výboru Casey Wasserman.
Presné detaily trasy, ktorá sa začne v jari 2028, sú ešte v príprave a zverejnia ich budúci rok. Tradične bude olympijský plameň najprv zapálený v gréckej Olympii, kolíske starovekých olympijských hier. Následne ho prepravia do Atlanty, odkiaľ odštartuje svoju rozsiahlu cestu po Spojených štátoch amerických.
Olympijské hry v Los Angeles sa uskutočnia od 14. do 30. júla 2028. V minulosti pred OH 1996 navštívil oheň 42 amerických štátov a dokonca letel do vesmíru na palube raketoplánu Columbia. Pri OH v Los Angeles v roku 1984 štafeta obišla 33 štátov.
Zdroj: SITA.sk - Pochodeň s ohňom pre OH 2028 navštívi všetkých 50 štátov USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: OH 2028
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