07. marca 2026
Podmienky vo väzniciach sa zlepšili, problémom však zostáva financovanie a nedostatočná kontrola
Podmienky pre každodenný život vo väzniciach na Slovensku sa za posledné desaťročie napriek obmedzeným finančným zdrojom štátu zlepšili. Problémom však zostáva nedostatočné financovanie systému a slabá ...
7.3.2026 (SITA.sk) - Podmienky pre každodenný život vo väzniciach na Slovensku sa za posledné desaťročie napriek obmedzeným finančným zdrojom štátu zlepšili. Problémom však zostáva nedostatočné financovanie systému a slabá kontrolná činnosť zo strany štátu. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorá sa zamerala na fungovanie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v rokoch 2022 až 2024.
Na Slovensku funguje 16 ústavov na výkon väzby a trestu odňatia slobody a tiež Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. ZVJS v kontrolovanom období zamestnával priemerne približne 5 500 ľudí, pričom vo väzniciach bolo priemerne 9 755 väznených osôb. Pomer zamestnancov na jedného väzňa tak dosahoval 0,56, čo je podľa kontrolórov porovnateľné s okolitými krajinami.
Výdavky na jedného väzňa sa zvýšili. Kým v roku 2022 boli nižšie, v roku 2024 dosiahli 87,15 eura na osobu a deň, čo je nárast o viac ako 22 eur. Približne 6,50 eura denne pokrývajú príjmy z práce väzňov a náhrad trov. Ročný rozpočet generálneho riaditeľstva ZVJS je približne 300 miliónov eur.
„Kontrola ukázala, že rozpočet Zboru v kontrolovaných rokoch nepokrýval ani všetky predpokladané bežné a kapitálové výdavky. Táto situácia sťažovala dlhodobejšie plánovanie a viedla k odkladaniu alebo k neúplnej realizácii niektorých aktivít,“ upozornila podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.
Podľa NKÚ rezort spravodlivosti zanedbal kontrolnú činnosť. Napríklad nevykonal ani jednu kontrolu spôsobu, akým generálne riaditeľstvo vybavovalo sťažnosti väznených osôb, hoci mu to ukladá zákon. Väzni podali v sledovanom období riaditeľom ústavov 620 sťažností, pričom ZVJS ani jednu z nich nevyhodnotil ako opodstatnenú.
„Nečinnosť ministerstva vytvára riziko, že sťažnosti sú vybavované nesprávne alebo len formálne,“ poukazuje NKÚ. Kontrola sa venovala aj bezpečnosti vo väzniciach. Ochranu väznených osôb aj príslušníkov zboru zabezpečujú najmä kamerové systémy na chodbách, ktoré sa postupne modernizujú. Pre nedostatok financií sa však ich modernizáciu nepodarilo dokončiť.
Z európskych zdrojov zbor zároveň nakúpil 136 kamier na uniformy príslušníkov v hodnote približne 128-tisíc eur. Ďalším opatrením má byť elektronické monitorovanie osôb v krízovom stave. Celkovo bolo vybraných 80 ciel vo všetkých ústavoch, do ktorých bol inštalovaný systém pozostávajúci z kamerového dohľadu a zo sledovania životných funkcií. V čase kontroly sa pilotný projekt nachádzal vo fáze užívateľského testovania v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.
Dôležitou súčasťou resocializácie väzňov je práca a kontakt s rodinou. Okrem klasických návštev zostali vo väzniciach zachované aj videonávštevy, ktoré sa zaviedli počas pandémie. Na zabezpečenie telefonovania má slúžiť nový informačný systém, ktorý ale stále nie je plne funkčný. Keďže projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie, významné zistenia postúpil NKÚ ministerstvu dopravy a rezortu investícií na ďalšie vecné preverenie.
