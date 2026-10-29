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29. októbra 2026

Pod zrúteným „rozprávkovým komínom“ v tureckej Kapadócii našli smrť dvaja ľudia, ďalší je zranený


Tagy: Kapadocia kolaps veže Tragická nehoda Tragická udalosť Zosuv kameňov Zosuv pôdy

Skalný útvar sa zrútil v dôsledku zosuvu pôdy vyvolaného silnými dažďami. Zosuv pôdy vyvolaný silnými dažďami viedol k zrúteniu skalného útvaru známeho ako ...



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gettyimages 496880554 676x453 29.10.2026 (SITA.sk) - Skalný útvar sa zrútil v dôsledku zosuvu pôdy vyvolaného silnými dažďami.


Zosuv pôdy vyvolaný silnými dažďami viedol k zrúteniu skalného útvaru známeho ako „rozprávkový komín“ vo vyhľadávanej tureckej turistickej oblasti Kapadócia, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalší človek utrpel zranenia, informovali miestne úrady.

Miestny predstaviteľ uviedol, že záchranári spod trosiek vytiahli telá dvoch obetí. „Našli sme telá dvoch ľudí, ktorí prišli o život. Jedna zranená osoba bola prevezená do nemocnice,“ povedal.



Podľa tureckých médií k tragickej nehode v jednom z najnavštevovanejších turistických regiónov krajiny, známom jedinečnými vulkanickými skalnými formáciami, došlo okolo 15.15 miestneho času.

Na mieste zasahovalo viacero sanitiek a záchranných tímov. Miestne médiá informovali, že po kolapse mohli zostať pod troskami uväznení ďalší ľudia. Úrady začali vyšetrovanie okolností nehody. Predbežné informácie naznačujú, že zosuv spôsobilo dlhodobé a intenzívne daždivé počasie v regióne.


Zdroj: SITA.sk - Pod zrúteným „rozprávkovým komínom“ v tureckej Kapadócii našli smrť dvaja ľudia, ďalší je zranený © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kapadocia kolaps veže Tragická nehoda Tragická udalosť Zosuv kameňov Zosuv pôdy
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