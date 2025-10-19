Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

19. októbra 2025

Podľa izraelskej armády Hamas v Pásme Gazy podniká útoky, čím porušuje prímerie


Bojovníci z palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy porušujú prímerie s Izraelom a podnikli ...



israel_palestinians_gaza_05682 676x451 19.10.2025 (SITA.sk) - Bojovníci z palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy porušujú prímerie s Izraelom a podnikli viacero útokov proti izraelským silám. Povedal to v nedeľu pre agentúru AFP izraelský vojenský predstaviteľ.


Teroristická organizácia Hamas vykonala viacero útokov proti izraelským silám za Žltou líniou,“ povedal predstaviteľ s odkazom na hranicu, za ktorou izraelské sily držia pozície.

Hamas a Izrael minulý týždeň uzavreli mierovú dohodu, ktorá sa má realizovať v niekoľkých etapách. V prvej fáze Izrael ukončil svoju vojenskú ofenzívu v Gaze výmenou za prepustenie rukojemníkov, ktorých ešte zadržiavali palestínski militanti po útoku na južný Izrael zo 7. októbra 2023. Zatiaľ prebieha len táto prvá etapa, ktorej súčasťou je aj odovzdane pozostatkov ľudí, ktorí v palestínskom zajatí zomreli.


Zdroj: SITA.sk - Podľa izraelskej armády Hamas v Pásme Gazy podniká útoky, čím porušuje prímerie © SITA Všetky práva vyhradené.

