 24hod.sk    Z domova

31. marca 2026

Pri akcii „Cooker“ v Košiciach zaistili colníci státisíce cigariet, ako aj lieh


Tagy: Colníci Lieh Nelegálne cigarety

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Colným úradom Košice a Prezídiom



31.3.2026 (SITA.sk) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Colným úradom Košice a Prezídiom Policajného zboru vykonal akciu pod názvom „Cooker", v rámci ktorej zaistili 598 200 kusov cigariet, destilačné zariadenie s demižónmi, 15 litrov liehu, hotovosť 1 965 eur a tiež dva mobilné telefóny.


Ako finančná správa ďalej informovala, kontraband objavili v rámci domovej prehliadky v katastri Košíc u osoby, ktorá bola už v minulosti stíhaná za nepovolené prechovávanie destilačného zariadenia. Nelegálne cigarety boli podľa colníkov uložené v spotrebiteľských baleniach bez povinného označenia. Predbežná škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola v tejto súvislosti vyčíslená na viac ako 100-tisíc eur.

Páchateľovi hrozia dva roky väzenia


„Poverený príslušník finančnej správy už vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov a trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi za nepovolenú výrobu liehu, tabaku a tabakových výrobkov trest odňatia slobody až na dva roky. Za porušenie predpisov o označovaní tovaru môže byť uložený trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ uviedol hovorca finančnej správy Daniel Kováč.

Finančná správa podľa Kováča dlhodobo poukazuje na závažnosť nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami, ktorý predstavuje významný zásah do príjmov štátneho rozpočtu, narúša férové podnikateľské prostredie a ohrozuje zdravie obyvateľov SR.

Vysoké nezdanené príjmy


„Akcia pod názvom „Cooker“ zároveň odhaľuje aj ďalší zdravie ohrozujúci fenomén, a to predaj liehu bez platnej slovenskej kontrolnej známky, a teda aj bez kontroly a overenia kvality, ktorou prechádzajú legálne distribuované výrobky,“ zdôraznil hovorca.

Doplnil, že nelegálna produkcia a distribúcia liehu je trestná činnosť s vysokými nezdanenými príjmami, nakoľko výška spotrebnej dane z alkoholických nápojov vysoko prevyšuje samotnú výrobnú hodnotu liehu, pričom pri neodbornej výrobe liehu a manipulácii s ním dochádza nielen k zraneniam a incidentom spôsobeným samotnými destilačnými zariadeniami, najmä v prípade, ak boli neodborne a podomácky upravované, ale predovšetkým k poškodeniu zdravia konzumentov.


Zdroj: SITA.sk - Pri akcii „Cooker“ v Košiciach zaistili colníci státisíce cigariet, ako aj lieh © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Colníci Lieh Nelegálne cigarety
