|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 19.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kristián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. októbra 2025
Pri útoku medveďa prišiel starší muž o život
Útok medveďa bol príčinou úmrtia muža vo veku zhruba 70, ktorého telo našli začiatkom októbra v regióne Iwate na severe Japonska. Vysielateľ TV Iwate uviedol, že zabitý muž mal oddelenú hlavu od ...
Zdieľať
19.10.2025 (SITA.sk) - Útok medveďa bol príčinou úmrtia muža vo veku zhruba 70, ktorého telo našli začiatkom októbra v regióne Iwate na severe Japonska. Vysielateľ TV Iwate uviedol, že zabitý muž mal oddelenú hlavu od trupu.
Podľa japonského ministerstva životného prostredia od začiatku apríla tohto roka ide už o siedme zabitie človeka medveďom v krajine. Je to najväčší počet od roku 2006, keď v Japonsku začali viesť takúto štatistiku. Viac ako sto ďalších ľudí utrpelo zranenia vrátane uhryznutí a rán spôsobených pazúrmi.
Približovanie sa medveďov k mestám v Japonsku je pripisované zmene klímy, keďže majú nedostatok takej potravy, ako sú žalude.
Zdroj: SITA.sk - Pri útoku medveďa prišiel starší muž o život © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa japonského ministerstva životného prostredia od začiatku apríla tohto roka ide už o siedme zabitie človeka medveďom v krajine. Je to najväčší počet od roku 2006, keď v Japonsku začali viesť takúto štatistiku. Viac ako sto ďalších ľudí utrpelo zranenia vrátane uhryznutí a rán spôsobených pazúrmi.
Približovanie sa medveďov k mestám v Japonsku je pripisované zmene klímy, keďže majú nedostatok takej potravy, ako sú žalude.
Zdroj: SITA.sk - Pri útoku medveďa prišiel starší muž o život © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tragická nehoda pri Dunajskej Strede, vodič Passatu nerešpektoval značku, dvaja muži zomreli – FOTO
Tragická nehoda pri Dunajskej Strede, vodič Passatu nerešpektoval značku, dvaja muži zomreli – FOTO
<< predchádzajúci článok
Podľa izraelskej armády Hamas v Pásme Gazy podniká útoky, čím porušuje prímerie
Podľa izraelskej armády Hamas v Pásme Gazy podniká útoky, čím porušuje prímerie