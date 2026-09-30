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30. septembra 2026
Vedenie Premier League potvrdilo očakávané. Manchester City je vinný z vážnych finančných priestupkov
Tagy: Premier League
"The Citizens" čelia závažným dôsledkom po odhalení falšovania finančných údajov. Anglický futbalový klub Manchester City je vinný zo závažných porušení finančných pravidiel Premier League ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - "The Citizens" čelia závažným dôsledkom po odhalení falšovania finančných údajov.
Anglický futbalový klub Manchester City je vinný zo závažných porušení finančných pravidiel Premier League počas deväťročného obdobia. Potvrdili to predstavitelia elitnej anglickej súťaže.
Klub, ktorý vlastní Abu Dhabi United Group, mal vytvárať falošné zmluvy s obchodnými partnermi, aby v rokoch 2009 až 2018 umelo "nafúkol" svoje príjmy a znížil náklady o viac než 900 miliónov libier (približne 1,05 miliardy eur).
Činnosť umožnila klubu zatajiť reálny finančný stav a prekročiť limity výdavkov stanovené Premier League a Európskou futbalovou úniou (UEFA). Nezávislá komisia zároveň zistila, že klub nepreukázal dostatočnú spoluprácu pri vyšetrovaní zo strany ligy a odhalila nepravdivé svedectvo viacerých kľúčových svedkov.
Generálny riaditeľ Premier League Richard Masters označil toto rozhodnutie za najvýznamnejšie v histórii súťaže a kritizoval systematické porušovanie pravidiel zo strany City.
Podľa šetrenia boli zmluvy navrhnuté tak, že spoločnosti platili iba čiastočné sumy sponzorských poplatkov, zvyšok financovala materská spoločnosť klubu. Navyše, klub vykazoval nižšie prevádzkové náklady, než v skutočnosti mal, čo všetko viedlo k nesprávnemu vykazovaniu príjmov a výdavkov.
Celkové príjmy klubu boli nadhodnotené o viac než 830 miliónov libier, príjmy z práv na zobrazovanie o takmer 74 miliónov libier a záväzky na pracovné zmluvy boli nadhodnotené o približne 17 miliónov libier. Komisia uviedla, že ak by "The Citizens" vykázali finančné údaje korektne, "veľmi výrazne" by prekročili limit výdavkov.
Klub oznámil, že sa odvolá proti rozhodnutiu a označil ho za chybný z právneho aj faktického hľadiska. Sankčné opatrenia ešte neboli vyhlásené, no môžu zahŕňať odpočet bodov, pokutu alebo až vylúčenie z ligy. Odborníci a fanúšikovia varujú, že v prípade potrestania podľa počtu porušení by Manchester City mohol skončiť až v nižšej súťaži.
Pre klub, ktorý od prevzatia Šejka Mansúra bin Zájid Ál Nahjána a jeho skupinou dominoval Premier League a získal dovedna osem titulov, štyri FA Cupy, sedem Ligových pohárov a prvýkrát v roku 2023 triumfoval v Lige majstrov, ide o historický moment. Vyšetrovanie trvalo štyri roky a súdne konanie nezávislej komisie prebiehalo od septembra 2024 do decembra 2024.
Britská ministerka kultúry, médií a športu Lisa Nandyová označila správu Premier League za veľmi vážnu. Klub zatiaľ nesúhlasí s výsledkom vyšetrovania a naďalej sa bude usilovať o preukázanie svojej neviny.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie Premier League potvrdilo očakávané. Manchester City je vinný z vážnych finančných priestupkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester City je vinný zo závažných porušení finančných pravidiel Premier League počas deväťročného obdobia. Potvrdili to predstavitelia elitnej anglickej súťaže.
Klub, ktorý vlastní Abu Dhabi United Group, mal vytvárať falošné zmluvy s obchodnými partnermi, aby v rokoch 2009 až 2018 umelo "nafúkol" svoje príjmy a znížil náklady o viac než 900 miliónov libier (približne 1,05 miliardy eur).
Činnosť umožnila klubu zatajiť reálny finančný stav a prekročiť limity výdavkov stanovené Premier League a Európskou futbalovou úniou (UEFA). Nezávislá komisia zároveň zistila, že klub nepreukázal dostatočnú spoluprácu pri vyšetrovaní zo strany ligy a odhalila nepravdivé svedectvo viacerých kľúčových svedkov.
Generálny riaditeľ Premier League Richard Masters označil toto rozhodnutie za najvýznamnejšie v histórii súťaže a kritizoval systematické porušovanie pravidiel zo strany City.
Podľa šetrenia boli zmluvy navrhnuté tak, že spoločnosti platili iba čiastočné sumy sponzorských poplatkov, zvyšok financovala materská spoločnosť klubu. Navyše, klub vykazoval nižšie prevádzkové náklady, než v skutočnosti mal, čo všetko viedlo k nesprávnemu vykazovaniu príjmov a výdavkov.
Celkové príjmy klubu boli nadhodnotené o viac než 830 miliónov libier, príjmy z práv na zobrazovanie o takmer 74 miliónov libier a záväzky na pracovné zmluvy boli nadhodnotené o približne 17 miliónov libier. Komisia uviedla, že ak by "The Citizens" vykázali finančné údaje korektne, "veľmi výrazne" by prekročili limit výdavkov.
Klub oznámil, že sa odvolá proti rozhodnutiu a označil ho za chybný z právneho aj faktického hľadiska. Sankčné opatrenia ešte neboli vyhlásené, no môžu zahŕňať odpočet bodov, pokutu alebo až vylúčenie z ligy. Odborníci a fanúšikovia varujú, že v prípade potrestania podľa počtu porušení by Manchester City mohol skončiť až v nižšej súťaži.
Pre klub, ktorý od prevzatia Šejka Mansúra bin Zájid Ál Nahjána a jeho skupinou dominoval Premier League a získal dovedna osem titulov, štyri FA Cupy, sedem Ligových pohárov a prvýkrát v roku 2023 triumfoval v Lige majstrov, ide o historický moment. Vyšetrovanie trvalo štyri roky a súdne konanie nezávislej komisie prebiehalo od septembra 2024 do decembra 2024.
Britská ministerka kultúry, médií a športu Lisa Nandyová označila správu Premier League za veľmi vážnu. Klub zatiaľ nesúhlasí s výsledkom vyšetrovania a naďalej sa bude usilovať o preukázanie svojej neviny.
Zdroj: SITA.sk - Vedenie Premier League potvrdilo očakávané. Manchester City je vinný z vážnych finančných priestupkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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