Podkonický ocenil výborný pohyb Slovákov, agresivitu i forčeking. Toto rozhodlo o výhre nad Rusmi, tvrdí

Podkonický nešetril chválou

Hráči predviedli poctivý tímový výkon

Teraz sa treba sústrediť na Nemcov

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti si na Nemeckom pohári v Krefelde pripísali ďalšie víťazstvo. Po štvrtkovom triumfe nad Švajčiarmi (7:1) v sobotu zvládli i duel proti olympijskému tímu Ruska (3:1).V nedeľu popoludní tak proti domácim Nemcom v stretnutí dvoch stopercentných mužstiev zabojujú o prvenstvo na turnaji, na ktorom ostatný raz triumfovali v roku 2016.Asistent trénera Craiga Ramsayho Andrej Podkonický po stretnutí pochválil mužstvo za predvedený výkon."Rusi mali dobrý začiatok, ale potom sme začali hrať veľmi dobre. Znovu sme mali výborný pohyb, boli sme agresívni, forčekovaním sme dostávali súpera pod tlak," vyzdvihol podľa Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) 43-ročný Zvolenčan.Podkonického potešila hlavne hra v prostrednej časti hry. "Aj keď sme v nej nestrelili žiadny gól, sme hrali veľmi dobre. V tretej tretine sme hrali s rozumom presne tak, ako sa má hrať. Prakticky sme Rusov k ničomu nepustili," dodal.Skóre stretnutia otvoril už v 3. min Roman Byčkov, no potom sa strelecky presadili už iba Slováci. Ešte v úvodnej tretine skórovali Samuel Takáč a Adrián Holešinský, v 52. min na nich nadviazal i Samuel Buček."Som rád, že som mohol streliť gól. Ťažil som pri ňom z výbornej spolupráce všetkých hráčov na ľade. Bol to jeden poctivý tímový výkon a sme radi, že sme zvíťazili," povedal autor víťazného zásahu Holešinský.Iný strelec Takáč, ktorý si na klubovej úrovni oblieka dres bratislavského Slovana, zaznamenal v druhom reprezentačnom zápase druhý gól."Samozrejme, každý gól poteší a špeciálne, keď sa zápas vyhrá. Dúfam, že to takto bude pokračovať, aj keď to nie je o tom, kto strelí gól, ale hlavne, aby mužstvo zvíťazilo. Rusi na nás zo začiatku vybehli a vyzeralo to, že majú viac z hry. Chvalabohu, potom sme skórovali a prebrali sme iniciatívu," skonštatoval 29-ročný odchovanec popradského hokeja.Zaujímavo znie fakt, že v sezóne 2021/2022 zaznamenali Slováci už päť víťazstiev, keďže pred Nemeckým pohárom ešte v závere augusta v domácom prostredí vyhrali všetky tri stretnutia kvalifikácie o postup na ZOH 2022. Rakúšanov tam zdolali 2:1, Poliakov 5:1 a Bielorusov 2:1.Podkonický prízvukuje, že na vydarené duely so Švajčiarmi a Rusmi treba hneď zabudnúť a sústrediť sa na Nemcov."Majú silný tím, no keď podáme takýto výkon, nemáme sa čoho báť," poznamenal na margo nedeľňajšieho stretnutia s domácim výberom, v ktorom sa rozhodne o víťazovi podujatia.