Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 19.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kristián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. októbra 2025

Pri útoku medveďa prišiel starší muž o život


Tagy: Japonsko Medveď

Útok medveďa bol príčinou úmrtia muža vo veku zhruba 70, ktorého telo našli začiatkom októbra v regióne Iwate na severe Japonska. Vysielateľ TV Iwate uviedol, že zabitý muž mal oddelenú hlavu od ...



Zdieľať
gettyimages 200238224 001 676x452 19.10.2025 (SITA.sk) - Útok medveďa bol príčinou úmrtia muža vo veku zhruba 70, ktorého telo našli začiatkom októbra v regióne Iwate na severe Japonska. Vysielateľ TV Iwate uviedol, že zabitý muž mal oddelenú hlavu od trupu.


Podľa japonského ministerstva životného prostredia od začiatku apríla tohto roka ide už o siedme zabitie človeka medveďom v krajine. Je to najväčší počet od roku 2006, keď v Japonsku začali viesť takúto štatistiku. Viac ako sto ďalších ľudí utrpelo zranenia vrátane uhryznutí a rán spôsobených pazúrmi.

Približovanie sa medveďov k mestám v Japonsku je pripisované zmene klímy, keďže majú nedostatok takej potravy, ako sú žalude.


Zdroj: SITA.sk - Pri útoku medveďa prišiel starší muž o život © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Japonsko Medveď
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragická nehoda pri Dunajskej Strede, vodič Passatu nerešpektoval značku, dvaja muži zomreli – FOTO
<< predchádzajúci článok
Podľa izraelskej armády Hamas v Pásme Gazy podniká útoky, čím porušuje prímerie

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 